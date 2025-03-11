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台北早午餐｜最強古巴三明治【SEMI CLUB分號俱樂部】酪梨早午餐 包場空間 寵物友善 - 雁雁｜美食 旅遊 生活娛樂

台北早午餐 早午餐 中山國中美食 古巴三明治 more
2025-03-11 15:48:00 文字：雁雁日嚐
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雁雁日嚐

雁雁日嚐
16

SEMI CLUB分號俱樂部

#台北美食 #台北早午餐

🌟Google評價：4.7(205)

真的是我近期吃到最喜歡的早午餐！😍位於中山國中站附近，工業風質感風格黑白黃色系的搭配超好拍照，開放式吧台區可以看到飲品的製作過程，高質感特色餐點令人垂涎欲滴，白天是早午餐，晚上搖身一變成酒吧喔！有機會我也想來試試呢！b1還有寬敞的類藝廊空間，有畫作的展示，還有一小區域提供給廠商租借，可以展示商品
年末聚餐也歡迎全區域 #包場 #寵物友善，只能說這個環境真的很不錯！大家趕快來吃看看！

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SEMI CLUB分號俱樂部

SEMI CLUB分號俱樂部 影片介紹

SEMI CLUB分號俱樂部 環境

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工業風的門口很好拍照
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開放式吧台區
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空間上滿多吧台座位一人來吃也很適合
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角落一隅座位區
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開放式吧台區
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地下室裝潢風格也很新潮
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地下室座位區
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地下室座位區走的是類藝廊風格
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多種文創潮流的布置看了很喜歡
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有一小區出租空間 目前是掛設戶外用品
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空間相當舒適遼闊 可以逛逛

SEMI CLUB分號俱樂部 菜單

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SEMI CLUB 菜單
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SEMI CLUB 菜單
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SEMI CLUB 菜單

SEMI CLUB分號俱樂部 餐點

美味蟹肉酪梨堡$380 🥑🦀

超有特色的無澱粉漢堡～飲控人必吃✨
整顆完美酪梨搭配蟹肉&莎莎醬&沙拉
整體吃起來輕盈無負擔又很有飽足感
我個人很愛～是我會想帶朋友嘗鮮的品項
(當天正是運動完去吃太開心XD)

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美味蟹肉酪梨堡
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美味蟹肉酪梨堡
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美味蟹肉酪梨堡

古巴三明治$330

他們家的三明治有佛卡夏&酸種麵包🥪
古巴三明治外皮是佛卡夏，吃起來有嚼勁滿Q彈的口感
內餡是手撕豬、煙燻火腿、芝麻葉、酸黃瓜等醬料
大口咬下很有層次，兩塊很可以跟朋友分食

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古巴三明治
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古巴三明治

墨西哥風味烤玉米$150🌽

能在早午餐店吃到烤玉米好特別，送上來時香氣撲鼻
大家記得要趁熱吃喔！

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墨西哥風味烤玉米

咖啡特調 Signature 04 $160

左圖小杯 (Espresso+秘密牛奶)☕
沒錯聽起來就是一般拿鐵，但喝起來更香濃
牛奶香味明顯，喜歡喝拿鐵的朋友可以試試
非常推薦！

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他們家的咖啡我真的好愛
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喜歡拿鐵的朋友們要試試看

咖啡特調 Signature 01 $200

高腳杯(Espresso+蘇打水+香料葡萄柚汁)🍸
在桌邊現做的大人系咖啡特調，用高腳杯裝好有質感
香料葡萄柚使用蒔蘿胡椒及新鮮葡萄柚汁熬煮
口感綿密且層次豐富，這杯有淡淡的果香完全不苦

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用高腳杯裝很有質感

結果沒多久的時間，我馬上帶朋友去二訪！這款牛肉古巴三明治也很推～朋友也很讚賞這家店

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牛肉古巴三明治

台北最好吃的酪梨早午餐、古巴三明治就在SEMI CLUB分號俱樂部，收藏起來下次吃！

☕低消每人一杯飲品

🏷️ #雁雁吃台北#雁雁吃早餐
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SEMI CLUB分號俱樂部 店家資訊

📪地址：松山區民生東路三段113巷11號1樓
🚇捷運：中山國中站
🈺️營業：10:00-18:00
☎️電話：02-25465880

快速訂位：https://reurl.cc/g6mn2R
線上訂餐：https://reurl.cc/34Lbo9
付款方式：現金｜信用卡｜Apple Pay｜Line Pay

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place台北市松山區民生東路三段113巷11號1樓
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美味度
5.00
服務品質
4.67
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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