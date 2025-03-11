太晚到沖繩或是隔天一早要搭機返台，選擇距離機場或是單軌電車近的飯店是最好的選擇，Y’sinn Naha Orokuekimae（ワイズイン那覇小禄駅前）()鄰近單軌電車小祿站，一旁有AEON/大國藥妝/通堂拉麵/A&W漢堡，不論是要逛街或是用餐都很方便，重點是房間是兩張雙人床且一個人不到一千元，CP值超高~~

~Y’s INN NAHA 那霸小祿站前~()

飯店住址：沖繩縣那霸市金城5丁目9-1

連絡電話：098-859-7029

停車場：1000円/晚

入住/退房：16:00/10:00

優惠房價： / /

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Y’s INN NAHA 那霸小祿站前｜地理位置

Y’sinn Naha Orokuekimae（ワイズイン那覇小禄駅前）位於單軌電車小禄站旁，步行約3分鐘即可抵達，從那霸空港站出發僅需兩站路程，交通相當便利～

Y’sinn Naha Orokuekimae旁有永旺購物中心那霸店/大國藥妝店/通堂拉麵／A&W漢堡，有得逛又有許多美食，離單軌小祿站又近，生活機能相當不錯!!

Y’s INN NAHA 那霸小祿站前｜飯店設施

Y’sinn Naha Orokuekimae的地理位置真的非常的好，很適合晚上才到沖繩或是隔天一大早要搭機返台的旅客~~

Y’sinn Naha Orokuekimae屬於小商旅，接待大廳不大但勝在有人情味，一樓有大片對外的窗戶可以坐著休息

CHECK IN櫃台不大但服務人員相當親切~

一樓有自動販賣機、賣冰品及啤酒，晚上想來上一杯也沒問題~

一樓旁接連著餐廳，若不想離開飯店也可以選擇在這裡用餐，早餐也是在這裡唷~~

各樓層的配置可以參考，有的樓層有販賣機有的樓層有微波爐可以使用~吸菸室則在一樓販賣機的後方~~

Y’s INN NAHA 那霸小祿站前｜房間介紹

Y’sinn Naha Orokuekimae的房間是兩張雙人床，床非常大怎麼滾都沒問題，枕頭及被被非常舒服，一早都不想離開溫暖的被窩啦!!

床頭櫃旁就可以開關電燈及充電插頭，使用起來很便利~

房間內有張桌子可當化妝台，下方還有移動是小桌子，一旁還有小沙發，要用餐或是工作都相當方便~

桌上放有吹風機、檯燈、電話、熱水壺、面紙等，下方有冰箱，房間內的電器還蠻齊全的~

抽屜內有茶包、馬克杯及玻璃杯可以使用~

房間內有多功能空氣清淨機及紙拖鞋，牆上還有衣架可以將外套掛起來，相當方便~

浴室不算大，麻雀雖小五臟俱全，有浴缸可以好好的泡澡一下，浴室內提供免費盥洗用品，不需要自行攜帶~

Y’sinn Naha Orokuekimae就位於單軌電車小禄站旁，步行約3分鐘即可抵達，距離那霸機場也只不到10分鐘的車程，一旁還有AEON/大國藥妝/通堂拉麵/A&W漢堡，不論是商務或是旅遊都非常方便唷!!

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