梅花肉有一點筋感沒有太多油脂，味覺上有濃郁的肉香氣味和彈嫩不容易乾澀的口感。瘦肉裡微帶均勻油花沒有骨頭口感非常好，梅花肉特別適合需要長時間燉煮及紅燒的料理，也可以切成薄片煮火鍋或拿來烤。

中午從容備好材料放進電鍋蒸上兩個回合，晚餐就有一盤氣味噴香口感綿細的粉蒸梅花肉

粉蒸梅花肉材料(4人分)

梅花肉300g

小磨坊蒸肉粉1包

米酒30cc

味霖20cc

地瓜2條

做法1.梅花肉洗淨擦乾水分切一口大小的塊狀

做法2.備妥粉蒸肉的乾(蒸肉粉)與濕(米酒和味霖)材料

五香蒸肉粉一盒有2份，一份包含肉類醃漬粉和配好香料的米碎(在來米及糯米)

做法3.醃漬粉倒入梅花肉塊裡用戴手套的手抓拌均勻之後加一層蓋再放進冰箱冷藏40分鐘以上使其入味

醃漬粉本身已經有調味，所以不要再放鹽喔

做法4.地瓜去皮後切1公分高度的平塊狀

也可以用南瓜、芋頭、馬鈴薯等根莖類食材取代地瓜，以個人喜歡吃的食材為主

做法5.醃漬後的肉塊倒入碎米包，用戴手套的手抓拌均勻，儘量讓每塊梅花肉的各面都裹到碎米

做法6.深盤或深碗裡先鋪地瓜片再均勻擺好梅花肉，放進電鍋，外鍋1.5杯水跳起來再加1.5杯水重複蒸兩次

出餐前繼續放電鍋裡保溫，要上桌前再拿出來撒蔥花或香菜點綴

梅花肉經過加熱釋放出來的油質和醃漬液會滲透底下的地瓜，所以微甜微鹹的綿密地瓜最好吃!

電鍋熱蒸兩回合的梅花肉非常入味，肉質不澀口也不會塞牙縫

熱蒸料理要趁熱吃，沒吃完的肉塊冷掉纖維收縮會讓口感變硬，用電鍋加熱回蒸就會恢復軟嫩的口感

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