SEMI CLUB分號俱樂部

#台北美食 #台北早午餐

🌟Google評價：4.7(205)

真的是我近期吃到最喜歡的早午餐！😍位於中山國中站附近，工業風質感風格黑白黃色系的搭配超好拍照，開放式吧台區可以看到飲品的製作過程，高質感特色餐點令人垂涎欲滴，白天是早午餐，晚上搖身一變成酒吧喔！有機會我也想來試試呢！b1還有寬敞的類藝廊空間，有畫作的展示，還有一小區域提供給廠商租借，可以展示商品

年末聚餐也歡迎全區域 #包場 #寵物友善，只能說這個環境真的很不錯！大家趕快來吃看看！

SEMI CLUB分號俱樂部

SEMI CLUB分號俱樂部 影片介紹

SEMI CLUB分號俱樂部 環境

工業風的門口很好拍照

開放式吧台區

空間上滿多吧台座位一人來吃也很適合

角落一隅座位區

開放式吧台區

地下室裝潢風格也很新潮

地下室座位區



地下室座位區走的是類藝廊風格

多種文創潮流的布置看了很喜歡

有一小區出租空間 目前是掛設戶外用品

空間相當舒適遼闊 可以逛逛

SEMI CLUB分號俱樂部 菜單

SEMI CLUB 菜單 SEMI CLUB 菜單

SEMI CLUB 菜單 SEMI CLUB 菜單

SEMI CLUB分號俱樂部 餐點

美味蟹肉酪梨堡$380 🥑🦀

超有特色的無澱粉漢堡～飲控人必吃✨

整顆完美酪梨搭配蟹肉&莎莎醬&沙拉

整體吃起來輕盈無負擔又很有飽足感

我個人很愛～是我會想帶朋友嘗鮮的品項

(當天正是運動完去吃太開心XD)

美味蟹肉酪梨堡

美味蟹肉酪梨堡

美味蟹肉酪梨堡

古巴三明治$330

他們家的三明治有佛卡夏&酸種麵包🥪

古巴三明治外皮是佛卡夏，吃起來有嚼勁滿Q彈的口感

內餡是手撕豬、煙燻火腿、芝麻葉、酸黃瓜等醬料

大口咬下很有層次，兩塊很可以跟朋友分食

古巴三明治

古巴三明治

墨西哥風味烤玉米$150🌽

能在早午餐店吃到烤玉米好特別，送上來時香氣撲鼻

大家記得要趁熱吃喔！

墨西哥風味烤玉米

咖啡特調 Signature 04 $160

左圖小杯 (Espresso+秘密牛奶)☕

沒錯聽起來就是一般拿鐵，但喝起來更香濃

牛奶香味明顯，喜歡喝拿鐵的朋友可以試試

非常推薦！

他們家的咖啡我真的好愛

喜歡拿鐵的朋友們要試試看

咖啡特調 Signature 01 $200

高腳杯(Espresso+蘇打水+香料葡萄柚汁)🍸

在桌邊現做的大人系咖啡特調，用高腳杯裝好有質感

香料葡萄柚使用蒔蘿胡椒及新鮮葡萄柚汁熬煮

口感綿密且層次豐富，這杯有淡淡的果香完全不苦

用高腳杯裝很有質感

結果沒多久的時間，我馬上帶朋友去二訪！這款牛肉古巴三明治也很推～朋友也很讚賞這家店

牛肉古巴三明治

台北最好吃的酪梨早午餐、古巴三明治就在SEMI CLUB分號俱樂部，收藏起來下次吃！

☕低消每人一杯飲品

🏷️ #雁雁吃台北#雁雁吃早餐

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SEMI CLUB分號俱樂部 店家資訊

📪地址：松山區民生東路三段113巷11號1樓

🚇捷運：中山國中站

🈺️營業：10:00-18:00

☎️電話：02-25465880

快速訂位：https://reurl.cc/g6mn2R

線上訂餐：https://reurl.cc/34Lbo9

付款方式：現金｜信用卡｜Apple Pay｜Line Pay

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