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日本2024九州自由行-高千穗峽旁住宿-国民宿舎 ホテル高千穂(Hotel Takachiho)

2025-03-11 16:05:17 文字：Ivan Sha
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Ivan Sha

Ivan Sha

到宮崎旅遊很多人都會到高千穗峽來遊覽

從阿蘇邊玩邊開過來也要兩個小時

不想一天開太多車當然就在高千穗住一晚

国民宿舎 ホテル高千穂這間還有很多免費食物可以取用

雖然有點歷史但很接近高千穗峽位置超好

本篇依次介紹交通位置公共設施房間

(以上主題都可以點選後快速跳選喔!)

日本2024九州自由行-高千穗峽旁住宿-国民宿舎 ホテル高千穂(Hotel Takachiho)

交通位置=>

從阿蘇過來可以順路遊覽草部吉見神社以及上色見熊野座神社


檢視較大的地圖

當初會選這間是因為在地圖上看起來跟高千穗峽很近

走下去似乎也只要十分鐘

但是說真的因為路面較陡也相對較窄

並不太適合步行

日本2024九州自由行-高千穗峽旁住宿-国民宿舎 ホテル高千穂(Hotel Takachiho)

整個大廳看起來很大

但也看得出真的很有年代

只能說還是保持得蠻整潔

日本2024九州自由行-高千穗峽旁住宿-国民宿舎 ホテル高千穂(Hotel Takachiho)

旁邊也有許多相關旅遊資訊

高千穗也就是"神話之鄉"

也有許多供奉神的神社

再加上我推的孩子，動畫的推波助瀾

整個也是爆紅

日本2024九州自由行-高千穗峽旁住宿-国民宿舎 ホテル高千穂(Hotel Takachiho)

check in之後可以來這拿取浴衣

其中也有大浴場可以使用

日本2024九州自由行-高千穗峽旁住宿-国民宿舎 ホテル高千穂(Hotel Takachiho)

當然還有一些免費的東西可以使用

日本2024九州自由行-高千穗峽旁住宿-国民宿舎 ホテル高千穂(Hotel Takachiho)

有剉冰可以搭配旁邊的糖漿

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還可以自製爆米花以及棉花糖

小朋友在這會很開心

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旁邊當然還有小店可以買當地特產

日本2024九州自由行-高千穗峽旁住宿-国民宿舎 ホテル高千穂(Hotel Takachiho)

接下來當然要進房間啦

光進房間的通道如此寬廣就知道

離開城市的房間都會比較大

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下方也有冰箱可以利用

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在日本如果想要有大一點的空間

就是要定雙床房

就算只是semi double都能睡得好

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浴廁也是一般的配置

但因為都去大浴場也就只有上廁所而已

 

要下結論了喔!

国民宿舎 ホテル高千穂雖然有年紀

但是因為設施完備加上房間大

如果想要在高千穗多做遊覽也還是可以考慮的選擇

步行就可以到高千穗神社也很方便喔!

 

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