這次跟男友來日本京都、大阪自助旅行，因為來京都時剛好次周五晚及周六晚，房價都變得超可怕，少說也要5000以上才住的到比較好的飯店，但去年住在東京APA時嚇到，日本的商務飯店也都太小了吧！！連行李都打不開的那種程度，走路需要跨越別人行李箱= =，因此我這次在booking上找了超久～～讓我訂到一晚大概3000多台幣的自助旅店！照片空間看起來也很大，實際來之後覺得還滿不錯的！所以才想寫篇京都住宿的文章推薦給大家！因為他們家沒什麼goole評論～

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booking：

距離京都車站只要大概十分鐘的車程，可以選擇搭公車或計程車到達～我們當天已經是晚上10點才到，就直接選擇坐計程車來了，這周圍住宅區的道路滿多單行道，可以提醒計程車司機喔！ 是自住入住，再下訂後booking會傳送入住資訊給你，有門口的密碼、一樓信箱密碼(拿鑰匙)，就可以走上樓入住啦～這間沒有電梯，行李重的朋友可考慮考慮

因為是旅遊旺季，我要住兩天但沒辦法連著同一間房！原本我以為只要行李寄放在櫃台晚上再換就好，但我忘記自助入住啦!!!!沒有地方可以寄放行李QQ 所以我們連續兩天早上，都把行李拖去京都車站的置物櫃寄放，我自己覺得有點浪費時間又花錢嗚嗚～這家離地鐵站都還是要走一段路，大家如果訂不到連兩天可以三思

這邊順便提供地鐵站置物櫃的資訊，離比較近一點的五条站8號出口有置物櫃(應該，大家可以再去確認一下)，但我們走1號出口下去所以沒看到，住宿業者也直接是跟我們說到京都車站寄放，坐一站就到京都站，出口處兩側就有置物櫃，數量還滿多的，不會像東京車站都找不到又很滿(去年的經驗)，24吋行李箱可放置中型置物櫃(700日幣)、28吋行李箱可放置大型置物櫃(900日幣)。

好了，叉開太多話題來介紹房間吧！我們第一晚入住的是邊間的 304 號房，格局是小家庭式的感覺，入口玄關、走廊小廚房、獨立廁所、乾溼分離浴室，最後盡頭才是臥室，臥室有兩面窗，採光還不錯，雙人床一張，這張有點難睡….是一個人翻身會影響到另一位的那種床鋪，但棉被還有付毛毯我覺得不錯還滿舒服的，行李箱兩個也都打得開

床的後方是一個小陽台，看出去是住宅區～完美成為京都人的感覺><

早晨的陽光灑落，真的滿美的，很喜歡這種感覺～木質調相當舒服，約7:30

第二天晚上其實就住在對面的305號房而已！所以看看我有多不想再拿行李去車站放！！但還好有換房間，因為這間是兩張雙人床啊(價格3500左右)！這天我們分開睡睡得很好XD 房間配備也是一應具全

在台灣我很少住過這種家庭室的房型，很適合一群人買個消夜來開伙！

住宿附近的街道很古色古香～沒什麼車非常安靜！跟熱鬧的四条完全不同感覺喔！下方的紅磚道路，就是走去五条站的路線，相當舒適好走～不用擔心會跟台灣走十分鐘一樣灰頭土臉的還需要閃一堆車XDD

以上就是這次京都住宿的分享啦～

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