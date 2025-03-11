藻岩山夜景與函館山、小樽天狗山並列為北海道三大夜景
山頂的觀景台可以360度俯瞰整個札幌市區
當夜幕降臨，城市的燈火點綴著大地
形成夢幻般的畫面，是札幌自由行必去的景點
【藻岩山夜景】
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藻岩山介紹
藻岩山位於北海道札幌市南區，海拔531公尺，是當地著名的觀光景點
由於地勢不高，登山或搭乘藻岩山纜車，都能輕鬆抵達山頂
欣賞札幌的壯麗風景。無論春夏秋冬
藻岩山都有不同的魅力，尤其在冬季的雪景與夜晚的燈光交相輝映
更是令人流連忘返
如何前往藻岩山？交通方式總整理
札幌市電（路面電車）
搭乘札幌市電至「西線14條站」
下車後步行約10分鐘即可抵達藻岩山纜車山麓站
公車前往
搭乘札幌市內公車至「藻岩山麓站」，再搭纜車上山
自駕前往
山麓站設有停車場，但冬季部分道路可能封閉，建議搭乘纜車
藻岩山纜車票價資訊（ロープウェイ）
如果不想爬山，搭乘藻岩山纜車是最佳選擇！
山麓站 → 中腹站：先搭乘大纜車（可容納60人）
中腹站 → 山頂站：轉乘迷你登山纜車（もーりすカー）
票價（來回）：成人2,100日圓、兒童1,050日圓
營業時間：夏季 10:30-22:00 / 冬季 11:00-22:00（最晚上山時間 21:30）
山麓站 → 中腹站
要到展望台會經過兩次搭乘纜車的機會
第一段會搭乘大纜車，隨著纜車慢慢攀升
札幌市景也慢慢的浮現，秋天來的時候，還可以一睹楓葉美景
中腹站 → 山頂站
再來第二段要換搭乘較小的纜車，就會抵達展望台
假日人潮比較多，要真正看到夜景，還是需要排隊上樓
戀人聖地「幸福之鐘」
山頂觀景台設有戀人聖地「幸福之鐘」，是情侶們最愛的打卡點之一
許多戀人會在這裡敲響鐘聲，並將「愛之鎖」鎖在欄杆上，象徵永恆的愛情
札幌藻岩山夜景最佳觀賞時間
夏季：19:30 – 21:00(天氣晴朗時)
冬季：16:30 – 19:00(雪景與夜景最美)
登上展望台後，360度無死角的夜景景色就在眼前
可以把札幌市區的夜景映入眼簾
可以登上幸福之鐘的平台，可以以稍微較高的角度
將人與背後夜景一起入框
因為藻岩山離札幌市區不遠，很容易到達
所以只要是晚上天氣不錯，就引來超多遊客
藻岩山評價
不論是情侶約會、家庭旅行，或是單純想欣賞札幌的絕美夜景
藻岩山都是不可錯過的景點。從搭乘藻岩山纜車、敲響幸福之鐘
到欣賞北海道三大夜景，這裡能讓你留下難忘的回憶
如果你正計劃北海道之旅，千萬別錯過這座充滿魅力的山峰
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藻岩山資訊
營業時間：10:30~22:00
地址：北海道札幌市中央区伏見5丁目3-7
電話：+81115618177
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