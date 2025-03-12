喜愛日式懷石料理的饕客們有新選擇了！這間來自日本東京，已經傳承三代，有著半世紀歷史的超人氣名店「新竹燈燈庵 Tou Tou An 自然流懷石料理」，不用跑到台北，在新竹就能吃到這間結合了日本傳統和現代美味的新竹美食，真的讓人超級期待。

這間新竹燈燈庵 Tou Tou An，，不只料理是厲害的自然流懷石料理，連整個用餐空間都設計得超有時尚感，在這裡吃飯，真的是視覺和味覺的雙重享受啊。

📍新竹燈燈庵Tou Tou An

地址 : 新竹市東區南大路141號

電話 : 03 561 5777

時間 : 12:00–14:30, 18:00–21:30

周一公休(依店家粉專公告為主)

▲來自日本百年文化財的靈感，打造新竹新地標

燈燈庵 Tou Tou An這間店在日本東京可是很有名的，是傳承了三代的老字號日本料理名店，在海外只有兩間分店，一間在台北，另一間就是我們今天介紹的新竹店，台北店的設計靈感是來自東京秋留野市的「森田家住宅」，那可是從江戶中期就流傳下來的國家登錄有形文化財，現在那個地方已經變成很美的懷石料理餐廳和畫廊了。 而新竹燈燈庵也延續了這個傳統，地點選在下竹町旁邊，還特別保留了原有的遺跡，在原本的基礎上，打造出結合古老日式風格和現代元素的建築，還融入了新竹在地的自然景觀和科技氛圍，整個就是一個既傳統又時尚的用餐空間，超酷的。

▲懷石料理的藝術表現，細節中的和諧與季節感

聽說他們家的料理長把每一道菜都當成藝術品在創作，連餐具的選擇都非常講究。 每一道料理都會搭配不同的陶器或瓷器餐盤，完美展現出季節的變化和料理的美感。 雖然都是燈燈庵，但是為了我們新竹的科技新貴們，料理長在每一道食材的擺盤和呈現上，都加入了更多新穎的細節，就是要給大家不一樣的驚喜。

▲他們家的食材有80%都是用台灣在地的，另外20%才是從日本進口的，非常強調季節和自然的完美融合。

一套完整的懷石料理，照順序會有開胃菜「先附」、生魚片「造里」、燒烤「燒物」、燉菜「焚合」、涼拌「醋物」、蒸食「蒸物」、飯、湯「食事」和飲品「水物」。不過，新竹燈燈庵 Tou Tou An比較特別，他們把原本的下酒菜「八寸」換成了更精緻的「先附」，讓整個用餐體驗更有深度。

八寸

山里旬菜盛合、唐墨勾玉豆腐、芥子山蘇放山雞、鮎甘露煮、章魚枝豆湯業揚、海老黃金壽司 一開始的「八寸」就讓人驚艷。

選用當季最新鮮的食材，就像是大自然給我們的恩賜。 蔬菜帶來了山林間的清新感；烏魚子的濃郁海味和豆腐的柔滑口感簡直是絕配；「芥子山蘇放山雞」用芥子調味的山蘇搭配放山雞，吃起來微辣又鮮甜；海老蝦子鮮紅的顏色加上金箔點綴，看起來就超貴氣，吃起來口感也很豐富。

造里

特選旬魚三點盛合、信州鱒昆布漬、本日鮮魚鹽熟成 這個「造里」就是生魚片啦！他們嚴選當季最鮮美的魚類，每一片都切得很細緻，吃起來鮮嫩無比，滿滿的海洋鮮味在嘴裡散開。 信州鱒魚搭配昆布，帶來了豐富的風味層次；透過鹽的熟成工藝，讓魚肉的味道更加濃郁和純正。 聽說他們的擺盤方式還是模仿「森田家住宅」門前的溪流，用冰石來呈現，跟自然的野味互相呼應，超有fu的！

燒物

旬魚菊花燒

旬肴

紅喉酪梨仙貝、胡桃味噌醬 「燒物」是用當季的魚類細心烤製的，再用菊花調味裝飾，因為現在已經九月了，也象徵著秋天的豐收和美好。 「旬肴」這個組合也很特別，用魚肉和酪梨搭配，再加上胡桃味噌醬，一口咬下去，酥脆又鮮香，帶來意想不到的味覺衝擊。

強肴

黑毛合牛炭火燒、淡路島藻鹽 這道「強肴」是頂級的黑毛和牛，用日本進口的文字爐炭火燒烤，炭火慢慢加熱，讓黑毛和牛的頂級肉質入口即化，炭香加上藻鹽的調味，更突顯了牛肉的鮮甜。

食事

鮎蒸籠御飯

止椀 滑子汁 赤味噌仕立

水物

芋頭慕斯 洛神花凍

紅心芭樂冰淇淋

懷石料理快到尾聲的時候，燈燈庵準備了精緻的飯食和湯品。 他們用日本進口的米和新鮮的魚肉當作基底，再用蒸籠的方式呈現，完整保留了食材的原汁原味。 搭配用滑子菇和赤味噌煮成的濃郁湯品，帶點微微的焦香味，為整餐帶來溫暖的結尾。 最後的甜點有「芋頭慕斯 洛神花凍」和「紅心芭樂冰淇淋」，清爽的口感，尤其是那個芭樂冰淇淋，聽說大家都讚不絕口，為這場美食饗宴畫下完美的句點。



在食材的選擇上，燈燈庵非常注重台灣在地和日本食材的巧妙結合。 有80%的食材是來自台灣，像是豐富的時令蔬果和新鮮的海產，剩下的20%則選用日本頂級食材（像是鰹魚乾和昆布），主要是用來製作高湯。 連煮湯的水都是用日本名水山麓水，就是要確保料理有最純正的日式風味。 這種職人的堅持，真的讓燈燈庵不只是一間日本料理店，根本就是把日本的料理店直接搬來台灣了。

亮點4▲尊重本地文化習俗，呈現日本料理的精髓

新竹燈燈庵 Tou Tou An在新竹店的菜單設計上，都有考慮到台灣的文化和氣候，再結合日本料理的精髓，打造出色彩豐富、風味濃郁的餐點。 而且很有趣的是，日本每個月的天氣感受都很不一樣，他們也跟著日本的做法，每個月都會更新菜單，把無菜單料理做到真正的無菜單，讓大家每次來都有不同的驚喜，真的是一場五感的饗宴。

今天的「主廚的小驚喜」，竟然是以日本茶聖千利休很喜歡的黑糖饅頭當作甜點！ 紫芋做成的內餡先炸後蒸，吃起來蠻甜的！ 不過搭配他們家的茶品一起喝，溫潤的茶湯剛好可以綜合甜味，讓口感達到完美的平衡，品茗起來一點都不會突兀。