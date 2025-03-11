「泥好，歡迎關嶺」

關子嶺每年都會推出溫泉美食節，已邁入第20年

並結合在地攤商及大西拉雅觀光圈的觀光業者，在關子嶺嶺頂公園開市展售，

也有街頭藝人表演、趣味闖關遊戲、免費浴衣租借、付費手作體驗，

各式活動為溫泉美食節招徠人潮體驗等等不同的活動。

詳細影片介紹請參考 You Tube

泥好.歡迎關嶺∣不動明王【火王爺】

原為日本人恭迎至關子嶺，是守護在地溫泉事業

與露頭的守護神，屬於當地的特有祭儀文化。

遊客在泡湯的季節關子嶺享受特別的泥漿溫泉時、

在寶泉橋過去寶泉公園規劃泥漿溫泉的源頭敘述說明

每年秋冬市政府都會舉辦關子嶺溫泉節，

期間內會有規劃免費接駁車、關子嶺溫泉區歷史導覽、

換穿日式浴衣或者假日市集等活動

在和風紙傘的優雅之下，現身於光 影起點的溫泉公園，

將用最溫柔的微笑，迎接所有造訪的人說聲「泥好，歡迎關嶺

泥好.歡迎關嶺∣吉祥物-幸福

以「幸福」為題材，取材日本象徵招福的【座敷童子】為 藍本，

結合關子嶺IP「關子泥泥」口萌的形象，猶如座敷童 子般的帶來好運及幸福

泥好.歡迎關嶺∣關嶺迎賓

關子嶺各式旅宿、餐廳獨具特色，也結合關子嶺打造各

自獨具特色的花燈，排列出「迎賓」的熱情活力。

在月夜及燈光的雙映下，共譜出以和風流淌的專屬花畫，

在關子嶺的祭典氛圍，姿意的雀躍。

泥好.歡迎關嶺∣光影大路

關子嶺老街：為百年前關子嶺唯一的街道，1920年時，

關子嶺已有電燈的設置，當時熱鬧繁華的程度與九份可以相媲美

關子嶺老街，已經改造為百年前關子嶺唯一的街道，掛有紅燈籠。

重生的關子嶺「溫泉老街」，在日治時期稱為「溫泉大路」，

當時繁華熱鬧的程度甚至可以媲美九份。

泥好.歡迎關嶺∣ 天梯

沿關子嶺老街行走可抵達關子嶺天梯，

可來行經登天梯及路口爬好漢坡一直往上可抵達嶺頂公園

泥好.歡迎關嶺∣好漢坡

登完天梯享受美景還可繼續爬好漢坡一直扶搖而上

盡頭可抵達嶺頂公園喔!!

漫步在溪上的以光鋪成的小徑，就猶如以光來場與歷史對談的

「時光靜樂」的浪漫散策。

關子嶺溫泉位於台南白河，是台灣開發相當早的溫泉區

(僅次北投溫泉)，有空可來享受一下關子嶺泥漿溫泉的獨特媚力喔!!

泥好.歡迎關嶺∣泥漿溫泉

關子嶺從日治時期就有「台灣第一溫泉」的美譽，泉質數特殊的黑色泥漿溫泉，

也是離市區最近的溫泉區，擁有全台唯一泥漿溫泉

關子嶺風景秀麗，能逛老街遺址，玩拍燈籠街吃美食

體驗髒兮兮的泥巴溫泉，以及美味美食也是個值得探索的好地方

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**參觀美拍完還可順遊其他推薦景點一日遊或半日遊喔!!

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