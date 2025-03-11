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「熱田神宮」是名古屋最具代表性的能量景點，與伊勢神宮、明治神宮並列為日本三大神宮，擁有深厚的歷史與宗教意義。神宮佔地約19公頃，古木參天、綠意盎然，建築樸素而莊嚴，展現出日本傳統美學。相傳三神器之一「草薙劍」便供奉於此，每年吸引無數信徒與旅客朝聖。本篇攻略將帶你深入了解熱田神宮的參拜路線、12大必訪景點、參拜時間、門票資訊，並推薦周邊的美食與景點，打造最完整的熱田神宮一日遊行程！
- 名稱：熱田神宮
- 地址：愛知縣名古屋市熱田區神宮1-1-1
- 營業時間：
- 本宮參拜時間：每日 24 小時開放
- 寶物館 & 草薙館：9:00 – 16:30（最後入場 16:10）
- 御守 & 御朱印授與所：8:30 – 16:00
- 電話：+81-52-671-4151
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▼ 日本旅遊票卷 ▼
熱田神宮交通資訊
交通方式：
- 地下鐵：搭乘名古屋市營地下鐵，於 「熱田神宮傳馬町站」 或 「熱田神宮西站」 下車，步行約 7 分鐘
- 名鐵電車：搭乘名鐵電車至 「神宮前站」，步行約 3 分鐘（最方便）
- JR電車：搭乘 JR 至 「熱田站」，步行約 8 分鐘
- 官方網站：熱田神宮官網
熱田神宮門票｜參拜時間建議
熱田神宮免門票可以進園參拜，但有兩個地方需購買門票
開放時間與門票
|項目
|時間/費用
|開放時間
|上午9:00至下午4:30（最晚入館時間為下午4:00）
|草薙館門票
|大人500日圓（400日圓），小中學生200日圓（100日圓）
|寶物館與草薙館共通門票
|大人800日圓（700日圓），小中學生300日圓（200日圓）
- 寶物館舉辦特別展覽時，共通門票價格可能有所變動。
參拜時間：建議預留 1～2 小時，可悠閒參觀主要景點並購買御守。
建議行程：
- 上午：熱田神宮參拜、參觀千年大楠 & 寶物館
- 中午：品嚐「宮きしめん」或「蓬萊軒鰻魚飯」
- 下午：草薙館 & 伴手禮購買
熱田神宮簡介｜草薙劍供奉地
熱田神宮創建於 約1,900年前，是日本歷史悠久的神社之一。主祭神為 熱田大神，其神體便是天皇三大神器之一的「草薙劍」，與天照大神息息相關，使熱田神宮擁有極崇高的地位。
這座神宮與歷史上的織田信長、德川家康等名將淵源深厚，他們曾多次前來參拜，祈求勝利與庇佑。也因此，熱田神宮成為知名的能量景點，吸引無數旅人前來參拜、求取好運。
熱田神宮參拜路線｜最佳進出路線推薦
▼熱田神宮中文地圖
熱田神宮佔地19萬平方米，遊客可選擇不同的入口進入，搭配周邊景點與美食，規劃最佳參拜路線！
- 19萬平方米有多大？
- ⇒19公頃/約26.6個標準足球場/約3.5個東京巨蛋！
三大參拜入口 & 交通方式
🚇 正門（南門）入口（適合順遊鰻魚飯名店）
📍 交通方式：
- 地下鐵：從名古屋站搭乘 地下鐵東山線 至「榮站」，轉乘 名城線，於「熱田神宮傳馬町站」下車，步行 約7分鐘
- 推薦景點：熱田神宮 → 熱田蓬萊軒 神宮店（地鐵 熱田神宮傳馬町站 1號出口 即可前往）
🚇 西門入口（官方推薦參拜路線）
📍 交通方式：
- 地下鐵：從名古屋站搭乘 地下鐵東山線 至「榮站」，轉乘 名城線，於「熱田神宮西站」下車，步行 約7分鐘
- 推薦行程：熱田神宮 → 參道漫步，感受寧靜氛圍
🚆 東門入口（最近的交通選擇）
📍 交通方式：
- 名鐵電車：搭乘 名鐵名古屋本線，於「神宮前站」下車，步行 約3分鐘（最近入口！）
- JR電車：搭乘 JR東海道本線，於「熱田站」下車，步行 約8分鐘
- 推薦景點：熱田神宮 → 白鳥庭園
💡 最佳推薦路線：
若想搭配鰻魚飯名店「蓬萊軒」，可從 「熱田神宮傳馬町站」1號出口，進入 南門，先參拜再前往美食饗宴！
熱田神宮12大必訪景點
西門口附近也是大型遊覽車下車的地方，我們由此進入
進入鳥居後鞠躬。
走入熱田神宮彷彿走入森林裏，日本很多神宮都是佔地非常廣大，很容易搞錯方向
不過，出入神宮的人也相對比較多，有時跟著人潮走就對了
手水舍，淨手淨口。
大楠
參道中手水舍旁邊被木柵欄包圍的大樟樹，這棵可是超過1000年的神樹了。
據說這棵是「弘法大師空海」親手種植的，樹幹周長7.7公尺、高20公尺的神木。
傳聞大楠住著一條白蛇，熱田神宮的白蛇據說是神的化身，如果看見白蛇代表有好運降臨。
寶物館
- 門票：高中以上 500 日圓／國中小生 200 日圓
「寶物館」收藏了6,000多件文物，其中更有古代神器、刀劍、古代文獻等珍品，因此這裡又被稱為「名刀的寶庫」。
本宮
小走一段路，終於走到本宮前的大鳥居了
漫步在通往拜殿的幽靜參道，仿佛能感受到空氣的洗滌，讓身心煥然一新。
神社的建築非常的莊嚴神聖，不管看了幾次，站在面前真的會覺得很震撼啊
本宮的建築屬於神明造 (しんめいづくり)，這是日本最古老的神社建築樣式之一。
熱田神宮供奉主祭神「熱田大神」，也是保管草薙神劍的場所。
草薙劍是日本天皇皇位象徵之一，但並未公開展示。也無法進入和拍照喔！
▼草薙神劍的由來，前幾年日本新天皇登基，皇室的三神器也再度名噪一時
草薙劍（天叢雲劍）與日本三神器
草薙劍，又名天叢雲劍，是日本傳說中的神劍，也是日本三神器之一，與八咫鏡、八尺瓊勾玉並列，象徵天皇的權威。
根據《古事記》記載，素戔嗚尊（須佐之男命）在討伐八岐大蛇時，將蛇的頭逐一砍下，當他斬斷第四條尾巴時，發現蛇體內藏著一柄神劍。他將此劍獻給天照大神，並將其命名為「天叢雲劍」。
草薙劍現據傳存放於熱田神宮，但實物並未公開展示，因此並沒有可供確認的照片。
▼神社內部的真實照片，這裏已經有1900多年的歷史了，真的很厲害了
記得參拜時要「二拜二拍手一拜」～投賽錢、兩鞠躬、兩次拍手、一鞠躬，祈願。
宮廳周圍綠樹環繞，適合靜心參拜與散步。
入口處可見注連繩（しめ縄），代表此地為神聖的場所。
信長塀
織田信長於桶狹間之戰大勝後，為感謝神明而修建的土牆，日本三大土塀之一!
▼所謂的「塀」，就是「土牆」。當年織田信長在「桶狹間之戰」前，曾前來參拜。並在大獲全勝後，修築了「信長塀」
神樂殿
本宮旁的「神樂殿」於2009年為紀念熱田神宮1900週年而建，建築華麗且氣派，主要用於初宮詣、安產祈願、辟邪與家宅平安等儀式。每年1月1日凌晨0點，「初神樂」祈願儀式亦在此舉行。
清水社
這座小神社很有意思，傳說中國唐朝時原本有意攻打日本，天照大神化身的楊貴妃迷惑唐玄宗，最終遭到殺害，靈魂便歸返至此，化作泉水中的一顆石頭!
這裡特別受到女性參拜者喜愛，傳說此處的泉水可以淨化身心、保持青春美麗。參拜者只需用水瓢舀起泉水，向前方的小石頭(即楊貴妃之墓)灑水三次，便可祈願。
▼中世 – 蓬萊傳說。東方的大海之上，據說存在著「蓬萊島」，那裡有不老不死的仙藥。
在中國，熱田神宮則被視為這座蓬萊島的象徵，這一點在鎌倉時代後期的《蓬萊物語》等書籍中也有記載。1412年（應永19年）奉納的銅鏡與繪紋壺等文物中，也可見到這種傳說的影響。
此外，傳說熱田大神曾經渡海來到這片土地。關於楊貴妃渡海的故事，在古代日本的和歌詩人之間也非常有名，這同樣是「蓬萊傳說」衍生出的故事之一。
別宮八劍宮
曾是戰國武將織田信長、德川家康等歷史名人參拜之地，適合祈求勝利與事業成功。
上知我麻神社
上知我麻神社 位於熱田神宮境內，是一座歷史悠久的神社，主要祭祀 天火明命（傳說是尾張氏的祖神），與商業繁榮、開運、財運有深厚淵源。
此外，境內還供奉 惠比壽神（えびす神），這使上知我麻神社成為 名古屋地區著名的商業守護神社，特別受到商人、企業家及從業人員的信仰。
供奉學問之神，是學生與考生的熱門參拜地點。
眼鏡之碑
靠近 上知我麻神社 附近。許多眼鏡從業者、配鏡師、學子及有眼疾者會特別來此參拜，祈求 視力保健、學業進步 或 事業順利。這座紀念碑雖然低調，但對於佩戴眼鏡的人來說，別具意義！👓✨
草薙館
- 門票：高中以上 500 日圓／國中小生 200 日圓
「草薙館」在2021年10月4日開設了，是個展示熱田神宮收藏的450把刀的刀劍專門展示館
▼體驗區讓遊客可以親自感受日本刀的大小及重量。
草薙廣場伴手禮店
草薙廣場商店，可以購買神宮的相關伴手禮、紀念品。
神宮裡的戶外食堂餐廳，坐在戶外座位可以吃吃喝喝休息一下，欣賞草薙廣場
這裡有販售各種神宮紀念品、特色御守與伴手禮，值得一逛！
草薙廣場裡有南神池，可從二十五丁橋走到船型露台拍照。
提供名古屋特色きしめん（扁平烏龍麵），可在戶外座位邊用餐邊欣賞神宮庭園。
授與所
來到日本神社，販賣御守的地方應該是最受歡迎的了
熱田神宮必買御守＆御朱印
除了參拜與感受千年古樹環繞的神聖氛圍，許多人也會特地選購御守來祈求平安、健康或好運。
▼神樂殿的授與所
參拜熱田神宮，不妨一探這裡的必買御守與珍貴御朱印，帶回滿滿的祝福與好運！
熱田神宮御守推薦
這裡共50多種御守，以下3款最熱門：
- 吉報守：祈求好運到來
- 白鳥守：祈求戀愛順利（結緣）
- 交通安全守：特別的是貼紙型設計，可直接貼在車內或隨身物品上
樂田神宮御朱印
「御朱印」（御神印）是日本神社或佛寺授予參拜者的證明。參拜後，寺廟或神社人員會以毛筆在「御朱印帳」上書寫，並加蓋朱紅色印章。內容通常包含「奉拜」字樣、參拜日期、神社或寺院名稱、祭祀神祇的名號及社印或寺印等。若為期間限定、季節限定或活動限定的特別版御朱印，可能會附加特殊印章，增添獨特紀念價值。
熱田神宮的御朱印共有3種：
- 熱田神宮本宮
- 別宮八劍宮
- 上知我麻神社
上知我麻神社 & 別宮八劍宮 御朱印資訊
|編號
|神社名稱
|初穗料（費用）
|備註
|一番
|別宮八劍宮
|300日圓以上
|供奉與草薙劍有關的神祇
|二番
|上知我麻神社
|300日圓以上
|祭祀天火明命，與商業、開運有關
- 可領取兩種御朱印或單獨選擇
▼熱田神宮的「初詣必須」符籤，是一種新年期間的祝福護符。
- 左側的符籤：「家內安全 はたらきえびす」祈求 家庭平安、工作順利，特別適合希望家中和睦、事業順遂的人。
- 右側的符籤：「商売繁昌 あきないえびす」祈求 商業繁榮、生意興隆，適合從事商業或經營事業的人。
其中的「えびす」（惠比壽神）是日本七福神之一，掌管商業與財富，特別受到商人和勞動者的信仰。這類符籤通常是在新年初詣時購買，並懸掛或放置在家中或工作場所，以獲得神明的庇佑。
授與所前設有繪馬掛架，懸掛著各式各樣造型精美的繪馬，十分吸睛。
熱田神宮的 「星形繪馬」 承載著一段浪漫的傳說～相傳日本武尊逝世後，化為白鳥飛回熱田，只為見妻子最後一面，因此誕生了這款象徵良緣的特別繪馬。
若想求 御神籤，需先在籤筒中搖出籤號，接著前往授與所向巫女報上號碼並支付 200日圓，即可獲得籤詩。
熱田神宮附近美食推薦
蓬萊軒｜名古屋名物鰻魚飯
熱田神宮附近最有名的餐廳，創業140年以上（1873年） 開業，歷史悠久。 鰻魚飯發源店之一， 炭火直烤，醬汁秘傳~嚴選國產鰻魚，以備長炭燒烤，搭配百年秘傳醬汁，香氣四溢。招牌鰻魚三吃絕對必試！
- 營業時間11:30～14:30 / 16:30～20:30
- 地下鐵名城線「神宮西站」2號出口，步行約 7分鐘
- 名鐵「神宮前站」步行約5分鐘
- 價格： 約 4,500日圓
熱田蓬莱軒本店｜發源店
本店距離神宮約 15 分鐘，特色當然是名古屋最有名的鰻魚飯，想吃正宗味道的話一定要來！
- 營業時間： 11:30～14:00 / 16:30～20:30
- 搭乘地下鐵名城線至「傳馬町站」，步行約7分鐘
- 價格： 約 4,500 日圓
宮きしめん 神宮店｜必吃名古屋麵
熱田神宮內，草薙廣場商店區， 特色是 名古屋特色「扁平烏龍麵」，熱田神宮的代表美食！
- 營業時間： 9:00～16:30
- 前往方式： 參拜完神宮，直接到店即可
- 價格： 約 900 日圓
きよめ餅總本家｜熱田神宮必買甜點
神宮西站附近，步行約3分鐘。必買用紅豆餡製成的 「清め餅」 是熱田神宮代表伴手禮
- 營業時間： 9:00～18:00
- 價格：單顆約 150 日圓 / 盒裝 900 日圓起
熱田神宮附近景點推薦
名古屋城
- 搭地鐵約 20 分鐘
- 門票： 500日圓
📍優惠折扣⇒
「名古屋城」是日本100名城之一，前身為織田氏居城那古野城。天守閣屋頂的雌雄2尊「金鯱」最為知名，因此又被稱為「金鯱城」或「金城」，所以名古屋很多名產以這個形象的伴手禮，我們到的時候還在整修無法進入天守閣，只在。建議賞櫻季節來訪，近1000棵櫻花樹呈現最大規模的古城與櫻花相映。3月～4月下旬舉辦的「名古屋城春日祭」，還能賞夜櫻呢！
大須觀音 大須商店街
- 特色： 購物天堂，匯聚日式雜貨、古著、美食等，適合邊走邊吃
- 從熱田神宮搭地鐵 15 分鐘
大須觀音是日本三大觀音寺之一，這裡可以以祈求開運！祝生意興隆布袋神像也很有名的，旁邊就是大須商店街，所以人氣特別旺！
這裡是名古屋最大的商店街！掛著大紅燈籠是仁王門通，有許多餐飲老店，也可以品嚐到許多潮流美食！
包括御手洗糰子名店新雀本店、和創業超過百年歷史的鰻魚老店、日式炸雞店、咖啡廳與甜點店～等等
白鳥庭園
特色： 日式庭園風景優美，可在茶屋品茗
- 從熱田神宮步行約 15 分鐘
- 門票： 300日圓
熱田神宮心得評價
熱田神宮擁有 千年歷史、珍貴寶物、靈氣滿滿的神木，加上美食與御守購買，是名古屋必訪的文化體驗之地！無論是靈性之旅、歷史探索或美食之旅，來這裡都能收穫滿滿哦！推薦參拜時節：春季賞櫻、秋季紅葉。每年6月5日舉辦的熱田祭非常熱鬧！
名古屋景點美食推薦
名古屋自由行
「名古屋九天自由行」推薦景點、必吃美食、購物聖地。安排行程前先看過這篇的超完整攻略，地圖、交通一次收集，適合情侶二人、好友閏蜜，也適合全家大小旅遊哦！
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店家/景點資訊
- 店家名稱：熱田神宮
- 所在地址：日本1 Chome-1-1 Jingu, Atsuta Ward, Nagoya, Aichi
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 00:00-24:00
- 店家電話：+81 52-671-4151
- 評價：★★★★★
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