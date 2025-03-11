沖繩好市多開幕時造成轟動，所以決定來看看沖繩的好市多與台灣有甚麼不一樣!!沖繩的好市多南城倉庫店位於沖繩南部，距離那霸市中心約15公里，開車約需20分鐘，建議自駕前往較為方便!!

~好市多沖繩南城倉庫店~

店家地址： 日本〒901-0601 Okinawa, Nanjo, Tsukishiro, IC南土地区画整理事業地内1街区1

連絡電話： +81 570-200-80

營業時間： 10:00~20:00

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沖繩好市多南城倉庫店｜地理位置

好市多沖繩南城倉庫店位於沖繩縣南城市，距離那霸市中心約15公里，開車約需20分鐘，鄰近玉泉洞和斎場御嶽等知名景點，可串成一日遊～

沖繩好市多南城倉庫店｜交通資訊

若從那霸機場出發，可沿國道331號線南下，轉入國道329號線，即可到達～

公共交通方面，可搭乘沖繩都市單軌電車至「赤嶺站」，再轉乘巴士前往，約需30分鐘！！

搭乘南城市N巴士，至「西月城站」下車，徒步約5分鐘即可抵達

搭乘南城市N巴士，至「月白街入口」下車，徒步約5分鐘即可抵達。

賣場內設有大型停車場，提供免費停車服務，建議自駕較為方便～

沖繩好市多南城倉庫店｜營業時間與會員制度

好市多沖繩南城倉庫店營業時間為每天上午10點至晚上8點，全年無休～

進入賣場需持有效會員卡，並出示入場，好市多會員卡是全球通用，台灣的會員卡可進入沖繩好市多，商品不退稅，結帳可用現金也可用任何一家銀行的mastercard～台灣的富邦Costco聯名卡可以刷!!

沖繩的會員卡年費比台灣便宜，若有需要也可以在沖繩辦會員卡，但不確定隔年如何續卡，如果只想體驗一年的會員資格可以考慮~~

沖繩好市多南城倉庫店｜商品種類

好市多沖繩南城倉庫店的商品陳列方式與台中南屯店差不多，在好市多沖繩南城倉庫店逛感覺好像在台中的錯覺!!

賣場內商品種類繁多，包括食品、家電、服飾、日用品等~~

這次來沖繩好市多最想看的就是戴森吸塵器，雖然不能免稅但還是相當便宜，以V8來說6000初就有了，比起在台灣買便宜了三千多啊!!且胖胖箱或是29吋行李箱就裝得下，真的很值得搬一台回家~~

蠻多電器價格都很可以啊!!

沖繩的肉品比台灣便宜很多，尤其是牛肉價格更是幾乎半價，且份量約一公斤，若是助可烹飪的公寓室飯店可以買來自行料理~~

反而是鮭魚握壽司及冷藏熟食價格高了一點~

冰櫃內的冷凍食品也蠻多特別的商品~看了雖然心動但帶不回台啊!!

有在喝星巴克的朋友可以搬個幾包回家，因為台灣一包已經漲到七百多了!!在沖繩一包才450左右~~

另外還有提供多種在地限定商品，如沖繩特色零食、調味料等，可以前來逛逛

選了幾包下酒的零食，六包共8702円，也沒有特別便宜，但勝在好吃~帶回來品嚐後都覺得還不錯吃，下次有機會去沖繩要搬更多的零食回家!!

賣場內的美食廣場亦有提供熱狗、披薩、雞柳條等美食，價格比台灣貴一點，最物超所值的就是熱狗套餐了~離開時可以買些在路上享用!!另外還有洋蔥等配料在一旁自行取用~

好市多沖繩南城倉庫店逛起來相當舒服，若想買沖繩或日本在地零食可以來逛逛，想買戴森電器也可以到好市多來撿便宜，由於賣場位於南城市，建議自駕前往，周邊有許多旅遊景點，如玉泉洞、斎場御嶽等，可以一起安排成一日遊行程唷~

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