到新加坡必吃：咖椰吐司、海南雞飯、肉骨茶都是不能錯過的人氣當地美食
新加坡有許多間「肉骨茶」，我們是到「松發肉骨茶」該為「正宗潮州式肉骨茶」
並且松發肉骨茶已經連續八年榮獲米其林必比登推薦
該肉骨茶湯的味道以胡椒明顯…但後面是有層次的味道，不是只有胡椒…經過調味與中藥融合
但不否認為對小孩而言…這湯底不太適合，同桌三個小孩都說好辣…
湯喝完可以再續…不愛吃肉的人不一定要每個人都點一碗。
推薦松發肉骨茶的其他菜色…像滷豬腳、青菜也都好吃! 滷豬腳的滷汁拿來拌飯…超搭
懶得規劃行程的我們跟團…也都吃到新加坡必吃美食哦
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▪ 肉骨茶
▪ 松發肉骨茶
▪ 店內環境
▪ 菜單
▪ 食記介紹
▪ 店家資訊
肉骨茶（英語：Bak kut teh）因為福建話中的「地(湯)」與「茶」音相近被稱為肉骨「茶」
肉骨則是「帶骨豬肉」切成大塊，與中藥熬煮…
肉骨茶根據湯汁的顏色深淺，又可以分為湯「黑湯派」以及「白湯派」
黑湯派的中藥味更濃厚些，而黑湯派也分為「閩南派、 廣東派」
閩南派：顏色較深，因為用上較多香料和豉油（黑醬油）作調味，所以有較重的香味。
廣東派：由於廣東飲湯文化盛行，湯中加入藥酒以增藥效，故藥材味更重
松發肉骨茶則是「白湯派」正宗潮州式肉骨茶…胡椒味較為明顯。
而新加坡的肉骨茶除了「松發」還有「黃亞細」和「發傳人」
看許多網路分享都寫松發是湯頭較為清爽的…
松發肉骨茶
於 1969年新加坡柔佛路從一輛小推車，到今天遍布大街小巷，
松發走過了一段很長的路程。雖然不再以手推車的方式進行營業，但手推車已成了標誌，時刻提醒着我们那一段艱難的路程，
秉持著傳統的口味 - 入口即化的肉骨，熱氣腾腾的胡椒香味，讓顧客仿佛回到六十年代，回味無窮。
(取自官方介紹https://cn.songfa.com.sg/pages/about-us)
松發肉骨茶已經連續八年榮獲米其林必比登推薦
門口的手推車已成了松發的標誌
若是吃得喜歡可以買料理包回家自己試試，這是可以帶回台灣因為裏面不含有肉
這間是松發肉骨茶位於「The Centrepoint」商場的分店
我們是跟雄獅旅行團.. https://tinyurl.com/27hka78n 親子團…玩了新馬雙樂園
我們約五點多抵達…還不是用餐尖峰時間所以不用排隊，
導遊說再晚半小時人潮多起來就是要花時間等待啦
松發肉骨茶在新加坡有數十間分店，分店位置查詢 https://cn.songfa.com.sg/pages/outlets
對了，台灣也得到吃松發肉骨茶哦~位於台北遠百信義A13
台灣分店資訊：https://www.facebook.com/SongFaTaiwan/?locale=zh_TW
店內環境
裏面座位沒有想像中的擠…
或許應該說在寸土寸金的新加坡…這樣的空間覺得是ok的
店內的服務人員不少
桌上有醬油、辣醬
而溼紙巾若是不使用可以直接請店家收回
因為在這裏溼紙巾是需要另外收費的
菜單
官方連結：https://cn.songfa.com.sg/pages/menu
肉骨茶有：排骨肉骨茶、特級龍骨湯、肋骨湯、腰肉片湯、豬肚湯、豬肝湯、豬腰湯、魚片湯
滷味：滷豬腳、滷控肉、滷大腸、燜鳳爪與腐竹、
小菜： 滷豆腐、滷蛋、鹹菜、滷花生、自製五香捲
青菜：菜心、小白菜、芥藍，茶水：陳年普洱茶、香片、桂花烏龍、鐵觀音、不知香…
食記介紹
排骨肉骨茶、香片、白飯
這裏上菜的速度蠻快的，畢竟時間就是金錢~要有高的翻桌率
排骨肉骨茶 是帶骨豬肉「切成大塊，與中藥熬煮
肉被燉軟嫩…用筷子夾便可以把肉與骨頭分開，但因為是靠近豬骨的部位所以豬肉味比較重
所以喜歡不喜歡因人而意…
導遊有提醒大家桌上的醬油和辣醬可以拿來沾肉吃
如前面提到松發肉骨茶是「白湯派」正宗潮州式肉骨茶…胡椒味較為明顯。
可以在湯底也看得到胡椒…味道上是以胡椒為較為明顯但是有層的湯底
不是只是辣辣的胡椒味…對了! 湯喝起來不會油膩所以我們接受度高
不過小孩可能比較沒有辦法接受這辣辣胡椒湯
湯可以續…店員會拿著茶壺一桌一桌問是否需要加湯…喜歡喝湯的人可以大方的說要加湯…
加湯不需要再另外收錢哦
油條…是拿來放在肉骨茶湯裏吸湯汁再吃
這油條和台灣火鍋的老油條不一樣…相對較軟些
米飯是泰國米…覺得米香更明顯
鹹菜
味道上沒有像客家鹹菜那麼鹹…比較溫和的鹹菜
芥藍
芥藍的熟度煮的剛好…不會吃起來過硬或是軟爛…
加上油蔥酥與特製醬料…好好吃
滷豬腳
滷豬腳是我們最最最意外的…(哈)真的很好吃
肉很嫩…並且滷汁不是死鹹…拿來拌飯超好吃~
內心滿滿問號~這裏為什麼把滷豬腳弄的那麼好吃!
連平常不吃豬腳的陸某都說好吃
豆皮
這是覺得相對平淡的一道…就煮軟的豆皮，不過份量是蠻多的
豆皮和自製五香捲是我們另外加點，不是旅行團的餐點
自製五香捲
菜單上寫推薦…所以點一份來試試
吃起來像是裏上外皮的豬肉丸子，我們覺得配菜最好吃的還是滷豬腳
The Centrepoint 分店外是夾娃娃機，吃飽後小孩都跑來玩夾娃娃
這裏夾娃娃需要換代幣
大機台的娃娃機我們沒有收獲，小機台的娃娃機霏霏夾了三個戰利品
在The Centrepoint後方有美食區，感覺氣氛還不錯…
有興趣的朋友也可以先喝肉骨茶再到後方找其他美食哦!
是不是氣氛很讚!
在新加坡某些巷子就會看餐桌，許多戶外式座位
附上The Centrepoint後方有美食區 GOOGLE地圖定位給大伙兒參考
松發肉骨茶
官方網站：https://cn.songfa.com.sg/
官方臉書：https://www.facebook.com/songfabkt/
分店資訊 ：https://cn.songfa.com.sg/pages/outlets
分店 【The Centrepoint】 地址：#02-29/30176 Orchard Road Singapore 238843，Nearest MRT: Somerset
營業時間：星期一 至 星期四：11:00 am – 9:00 pm， 星期五：11:00 am - 9:30 pm
星期六: 10:30am – 9:30pm ， 星期日: 10:30am – 9:00pm
公共假期：星期一 至 星期四：10:30 am – 9:00 pm，星期五 至 星期日: 10:30 am – 9:30 pm
台灣分店資訊：https://www.facebook.com/SongFaTaiwan/?locale=zh_TW
*請依官方公告為主*
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