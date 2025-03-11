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斐得蔬食 金典綠園道店，台中蔬食異國料理熱浪來襲，南洋風味的創意蔬食料理，結合南洋、歐式、台式等蔬食餐點 - Cyndi loves享食天堂

2025-03-11 15:33:00 文字：Cyndi love's 享食天堂
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斐得蔬食 金典綠園道店，台中蔬食異國料理熱浪來襲，南洋風味的創意蔬食料理，結合南洋、歐式、台式等蔬食餐點 - Cyndi loves享食天堂

斐得蔬食 金典綠園道店台中西區健行路美食台中蔬食推薦這家位在台中金典綠園道商場三樓的蔬食異國料理斐得蔬食 熱浪來襲南洋風味創意蔬食料理新蔬食主義，結合南洋、歐式、台式等蔬食餐點，讓你從此愛上蔬食，也是間台中寵物友善餐廳

詳細圖文請至原文出處：https://cyndi.tw/斐得蔬食-金典綠園道店/

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地址：台中市西區健行路1049號三樓

電話：04 2323 6292

營業時間：11:00-21:30 (週六日到22:00)

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斐得蔬食 熱浪來襲位在台中市西區健行路上，台中金典綠園道商場三樓，是斐得蔬食結合南洋、歐式、台式等的蔬食餐廳，喜歡南洋風味的朋友們就可以到金典綠園道店來嚐鮮。

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店內超過100個座位，空間不擁擠，非常適合家庭、親友聚會用餐。

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斐得蔬食熱浪來襲有各式各樣的餐點，南洋早午餐、台灣芭蕉爸爸的功夫菜、南洋阿嬤的手路菜、無國界炸物小點、秘密甕裡的火鍋等無國界的蔬食料理美食，挺適合家庭、朋友等多人聚餐，下午時段14:00-17:00每人低消一份餐點，其餘時段每人低消 $300，台中寵物友善餐廳，入內寵物需進寵物籠。

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無國界的創意主食可以加購A套餐(+180元：主廚濃湯+全品項飲品1杯+主廚甜品)、B套餐(+100元：120元飲品1杯 超過可補差額)，鐵鍋泡芙、各式飲品也有。

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多人聚餐就推薦無國界雙人套餐 $1150或小溫馨四人套餐 $2980。

無國界雙人套餐 $1150。

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馬都拉沙爹串。

素食雞丁、 干貝、 蔬菜等串成一串，微微辣感的滋味，別有一番風味的。

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主廚開胃小品。

是黑木耳跟小黃瓜，口感都蠻清脆爽口的。

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三八炸春捲。

清脆的表皮搭上內裡的內餡，還可以沾上咖哩醬，南洋風味十足。

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金沙杏鮑菇義大利麵。

義大利麵是屬於寬一點的義大利麵我喜歡，麵條吸附了滿滿的鹹蛋黃醬，Q彈的口感，還有加上特別的烤油條，杏鮑菇、南瓜子、玉蜀黍等配料，濃濃的鹹蛋黃醬，鹹香滋味讓人一口接一口。

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法式松露燉飯。

燉飯的米心口感Q彈，比較台灣味的燉飯，搭配特製的起司帕達諾白醬，加入些微松露元素，奶香風味讓人著迷，野菇、南瓜子等配料，濃濃香氣讓人欲罷不能。

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主廚甜品。

紅豆口味的冰棒與百香果口味的冰棒，味道都挺原味的。

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柚子蜜茶。

左邊是去冰所以份量少一點，柚子蜜茶蠻解膩的。

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