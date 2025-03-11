SEMI CLUB分號俱樂部
🌟Google評價：4.7(205)
真的是我近期吃到最喜歡的早午餐！😍位於中山國中站附近，工業風質感風格黑白黃色系的搭配超好拍照，開放式吧台區可以看到飲品的製作過程，高質感特色餐點令人垂涎欲滴，白天是早午餐，晚上搖身一變成酒吧喔！有機會我也想來試試呢！b1還有寬敞的類藝廊空間，有畫作的展示，還有一小區域提供給廠商租借，可以展示商品
年末聚餐也歡迎全區域 #包場 #寵物友善，只能說這個環境真的很不錯！大家趕快來吃看看！
SEMI CLUB分號俱樂部 影片介紹
SEMI CLUB分號俱樂部 環境
SEMI CLUB分號俱樂部 菜單
SEMI CLUB分號俱樂部 餐點
美味蟹肉酪梨堡$380 🥑🦀
超有特色的無澱粉漢堡～飲控人必吃✨
整顆完美酪梨搭配蟹肉&莎莎醬&沙拉
整體吃起來輕盈無負擔又很有飽足感
我個人很愛～是我會想帶朋友嘗鮮的品項
(當天正是運動完去吃太開心XD)
古巴三明治$330
他們家的三明治有佛卡夏&酸種麵包🥪
古巴三明治外皮是佛卡夏，吃起來有嚼勁滿Q彈的口感
內餡是手撕豬、煙燻火腿、芝麻葉、酸黃瓜等醬料
大口咬下很有層次，兩塊很可以跟朋友分食
墨西哥風味烤玉米$150🌽
能在早午餐店吃到烤玉米好特別，送上來時香氣撲鼻
大家記得要趁熱吃喔！
咖啡特調 Signature 04 $160
左圖小杯 (Espresso+秘密牛奶)☕
沒錯聽起來就是一般拿鐵，但喝起來更香濃
牛奶香味明顯，喜歡喝拿鐵的朋友可以試試
非常推薦！
咖啡特調 Signature 01 $200
高腳杯(Espresso+蘇打水+香料葡萄柚汁)🍸
在桌邊現做的大人系咖啡特調，用高腳杯裝好有質感
香料葡萄柚使用蒔蘿胡椒及新鮮葡萄柚汁熬煮
口感綿密且層次豐富，這杯有淡淡的果香完全不苦
結果沒多久的時間，我馬上帶朋友去二訪！這款牛肉古巴三明治也很推～朋友也很讚賞這家店
台北最好吃的酪梨早午餐、古巴三明治就在SEMI CLUB分號俱樂部，收藏起來下次吃！
☕低消每人一杯飲品
🏷️ #雁雁吃台北#雁雁吃早餐
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SEMI CLUB分號俱樂部 店家資訊
📪地址：松山區民生東路三段113巷11號1樓
🚇捷運：中山國中站
🈺️營業：10:00-18:00
☎️電話：02-25465880
快速訂位：https://reurl.cc/g6mn2R
線上訂餐：https://reurl.cc/34Lbo9
付款方式：現金｜信用卡｜Apple Pay｜Line Pay
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