台南兩日遊｜推薦台南兩天一夜輕鬆遊安平美食、中西區美食密藏景點、最強的飲料店.台南保安市場美食小吃大推！

2025台南兩日遊，推薦台南兩天一夜的旅遊方式，台南就是去哪都好玩，景點不少，台南必訪的人氣景點還有美食一條龍讓你好好吃，好好玩，來到台南完全不用擔心，輕鬆愉快的讓你感受台南兩日遊。

台南兩日遊｜推薦台南兩天一夜推薦路線

台南安平王式魚皮➡️台南La Belle Maison Cafe法國鬍子傳統手工甜品咖啡餐廳➡️台南中西區普濟寺國華街景點➡️友愛閤睏漫旅➡️泰椰泰式料理➡️永福邸夜上海酒吧➡️下榻

台南呂記土魠魚羹➡️台南日常嚐茶飲手搖飲WABISABI DAE➡️台南永樂町鼓茶樓午餐、劇場表演➡️台南甲子園茶行➡️台南林百貨➡️台南保安市場美食阿娟咖哩飯鴨肉羹、阿龍香腸熟肉➡️賦歸

台南美食推薦安平王式魚皮

到台南安平的法國鬍子下午茶時，路過台南安平美食推薦這家王氏魚皮，這家超級夯的台南在地美食小吃，真的一定要來吃吃呀！超人氣的台南美食，每日直送新鮮虱目魚，魚貨很新鮮，王氏魚皮可以點鹹粥，鮮魚湯、小菜類、滷肉飯，這些都是超人氣美食，必點的啦！

台南安平小吃推薦王氏魚皮的空間座位都不少，餐點也很快送到，座無虛席，外帶要排隊等得比較久，不過真的連停車的位子都沒有。台南特有的虱目魚煎或是成為湯品都很厲害，煎魚腸也是我們這裡才有的喔！台南人的鹹粥不外出就是湯飯，不過王氏魚皮是來安平必吃的小吃美食，有機會來安平玩，別忘了到王氏魚皮吃個鮮魚湯過過癮吧！

台南小吃推薦安平王式魚皮

住址：台南市安平區安平路612號

營業時間：04:00–14:00

台南安平La Belle Maison Cafe法國鬍子傳統手工甜品咖啡餐廳

台南安平咖啡推薦這家巷弄裡的甜點美食，台南安平La Belle Maison Cafe法國鬍子傳統手工甜品咖啡餐廳，google網路1159則，評價4.8顆星星的手工甜點咖啡店，真的很酷！法國爺爺開的甜點店，需要提早預約，裡頭甜點偏法式，每人低消一杯飲料＋一份甜點，可以單點或組成套餐，環境幽美再搭配柔和的古典音樂，悠閒一下午來這就對了。

來到台南安平巷弄間這裡的外觀環境真的好美好舒服，有點豔陽的冬季陽光氛圍很自在，Kiwi一派輕鬆的在這拍拍照休憩一下就直接往店裡前進囉！台南安平La Belle Maison Cafe法國鬍子傳統手工甜品咖啡餐廳內部環境宛如置身在法國小城堡裡的溫馨，很多的古典裝飾感覺很美，空間區域分四個，我們則坐在長桌前，看著法國爺爺跟每位客人在交談，確認好餐點後就可以跟法國爺爺說，接著就等待餐點的到來呦！

台南安平La Belle Maison Cafe法國鬍子傳統手工甜品咖啡餐廳家的甜點不便宜，但每一道都很好吃！法式草莓拿破崙千層，旁邊會有不同水果作為搭襯，手作的風味絕倫，喜歡都可以試試看。

台南La Belle Maison Cafe法國鬍子傳統手工甜品咖啡餐廳

住址：台南市安平區中興街6巷1號

營業時間：10:00–15:30週日到週二休

台南景點推薦普濟寺國華街燈會

台南景點推薦2025普濟殿燈會燈會登場，在閉幕前一週到台南遊玩，這是擺放在Kiwi口袋名單多年的普濟殿燈會燈會，白天到黑夜都要一遊呀！台灣十大燈會之一，「府城普濟燈會」，連結台南中西區國華街跟民族街路口，1800顆親手彩繪的燈籠高掛，真的好美呀～今年主燈來自下本的青森睡魔祭，完全在燈籠區大放異彩，燈會還設「日本宮城·仙台ランタンエリア燈籠區」，呈現花燈的絢麗呀！

台南景點四聯境普濟殿，燈會即日起至3月1日，雖然現在分享時間已經過了燈會時間，但為了想給自己的足跡紀錄一下，所以要寫出來分享給你們啦！

台南景點推薦2025普濟殿燈會燈會登場，在閉幕前一週到台南遊玩，這是擺放在Kiwi口袋名單多年的四聯境普濟殿燈會燈會，白天到黑夜都要一遊呀！台灣十大燈會之一，「府城普濟燈會」，連結台南中西區國華街跟民族街路口，1800顆親手彩繪的燈籠高掛，真的好美呀～今年主燈來自下本的青森睡魔祭，完全在燈籠區大放異彩，燈會還設「日本宮城·仙台ランタンエリア燈籠區」，呈現花燈的絢麗呀！

普濟殿燈會時間：2025/01/24～2025/03/01

分享文：台南景點普濟殿燈會燈會｜璀璨燈海1800顆高掛猶如絢麗隧道讓人心醉！近台南國華街周邊美食

四聯境普濟殿

住址：台南市中西區普濟街79號

台南住宿推薦友愛閤睏漫旅

到台南旅遊就是要找個便利的地方住宿，推薦友愛閤睏漫旅，就位在臺南市中西區永福路上，這裡鄰近台中火車站、台南孔廟、台南市美術二館、司法博物館、赤崁樓、以及新光三越西門新天地等知名景點都在附近，輕鬆遊台南讓你輕鬆的感受百年古城的獨特魅力，台南住宿推薦友愛閤睏漫旅，這裡有溫馨的大廳格局，舒適的環境區域，全館也有wifi，真的很不錯，我們先到這裡行李寄放服務，友愛閤睏漫旅也有提供旅遊諮詢服務，完全可以暢遊台南，想要商務出差或度假，很推薦這兒呦！

入住台南友愛閤睏漫旅真的很舒適，兩天一夜剛剛好，又可以把行李放在櫃檯旁，很便利！鄰近台中火車站、台南孔廟、台南市美術二館、司法博物館、赤崁樓、以及新光三越西門新天地等知名景點都在附近，讓我們景點美食安排好好的，輕鬆的感受百年古城的獨特魅力，想要來台南兩天一夜遊，跟我一起來遊玩就對了呀！

台南友愛閤睏漫旅

住址：台南市中西區永福路一段115號

電話： 06 214 2989

台南餐廳推薦泰椰TAI YA台南泰式料理樹林店

台南美食推薦泰椰TAIYA 新泰式料理網路評價5869則，4.8顆星星的台南泰式料理很厲害耶！在網路找尋很久終於找到距離台南友愛閤睏漫旅很近的用餐處，

泰椰 TAI YA台南泰式料理 樹林店，餐點以台式古早味辦桌的文化融入泰式風味，很新穎也不錯吃！在這裡個人套餐是最為推薦的，澎湃的很，不過想了一下我們決定要單點，價格都差不多就看來用餐時的選擇，紅咖哩牛肉、蝦醬炒空心菜、泰式茉莉香米飯、金錢蝦餅、泰式鮮奶茶，點起這幾款我還挺喜歡的，不用吃很飽，因為下一場就是酒吧啦～

泰椰 TAI YA｜台南泰式料理 樹林店

住址：台南市中西區樹林街二段201號

營業時間：10:00–00:00

永福邸

永福邸是赤崁中藥行最新力作，隱藏在巷弄中的洋房酒吧！帶著優雅的夜上海風，為光透著窗花，這兩層樓洋房淡淡的瀰漫這上海情緣，微光、老歌、猶如在夢境般在故事裡繞起，一杯酒訴說著回憶裡的故事，感受截然不同。

啜飲著人間四月天（調酒），琴酒、草莓、乳酸、青花椒的口感，那層次很豐富也讓人很喜歡。品酒也可以感受到很棒的感覺，來台南就是放鬆再放鬆，夜晚吃飽就來杯飲品，再適合不過了，如果你不喝酒，可以點軟性飲料呦！夜晚就讓我們在這玩耍吧！

永福邸

住址：台南市中西區永福路二段197巷3號

營業時間：20:00–02:00

台南美食推薦呂記土魠魚羹

台南美食推薦呂記𩵚魠魚羹在台南中西區保安市場已有40多年的歷史，標榜是純正的𩵚魠魚，直接買一斤乾土魠魚吃也不錯，呂記𩵚魠魚羹的土魠魚都是現裹粉下炸，只有賣這品項還有米粉或麵，羹湯這樣，第一天十一點半來的時間撲空，只好第二天當早餐吃（笑），Kiwi太喜歡吃土魠炸，尤其是真正的土魠魚外皮酥脆、魚肉超鮮，真的很讚呢！

半斤土魠魚200元，可以直接做點選，我們順勢點了一碗羹湯，一份乾土魠魚，坐在裡面內用也可以吃得很愉快，酥脆也不膩口再加上剛起鍋的土魠魚最美味，口口都很鮮美，桌前有很多醬料都可以自己選擇使用，一份的份量不少，料多又實在，我們也是看別人點就跟進，黑！接著買個台南好喝的日常嚐就回去住宿房間包行李了。

呂記土魠魚羹

住址：台南市中西區郡西路47號

營業時間：06:00–13:00

台南美食推薦日常嚐WABISABI DAE

台南飲料推薦WABISABI DAE 日常嚐位於台南中西區友愛街與國華街交叉路口，這家也是在google評論還不錯4.8顆星星，點選飲料後才曉得老闆是香港人很和善，點了蜜韻紅萱、高山青霧茶，都好好喝。蜜韻紅萱無糖常溫，不澀蜜味也是淡淡的。高山青霧茶現泡還給我們聞茶香，喝了幾口也有甘醇度與茶香很棒，改天再來喝點不一樣的飲品。

台南日常嚐

住址：台南市中西區友愛街180號

營業時間：09:00–21:00

台南景點美食推薦永樂町鼓茶樓午餐、劇場表演

台南府城巷弄間，永樂町鼓茶樓，位在后宮街，從清朝、日治時代的老街是300年前五條長鼎盛時期的重要道路，永樂町鼓茶樓充滿文化與精緻小店的地方，配合劇場表演，獨一無二的歷史空間還有融入到時空裡的情境，很有專業度所在，說茶、說書到說菜的三說一體文化體驗真的很棒呢！

台南店裡的虱目魚搭配古早味特色餐點，台灣首創文化佳餚及現場 Live 秀的結合，並以幽默風趣的『答鼓嘴』方式詮釋，精彩絕倫的表演讓人意猶未盡，想包場或者想想來都可以提早預約與訂購呦！

永樂町鼓茶樓

住址：台南市中西區宮後街15號

營業時間：10:30–17:30、週二週三休（11:30–17:30週六日）

台南飲料推薦甲子園茶行

台南中西區飲料推薦甲子園茶行，剛開幕路過時就吸引我們目光，經營30年之久的甲子園茶行，每款茶品都是精挑細選而來的，台灣茶帶給我們的原始風味也讓這裡平假日都人潮不少，點了一杯雪烏龍，無糖常溫，好喝、茶香滿滿的，很不錯。

甲子園茶行-中正店

住址：台南市中西區中正路110號2樓

營業時間：12:30–19:00

台南景點林百貨 文創商品.林咖啡.台南歷史人文

從林百貨開業時，Kiwi每隔一兩年就會到這走走逛逛，林百貨於日治時代1932年開幕，裡面有著最先進的流籠(電梯)，隨惡日本人的離開，沉寂一段時間又再度賦予老建築的生命，以文創百貨為主的林百貨，陳列的都是限量的商品，林百貨保留著原汁原味的氛圍，看看當時後的流籠，品嚐一杯林咖啡，在這裡都是很棒的呢！

林百貨頂樓的鳥居神社也是全台僅有，一定要上來看看，二戰末期美軍掃射留下來的彈孔也是都印在牆上，猶如時間凍結，來台南絕對不要錯過這家林百貨唷！

台南林百貨

住址：台南市中西區忠義路二段63號

營業時間：11:00–21:00

台南保安市場美食阿娟咖哩飯鴨肉羹

台南保安市場這裡有很多美食，阿娟咖哩飯鴨肉羹就是其中一家必吃美食，點碗咖哩跟鴨肉湯再厲害不過，Kiwi本身就很喜愛吃咖哩，對於阿娟咖哩飯也是痕額樂的，台式香甜的咖喱飯有帶點微微辣，豬肉也不乾柴，馬鈴薯跟胡蘿蔔也煮的很軟香，白飯搭襯一起很不錯，我喜愛香甜的咖哩好吃。我們最後決定點一碗鴨軫，湯匙撈起切片的讓我有點驚訝，以往都要咀嚼很久，切片也讓你更容易入口，甘甜的當推湯底，很棒。

阿娟咖哩飯鴨肉羹

住址：台南市中西區保安路36號

營業時間：11:00–21:00週日休

台南保安市場美食阿龍香腸熟肉

阿龍香腸熟肉就位在阿娟咖哩飯鴨肉羹旁，兩家可以一起點然後坐在內用區享用兩家超人氣台南美食小吃，阿龍香腸熟肉很多人推薦香腸熟肉也很推薦肉燥飯，熟肉在搭配哇沙米，清甜可口，每份價格不同，但寫得十分清楚，排隊人潮也多，很建議早點來用餐唷！

阿龍香腸熟肉

住址：台南市中西區保安路34號

營業時間：10:30–19:00週一休