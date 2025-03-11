因為我們是前一天晚上就到河口湖站這邊住宿，當天早上就能早點出發開始玩囉！我們大約九點多出門，天氣晴空萬里一望無際，11月底天氣滿涼的，但因為有陽光的關係還不到太冷，是很舒適的天氣，走出旅社步行2分鐘就到河口湖站，直接被眼前美景嚇到，富士山也太巨大了吧！歡迎參考我們的河口湖一日遊行程！

河口湖一日遊行程

河口湖一日遊行程｜河口湖站－下吉田站

車資：￥155(單程) 時間：約15分鐘

從下吉田站出來跟著人群走往右轉～步行約8分鐘左右就可以看到前往知名景點－淺間神社的入口處，沿途的鄉村小巷配上富士山的好天氣讓人駐留下來拍照，真的隨便拍都很像明信片！

淺間神社入口處有著一個小小的鳥居，滿多人會在門口拍照，原本想說回來時再拍沒想到人更多XD 大家早去記得可以先拍喔！

走大概五分鐘而已吧，會有第一個平台小公園可以拍照！這邊的景點看下去就很漂亮了，很難想像再往上爬的景色，這邊也有一些攤販在賣小點心跟冰，大家有時間可以再這邊享用順便看美景也很不錯喔！

平台繼續往上走左側有一個小小的神社

稍微休息一下就可以繼續往上囉！看到這常常得樓梯了嗎，只要走上去就可以嘞！！大家加油！大概15分鐘左右就可以走的到了～邊走邊看風景，對我來說不會太累～但平常沒再運動的朋友記得要調節好呼吸喔

剛好找到沒人的地方跟楓葉還有階梯照一下留念，富士山這的楓葉小小的還滿可愛的，跟日本整體的氛圍感很搭

走上來就會再看到一個平台看到忠靈塔，這邊有個觀景台，就是非常知名的打卡景點啦！不過忠靈塔我原本以為很高，但實際上比想像中還要小

只能說走上來看到的景色你絕對會此深難忘不虛此行，實在太震撼，拍照時間約：10點

拍照平台看出去的景色，正對富士山非常漂亮，必須跟一旁的忠靈塔來照一張景色照阿～～到此一遊

早上10點中人潮才開始慢慢聚集，那時候還有一些空位可以搶拍照，但越晚越多人，建議大家能盡早來就盡早，才能享受到跟富士山的獨處的照相時光

請路人幫我們合照，超級幸運可以照到旁邊沒人的照片！後來我們交換幫他們合照，旁邊就都是人了

拍照拍一拍，，除了這個觀景平台外，當然也要去朝聖一下淺間神社本人，就在同樣的道路旁一個叉路轉角處，很明顯的標示輕易找到，我們跟著大家一起奉納祈福，祈禱旅途平安順利，謝謝老天給了我們這麼好的天氣

遊客很多，很幸運可以照到一張空景

旁邊有一些可以投幣領取的小物，我們拿了招牌貓300日圓，內還有一張詩籤～意思意思當作到此一遊的紀念品，如果覺得還不滿足，旁邊也有賣商品的小店舖，工作人員穿著和服相當可愛

河口湖一日遊行程｜淺間神社－下吉田商店街

步行約：11分鐘

路上經過的地方，好日好復古

隨意走走就能遇到壯麗的富士山，住在這裡的人也太幸福～但可能會看到很膩XD

到了！有名的日川計時店的轉角處，真的非常多人再搶拍照，但這條路也是重要幹道，所以車子來來去去也相當多，當地有交通管制人員協助，但還是要小心安全喔！

可以在隨意一條筆直的路拍照，可能比較安全也沒什麼人～不然那個拍照打卡的轉角人實在太多了

河口湖一日遊行程｜下吉田站－河口湖站

不過我們覺得這個轉角處實在太多人拍，就到了前面筆直一點的道路拍，其實也很好看～大家可以斟酌決定，但商店街老實說沒有我想像的這麼好逛，商店街幾乎都沒開，不確定是不是時間問題，拍照也沒有照得很盡興，所以可以用眼睛看看欣賞就好，不然這邊走回下吉田車站也要10分鐘左右，我們就剛好錯過了一班車，讓接下來的行程變得有點趕路了QQ

坐上車回河口湖車站後，原本想說要吃當地非常有名的搏魠，但還是有排隊人潮，我們受限於時間所以只能忍痛放棄去搭環湖巴士前往下個景點，沒想到….環湖巴士也超多人排隊!!我們等了將近半小時左右才上車

搏魠

河口湖周邊巴士路線有藍線、綠線、 紅線 三條路線，最多人搭的就是紅線，而我們要搭車前往紅線終點站－大石公園，好巧不巧我們去的時候剛好是日本的連假，河口湖周邊也剛好有路跑活動，人流車流都相當多，路線只有一條，所以到大石公園的時間也將近50分鐘，但沿途風景很美可以欣賞，處處驚喜所以體趕時間並無想像中那麼久

河口湖周邊巴士路線

河口湖一日遊行程｜河口湖站－大石公園(20)

交通：紅線巴士 兩日券￥1700

我們在河口湖這天是周日，加上早上似乎有路跑，整個河口湖周邊人都相當的多，從河口湖車站紅線等車、搭車過去就將近一個半小時，大家真的要抓好時間阿～我跟朋友因為時間的關係只能快閃其中一個點，我們到了最底站的大石公園，再往前走去看別人說的秘境，四點就搭車回河口湖站，雖然時間有限，但當天天氣超好，真的很享受其中，這次行程太可惜，下次還有機會絕對會再訪河口湖看富士山！

河口湖一日遊行程｜河口湖拍照秘境！

一個小小的秘境，但其實就是路邊哈哈哈，但我們為了能跟楓葉及富士山拍照走了20分鐘左右(此非楓葉迴廊)

跟楓葉、富士山拍了美美的照片，這附近的景色真的令人流連忘返

回來大石公園時間約三點半左右，太陽約四點半就會下山，趕緊趁日落前再與富士山合照個幾張

大家真的不要害怕，我們路上請超多人幫我們拍照～意外的很多日本人都很會拍照！

這趟快閃河口湖的旅程，留了太多太多的景點沒有去～希望下次還有機會可以前往慢慢旅遊呢

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