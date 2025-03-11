到宮崎旅遊很多人都會到高千穗峽來遊覽

從阿蘇邊玩邊開過來也要兩個小時

不想一天開太多車當然就在高千穗住一晚

国民宿舎 ホテル高千穂這間還有很多免費食物可以取用

雖然有點歷史但很接近高千穗峽位置超好

本篇依次介紹交通位置，公共設施，房間

(以上主題都可以點選後快速跳選喔!)

交通位置=>

從阿蘇過來可以順路遊覽草部吉見神社以及上色見熊野座神社



檢視較大的地圖

當初會選這間是因為在地圖上看起來跟高千穗峽很近

走下去似乎也只要十分鐘

但是說真的因為路面較陡也相對較窄

並不太適合步行

整個大廳看起來很大

但也看得出真的很有年代

只能說還是保持得蠻整潔

旁邊也有許多相關旅遊資訊

高千穗也就是"神話之鄉"

也有許多供奉神的神社

再加上我推的孩子，動畫的推波助瀾

整個也是爆紅

check in之後可以來這拿取浴衣等

其中也有大浴場可以使用

當然還有一些免費的東西可以使用

有剉冰可以搭配旁邊的糖漿

還可以自製爆米花以及棉花糖

小朋友在這會很開心

旁邊當然還有小店可以買當地特產

接下來當然要進房間啦

光進房間的通道如此寬廣就知道

離開城市的房間都會比較大

下方也有冰箱可以利用

在日本如果想要有大一點的空間

就是要定雙床房

就算只是semi double都能睡得好

浴廁也是一般的配置

但因為都去大浴場也就只有上廁所而已

要下結論了喔!

国民宿舎 ホテル高千穂雖然有年紀

但是因為設施完備加上房間大

如果想要在高千穗多做遊覽也還是可以考慮的選擇

步行就可以到高千穗神社也很方便喔!

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