給個讚
南澳景點美食「漢本海洋驛站」是蘇花改公路上的爆紅景點，它其實就在台泥DAKA 園區附近，兩個景點可以連著一起玩!! 這裏有湛藍廣闊大海加上藍天白雲，與幾無人煙的環境，本來就是喜歡大海人士的秘境，如今加上外觀亮麗又面向海洋的「IRIS艾莉絲鞦韆」，讓它不紅也難啊!隔壁棟還有廁所及投幣式淋浴間，非常佛心的中繼休息站。
漢本海洋驛站 景點資訊
- 地址：272019宜蘭縣南澳鄉碧海路99號
- 營業時間：09:00–17:00
- 電話：03 998 5200
- 門票：無門票可入園，搭「IRIS艾莉絲鞦韆」每人50元
- FB
漢本海洋驛站 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入漢本海洋驛站即可到達
- 停車場：有附設停車場，開車來很方便，空地也可以免費停車
- 大眾運輸：搭火車漢本站出站後沿指標，步行約15分鐘
一旁的休息站，連停車位顯示這裏土地很大
漢本海洋驛站 空間環境
台鐵的漢本站曾經因為練習曲電影中出現而小紅一陣子，如今又因「漢本海洋驛站」再度發光發熱了!
這麼可愛的建築，前身可是白來分安檢所，是海巡署全國12個海洋驛站之一
其實這一帶常有人開著車子下來，不過，建議除了藝高人膽大的朋友外，有四輪傳動又高底盤的車子比較適合，以免在沙灘上刁車
這一帶的海洋真的很美。我們來的時候正是中午時分，太陽直曬，真的很熱。但這片大海真的會讓人多看一眼，吹吹海風，彷彿旅途上的疲憊也一掃而空
遠方還有脫去上衣的大男孩可能準備拍照吧!! 千萬不要隨便下水啊，這一帶的海域很危險
其實這一帶的海岸看似美麗，但危機四伏啊!! 如果不慎落入海中，海流會把人愈帶愈遠
幾乎宜蘭到花蓮這一帶的海域都是這樣的!! 千萬要小心啊
漢本海洋驛站 IRIS艾莉絲鞦韆 開放時間價位
這裏共有兩棟建築!
這一棟就是現在正紅! 上面有IRIS女神鞦韆! 因為面向一望無際的海洋，景色超迷人
- IRIS艾莉絲鞦韆: 10:00-12:00；13:00-17:30
- 建議旅人們可以多加利用15:00前時段，避免久候或排不到
- 早上9:45驛站服務台開放領號碼牌，一人限領一場次三張，一人50元
- 每次搭乘人數為3人，12歲(含)及以上可以搭乘盪鞦韆且身高須滿100公分以上
- 無網路電話預約
現在最熱門的亮點就是「漢本海洋驛站」旁IRIS鞦韆(取自希臘神話中的彩虹女神Iris)
這一棟則是特色海洋市集，可以提供遊客休息!
這裏的外觀也很棒，聽說是泰雅青年建築師吳培元的作品，設計概念是融合過去的澳花村對水資源的回憶
驛站正面也融入泰雅族的精神!! 期待人類與大自然的和平共存!
同時這也是台泥協助在地居民而創立的。同時也成為關懷海洋廢棄物議題及部落文化交流站。在地企業與在地文化的融合真的很棒
一樓作為廁所之用
充滿泰雅風情的特色建築
裏面除了有泰雅風情的原住民工藝品外，也有簡單的餐飲
坐在裏面休息一下，吹吹冷氣也很不錯
牆上有海洋小故事
這裏真的超熱門，當天還有旅行團來呢!!
小小的休憩據點，如果不搭鞦韆，大概安排半小時就差不多了
漢本海洋驛站 附近景點美食
宜蘭必吃美食推薦
延伸閱讀
- 【張美阿嬤農場樹懶餐廳】宜蘭萌寵景觀餐廳！可愛泰迪羊、鵜鶘餵食秀、紅鶴、有瀏海的高地牛～這裡都有
- 【宜蘭五結鄉12個景點】五結一日遊～觀光工廠.童玩節景點.避暑雨天備案.情侶親子都適合
- 【宜蘭20個溜滑梯公園】大碗公溜滑梯、最新親子公園、螺旋溜滑梯
- 【張美阿嬤農場】超萌高地牛、樹懶、笑笑羊、水豚君！穿浴衣拍美照
- 【羅東運動公園兒童遊戲區】泡泡森林親子公園：兒童沙池、地景滑梯、攀爬遊具、鞦韆彈跳床、長青體健設施~超好玩
- 【星寶鄉間小路體驗農場】來餵迷你驢梅花鹿、 拔蔥做蔥派DIY
基隆景點 桃園景點 新竹景點 苗栗景點
台中景點 彰化景點 南投景點 雲林景點
嘉義景點 台南景點 高雄景點 屏東景點
澎湖景點 金門景點 馬祖景點
▼ 評分文章，點5顆☆幫紫色微笑加油喔 ▼