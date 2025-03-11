到新加坡必吃：咖椰吐司、海南雞飯、肉骨茶都是不能錯過的人氣當地美食

新加坡有許多間「肉骨茶」，我們是到「松發肉骨茶」該為「正宗潮州式肉骨茶」

並且松發肉骨茶已經連續八年榮獲米其林必比登推薦

該肉骨茶湯的味道以胡椒明顯…但後面是有層次的味道，不是只有胡椒…經過調味與中藥融合

但不否認為對小孩而言…這湯底不太適合，同桌三個小孩都說好辣 …

湯喝完可以再續…不愛吃肉的人不一定要每個人都點一碗。

推薦松發肉骨茶的其他菜色…像滷豬腳、青菜也都好吃! 滷豬腳的滷汁拿來拌飯…超搭

懶得規劃行程的我們跟團…也都吃到新加坡必吃美食哦

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▀ ▀ ▀ 目錄 ▀ ▀ ▀ ▪ 肉骨茶 ▪ 松發肉骨茶 ▪ 店內環境 ▪ 菜單 ▪ 食記介紹 ▪ 店家資訊

肉骨茶

肉骨茶（英語：Bak kut teh）因為福建話中的「地(湯)」與「茶」音相近被稱為肉骨「茶」

肉骨則是「帶骨豬肉」切成大塊，與中藥熬煮…

肉骨茶根據湯汁的顏色深淺，又可以分為湯「黑湯派」以及「白湯派」

黑湯派的中藥味更濃厚些，而黑湯派也分為「閩南派、 廣東派」

閩南派：顏色較深，因為用上較多香料和豉油（黑醬油）作調味，所以有較重的香味。

廣東派：由於廣東飲湯文化盛行，湯中加入藥酒以增藥效，故藥材味更重

松發肉骨茶則是「白湯派」正宗潮州式肉骨茶…胡椒味較為明顯。

而新加坡的肉骨茶除了「松發」還有「黃亞細」和「發傳人」

看許多網路分享都寫松發是湯頭較為清爽的…

松發肉骨茶

於 1969年新加坡柔佛路從一輛小推車，到今天遍布大街小巷，

松發走過了一段很長的路程。雖然不再以手推車的方式進行營業，但手推車已成了標誌，時刻提醒着我们那一段艱難的路程，

秉持著傳統的口味 - 入口即化的肉骨，熱氣腾腾的胡椒香味，讓顧客仿佛回到六十年代，回味無窮。

(取自官方介紹https://cn.songfa.com.sg/pages/about-us)

松發肉骨茶已經連續八年榮獲米其林必比登推薦



門口的手推車已成了松發的標誌

若是吃得喜歡可以買料理包回家自己試試，這是可以帶回台灣因為裏面不含有肉

這間是松發肉骨茶位於「The Centrepoint」商場的分店

我們是跟雄獅旅行團.. https://tinyurl.com/27hka78n 親子團…玩了新馬雙樂園

我們約五點多抵達…還不是用餐尖峰時間所以不用排隊，

導遊說再晚半小時人潮多起來就是要花時間等待啦

松發肉骨茶在新加坡有數十間分店，分店位置查詢 https://cn.songfa.com.sg/pages/outlets

對了，台灣也得到吃松發肉骨茶哦~位於台北遠百信義A13

台灣分店資訊：https://www.facebook.com/SongFaTaiwan/?locale=zh_TW

店內環境

裏面座位沒有想像中的擠…

或許應該說在寸土寸金的新加坡…這樣的空間覺得是ok的

店內的服務人員不少

桌上有醬油、辣醬

而溼紙巾若是不使用可以直接請店家收回

因為在這裏溼紙巾是需要另外收費的

菜單

官方連結：https://cn.songfa.com.sg/pages/menu

肉骨茶有：排骨肉骨茶、特級龍骨湯、肋骨湯、腰肉片湯、豬肚湯、豬肝湯、豬腰湯、魚片湯

滷味：滷豬腳、滷控肉、滷大腸、燜鳳爪與腐竹、

小菜： 滷豆腐、滷蛋、鹹菜、滷花生、自製五香捲

青菜：菜心、小白菜、芥藍，茶水：陳年普洱茶、香片、桂花烏龍、鐵觀音、不知香…

食記介紹

排骨肉骨茶、香片、白飯

這裏上菜的速度蠻快的，畢竟時間就是金錢~要有高的翻桌率

排骨肉骨茶 是帶骨豬肉「切成大塊，與中藥熬煮

肉被燉軟嫩…用筷子夾便可以把肉與骨頭分開，但因為是靠近豬骨的部位所以豬肉味比較重

所以喜歡不喜歡因人而意…

導遊有提醒大家桌上的醬油和辣醬可以拿來沾肉吃

如前面提到松發肉骨茶是「白湯派」正宗潮州式肉骨茶…胡椒味較為明顯。

可以在湯底也看得到胡椒…味道上是以胡椒為較為明顯但是有層的湯底

不是只是辣辣的胡椒味…對了! 湯喝起來不會油膩所以我們接受度高

不過小孩可能比較沒有辦法接受這辣辣胡椒湯

湯可以續…店員會拿著茶壺一桌一桌問是否需要加湯…喜歡喝湯的人可以大方的說要加湯…

加湯不需要再另外收錢哦

油條…是拿來放在肉骨茶湯裏吸湯汁再吃

這油條和台灣火鍋的老油條不一樣…相對較軟些

米飯是泰國米…覺得米香更明顯

鹹菜

味道上沒有像客家鹹菜那麼鹹…比較溫和的鹹菜

芥藍

芥藍的熟度煮的剛好…不會吃起來過硬或是軟爛…

加上油蔥酥與特製醬料…好好吃

滷豬腳

滷豬腳是我們最最最意外的…(哈)真的很好吃

肉很嫩…並且滷汁不是死鹹…拿來拌飯超好吃~

內心滿滿問號~這裏為什麼把滷豬腳弄的那麼好吃!

連平常不吃豬腳的陸某都說好吃

豆皮

這是覺得相對平淡的一道…就煮軟的豆皮，不過份量是蠻多的

豆皮和自製五香捲是我們另外加點，不是旅行團的餐點

自製五香捲

菜單上寫推薦…所以點一份來試試

吃起來像是裏上外皮的豬肉丸子，我們覺得配菜最好吃的還是滷豬腳

The Centrepoint 分店外是夾娃娃機，吃飽後小孩都跑來玩夾娃娃

這裏夾娃娃需要換代幣

大機台的娃娃機我們沒有收獲，小機台的娃娃機霏霏夾了三個戰利品

在The Centrepoint後方有美食區，感覺氣氛還不錯…

有興趣的朋友也可以先喝肉骨茶再到後方找其他美食哦!

是不是氣氛很讚!

在新加坡某些巷子就會看餐桌，許多戶外式座位





檢視較大的地圖

附上The Centrepoint後方有美食區 GOOGLE地圖定位給大伙兒參考

松發肉骨茶 官方網站：https://cn.songfa.com.sg/ 官方臉書：https://www.facebook.com/songfabkt/ 分店資訊 ：https://cn.songfa.com.sg/pages/outlets 分店 【The Centrepoint】 地址：#02-29/30176 Orchard Road Singapore 238843，Nearest MRT: Somerset 營業時間：星期一 至 星期四：11:00 am – 9:00 pm， 星期五：11:00 am - 9:30 pm 星期六: 10:30am – 9:30pm ， 星期日: 10:30am – 9:00pm 公共假期：星期一 至 星期四：10:30 am – 9:00 pm，星期五 至 星期日: 10:30 am – 9:30 pm 台灣分店資訊：https://www.facebook.com/SongFaTaiwan/?locale=zh_TW *請依官方公告為主*

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