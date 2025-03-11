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中山咖啡廳｜復古風赤峰街日式小店Tella Tella café 蘋果派 巴斯克 - 雁雁｜美食 旅遊 生活娛樂

台北下午茶 中山咖啡廳 中山下午茶 赤峰街 more
2025-03-11 15:53:00 文字：雁雁日嚐
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雁雁日嚐

雁雁日嚐
72

Tella Tella café

Google評論：4.1(639)

Tella Tella café位於赤峰街周邊的公寓二樓，招牌是一個紅色帽子的小女孩，一眼就可以看見店家～走上樓後是日式復古風，店內空間比想像中大，飲品蛋糕也都滿多的，這是我第一次來訪，覺得滿不錯的，分享給大家！

Tella Tella café 環境

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整個風格都相當復古，很適合在這裡拍懷舊氛圍的照片

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Tella Tella café 餐點

當天我們簡單點了兩個飲品、兩個小甜點，表現中規中矩，但算滿好吃的！

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肉桂蘋果派

肉桂蘋果派烤過香氣十足，一上桌我簡單拍個幾張就想吃了XD 很大塊的真蘋果用料滿實在，下面的塔皮餅乾滿好吃的頗為酥脆

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抹茶巴斯克

巴斯克屬於濃郁型的乳酪口感～抹茶味也滿香，但切下去會有一點碎碎的

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黑糖拿鐵

天冷來一杯暖暖的黑糖拿鐵，上方的黑糖脆脆的很不錯

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椰香拿鐵(應該是)

喜歡椰子味的朋友可以是是，這杯層次口感滿豐富的！

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Tella Tella café 店家資訊

地址： 103台北市大同區赤峰街49巷22號2樓

營業時間： 

星期日 11:30–20:00
星期一 11:30–20:00
星期二 11:30–20:00
星期三 11:30–20:00
星期四 11:30–20:00
星期五 11:30–20:00
星期六 11:30–20:00

電話號碼： 02 2550 3077

預約: opentable.com.tw

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Tella Tella Cafe

phone02-25503077
place台北市大同區赤峰街49巷22號2樓
4.21 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.25
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.92
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