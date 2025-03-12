「台北鵝肉興」地點就在熱鬧的台南市中西區，說真的，我經過這邊那麼多次，竟然都沒發現這間傳說中的台南鵝肉美食，真的是太對不起自己，還好有認識的哥哥超級推薦，他說他們住那麼遠都會特別跑來吃「台北鵝肉興」，身為住在附近的吃貨，怎麼可以錯過呢！某天下班，剛好看到「台北鵝肉興」燈還亮著，二話不說就進去大快朵頤一番啦。

「台北鵝肉興」他們家顧名思義，主打的就是各種美味的鵝肉料理份試試，聽說大家來這邊必點的就是他們的鵝肉切盤，不過菜單上沒有標價，只會問你要幾人份的，這點真的有點刺激，哈哈。們這次就先點了雙人份來試試水溫啦！提醒大家一下喔，因為網路上很多人都說他們家鵝肉的價格比較不透明，所以如果你很在意價錢的話，記得點餐前一定要先問清楚當時的現價是多少，這樣才不會有爭議喔！

他們家的菜單大部分的餐點都有標價，只有鵝肉跟鵝翅是時價。

今天我們點了雙人份的鵝肉，價格是$400元，還有鯊魚煙$60元，鵝油飯$25元，跟下水湯$45元。先來個總結心得，他們家的鵝肉真的是要大力推薦，這是我第一次吃到完全不會乾柴的鵝肉耶，店家手起刀落，把鵝肉切得薄薄的，吃起來超級濕潤，而且口感細緻又軟嫩，真的有驚艷到我。

雙人份鵝肉切盤一上桌，份量我覺得還蠻剛好的。不過看到價格的時候，我承認我有嚇一跳，畢竟我平常比較少吃鵝肉，不太清楚行情在哪裡啦！所以再次提醒大家要問清楚價格喔！

他們的鵝肉看起來大部分都有去骨，只有幾段鵝翅還保留著骨頭，吃起來非常方便，他們家的鵝肉吃起來真的是有夠嫩口，完全不會柴，讓我印象超深刻。

他們的鵝肉底下還鋪了滿滿的豆芽菜，身為一個超級愛吃菜的人，看到這個畫面真的是心花怒放！他們家的豆芽菜是那種用滾水燙一下就撈起來的，所以吃起來口感非常清脆，搭配他們特製的醬汁跟油蔥酥，我真的愛到不行！看到隔壁桌的豆芽菜都沒吃，我還真想幫他們吃光光，哈哈！

鵝油飯一碗$25元，上面的油蔥真的是畫龍點睛，讓整碗飯的香氣變得超級迷人，難怪他們店家的油蔥還有另外單獨販售整罐裝的，我真的覺得很可以買一罐回家配飯。

下水湯一碗$45元，裡面的料給得非常多，湯頭喝起來也很棒，我很喜歡。

鯊魚煙一份$60元，這是我第一次吃鯊魚煙，本來還擔心會有什麼奇怪的味道！結果吃起來竟然是濃郁的煙燻味道，所以吃起來的感覺就是煙燻味很重的魚肉！可以搭配旁邊的沾醬一起吃，也很對味喔！

整體來說，吃完「台北鵝肉興」之後，我覺得它不愧是台南中西區的名店耶，用餐的過程中，我還聽到有觀光客吃完晚餐去逛夜市，結果逛完夜市又趕快衝回來買了三份鵝肉，說要帶回飯店吃，就知道他們家的鵝肉有多厲害了吧！比較可惜的是，我第一次品嚐「台北鵝肉興」就真心愛上，沒想到之後我想再去吃的時候，竟然都沒看到他們開店了！怎麼會這樣啦，後來上網查了一下才知道，他們店家之前有歇業兩年的狀況，看樣子，想吃到他們家的美味鵝肉真的是要靠緣分，所以說，店家有開的時候，大家真的要把握時間趕快去吃，不然錯過之後，可能就再也吃不到了。

店家資訊 台北鵝肉興

地址：台南市中西區西門路二段193號

聯絡電話：06 241 1296

營業時間：20:00~05:00

公休日：週二

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