斐得蔬食 金典綠園道店，台中西區健行路美食，台中蔬食推薦這家位在台中金典綠園道商場三樓的蔬食異國料理，斐得蔬食 熱浪來襲，南洋風味的創意蔬食料理，新蔬食主義，結合南洋、歐式、台式等蔬食餐點，讓你從此愛上蔬食，也是間台中寵物友善餐廳。

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台中蔬食推薦

地址：台中市西區健行路1049號三樓

電話：04 2323 6292

營業時間：11:00-21:30 (週六日到22:00)

斐得蔬食 熱浪來襲位在台中市西區健行路上，台中金典綠園道商場三樓，是斐得蔬食結合南洋、歐式、台式等的蔬食餐廳，喜歡南洋風味的朋友們就可以到金典綠園道店來嚐鮮。

店內超過100個座位，空間不擁擠，非常適合家庭、親友聚會用餐。

斐得蔬食熱浪來襲有各式各樣的餐點，南洋早午餐、台灣芭蕉爸爸的功夫菜、南洋阿嬤的手路菜、無國界炸物小點、秘密甕裡的火鍋等無國界的蔬食料理美食，挺適合家庭、朋友等多人聚餐，下午時段14:00-17:00每人低消一份餐點，其餘時段每人低消 $300，台中寵物友善餐廳，入內寵物需進寵物籠。

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無國界的創意主食可以加購A套餐(+180元：主廚濃湯+全品項飲品1杯+主廚甜品)、B套餐(+100元：120元飲品1杯 超過可補差額)，鐵鍋泡芙、各式飲品也有。

多人聚餐就推薦無國界雙人套餐 $1150或小溫馨四人套餐 $2980。

無國界雙人套餐 $1150。

馬都拉沙爹串。

素食雞丁、 干貝、 蔬菜等串成一串，微微辣感的滋味，別有一番風味的。

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主廚開胃小品。

是黑木耳跟小黃瓜，口感都蠻清脆爽口的。

三八炸春捲。

清脆的表皮搭上內裡的內餡，還可以沾上咖哩醬，南洋風味十足。

金沙杏鮑菇義大利麵。

義大利麵是屬於寬一點的義大利麵我喜歡，麵條吸附了滿滿的鹹蛋黃醬，Q彈的口感，還有加上特別的烤油條，杏鮑菇、南瓜子、玉蜀黍等配料，濃濃的鹹蛋黃醬，鹹香滋味讓人一口接一口。

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法式松露燉飯。

燉飯的米心口感Q彈，比較台灣味的燉飯，搭配特製的起司帕達諾白醬，加入些微松露元素，奶香風味讓人著迷，野菇、南瓜子等配料，濃濃香氣讓人欲罷不能。

主廚甜品。

紅豆口味的冰棒與百香果口味的冰棒，味道都挺原味的。

柚子蜜茶。

左邊是去冰所以份量少一點，柚子蜜茶蠻解膩的。

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