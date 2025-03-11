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南澳景點美食「漢本海洋驛站」是蘇花改公路上的爆紅景點，它其實就在台泥DAKA 園區附近，兩個景點可以連著一起玩!! 這裏有湛藍廣闊大海加上藍天白雲，與幾無人煙的環境，本來就是喜歡大海人士的秘境，如今加上外觀亮麗又面向海洋的「IRIS艾莉絲鞦韆」，讓它不紅也難啊!隔壁棟還有廁所及投幣式淋浴間，非常佛心的中繼休息站。

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漢本海洋驛站 景點資訊

地址：272019宜蘭縣南澳鄉碧海路99號

營業時間：09:00–17:00

電話： 03 998 5200

門票：無門票可入園，搭 「IRIS艾莉絲鞦韆」 每人50元

每人50元 FB

漢本海洋驛站 交通停車

自行開車： Google導航輸入 漢本海洋驛站

Google導航輸入 停車場： 有附設停車場，開車來很方便，空地也可以免費停車

有附設停車場，開車來很方便，空地也可以免費停車 大眾運輸：搭火車漢本站出站後沿指標，步行約15分鐘

一旁的休息站，連停車位顯示這裏土地很大

漢本海洋驛站 空間環境

台鐵的漢本站曾經因為練習曲電影中出現而小紅一陣子，如今又因「漢本海洋驛站」再度發光發熱了!

這麼可愛的建築，前身可是白來分安檢所，是海巡署全國12個海洋驛站之一

其實這一帶常有人開著車子下來，不過，建議除了藝高人膽大的朋友外，有四輪傳動又高底盤的車子比較適合，以免在沙灘上刁車

這一帶的海洋真的很美。我們來的時候正是中午時分，太陽直曬，真的很熱。但這片大海真的會讓人多看一眼，吹吹海風，彷彿旅途上的疲憊也一掃而空

遠方還有脫去上衣的大男孩可能準備拍照吧!! 千萬不要隨便下水啊，這一帶的海域很危險

其實這一帶的海岸看似美麗，但危機四伏啊!! 如果不慎落入海中，海流會把人愈帶愈遠

幾乎宜蘭到花蓮這一帶的海域都是這樣的!! 千萬要小心啊

漢本海洋驛站 IRIS艾莉絲鞦韆 開放時間價位

這裏共有兩棟建築!

這一棟就是現在正紅! 上面有IRIS女神鞦韆! 因為面向一望無際的海洋，景色超迷人

IRIS艾莉絲鞦韆: 10:00-12:00；13:00-17:30

建議旅人們可以多加利用15:00前時段，避免久候或排不到

早上9:45驛站服務台開放領號碼牌，一人限領一場次三張，一人50元

每次搭乘人數為3人，12歲(含)及以上可以搭乘盪鞦韆且身高須滿100公分以上

無網路電話預約

現在最熱門的亮點就是「漢本海洋驛站」旁IRIS鞦韆(取自希臘神話中的彩虹女神Iris)

這一棟則是特色海洋市集，可以提供遊客休息!

這裏的外觀也很棒，聽說是泰雅青年建築師吳培元的作品，設計概念是融合過去的澳花村對水資源的回憶

驛站正面也融入泰雅族的精神!! 期待人類與大自然的和平共存!

同時這也是台泥協助在地居民而創立的。同時也成為關懷海洋廢棄物議題及部落文化交流站。在地企業與在地文化的融合真的很棒

一樓作為廁所之用

充滿泰雅風情的特色建築

裏面除了有泰雅風情的原住民工藝品外，也有簡單的餐飲

坐在裏面休息一下，吹吹冷氣也很不錯

牆上有海洋小故事

這裏真的超熱門，當天還有旅行團來呢!!

小小的休憩據點，如果不搭鞦韆，大概安排半小時就差不多了

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