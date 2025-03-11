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台南市白河區【台南。關子嶺】「台灣木材故事館」│一棟日式宿舍改建的歷史建築│述說木材文化景點│

2025-03-11 16:15:11 文字：阿萍阿裕玩樂誌
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阿萍阿裕玩樂誌

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台南市白河區【台南。關子嶺】「台灣木材故事館」│一棟日式宿舍改建的歷史建築│述說木材文化景點│

        「台灣木材故事館」簡介                 

位於關子嶺風景區的臺灣木材故事館是一間木構建造的日式建築，

可認識體驗台灣的國產木材，還能透過五感體驗，促進國產材與人的連結，

並展現國產材木質精美的獨特工藝。是來關子嶺旅遊時，必訪的景點之一

詳細影片介紹請參考 You Tube

 

台南市白河區【台南。關子嶺】「台灣木材故事館」│一棟日式宿舍改建的歷史建築│述說木材文化景點│

小而美的臺灣木材故事館，原為林管處員工宿舍，

2019年整修完成以臺灣木材故事館對外開放，

藉由「木」、「器」、「具」內容策展、六大展區呈現，

將靜態展覽結合AR科技、五感等體驗方式，賦予臺灣木材文化故事生命力。

台南市白河區【台南。關子嶺】「台灣木材故事館」│一棟日式宿舍改建的歷史建築│述說木材文化景點│

        「台灣木材故事館」環境            

台灣木材故事館最初在日治時期為辦公廳舍，後來改建成日式宿舍，

而近年來在林務局的推動下重新整修打造，讓這棟歷史的建築物有了嶄新的面貌。

 

 

 

台南市白河區【台南。關子嶺】「台灣木材故事館」│一棟日式宿舍改建的歷史建築│述說木材文化景點│

一進館內就可以聞到濃烈的木頭香，彷彿走進日式古厝裡面，

令人舒服自在的參觀環境。

台南市白河區【台南。關子嶺】「台灣木材故事館」│一棟日式宿舍改建的歷史建築│述說木材文化景點│

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        「台灣木材故事館」｜五感體驗區           

館內除了以視覺與觸覺來感受木頭外，館中還設立了聽覺與嗅覺的體驗區，

遊客們可以藉由敲打各種長短不同的木片，來欣賞其音高與音色，

同時也是木琴的製作原理。

台南市白河區【台南。關子嶺】「台灣木材故事館」│一棟日式宿舍改建的歷史建築│述說木材文化景點│

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嗅覺體驗區有兩台留香機，按壓黑色小氣囊就可以聞到木頭香，

分別散發出檜木與樟樹的氣味。

台南市白河區【台南。關子嶺】「台灣木材故事館」│一棟日式宿舍改建的歷史建築│述說木材文化景點│

        「台灣木材故事館」｜台灣木材       

來到關於闊葉木與針葉木的相關介紹。其中闊葉五木指的是

生長於中低海拔，經濟價值高的闊葉樹一級木，分別為臺灣櫸、

烏心石、牛樟、樟樹以及臺灣檫樹

台南市白河區【台南。關子嶺】「台灣木材故事館」│一棟日式宿舍改建的歷史建築│述說木材文化景點│

針葉五木生長在較高海拔的針葉樹一級木，

分別為台灣扁柏、紅檜、台灣杉、台灣肖楠、巒大杉。

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        「台灣木材故事館」｜木作手工具      

木材在製成家具或藝品前，通常還會經過各種加工手續，

如尺（測量）、鉋（打磨）、鋸、鑿、鑽（以上皆屬切割）。

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館內介紹過去老師傅們使用的木材幾乎不使用鐵釘來固定，

通常是利用榫卯，將木材切成凹的與凸的再結合起來。

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        「台灣木材故事館」｜木材生活器具        

從一系列木材的認識後，來看看其他木製品吧！

除了製成常見的廚具及竹子器具裝飾物

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        「台灣木材故事館」｜高山木材                 

彷彿走進日式古厝裡面，令人舒服自在的參觀環境。

館內也介紹高山之木材及林務局用心讓我們能輕易察覺其紋路、

顏色以及質地等等的不同！

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館內空間不大，但內容豐富，各種木製品包括門窗地板，

走在裡面濃濃木頭香氣撲鼻而來

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        「台灣木材故事館」外觀                

臺灣木材故事館建物房舍為傳統日式木造建築，

外觀留有雨淋板、格子窗、屋瓦等室內建材以檜木為主，

早期為辦公廳舍，後來改為宿舍使用，屋內1根螺旋體狀之精神柱，

與室內結構融合一體，柱體不規則旋轉、有著植物自然紋路，十分獨特。

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臺灣木材故事館館外有著櫻花樹當花開時增添濃烈日式風情

是關子嶺風景區內獨特意義之日式建築。

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來到台南關子嶺旅遊，台灣木材故事館雖然館內不大，但日式建築氛圍感十足，

還可以認識台灣國產材及工藝，是來關子嶺旅遊的特色景點之一，

而且還免門票，建議有時間的話可以來參觀，分享推薦給大家！

   台灣木材故事館    營業資訊   

營業時間：每週一休館、週二至週日09:30-16:00

地址：台南市白河區關嶺里關子嶺30號

電話：06-6822913

**參觀美拍完還可順遊其他推薦景點一日遊或半日遊喔!!》》》

  怎麼去？交通資訊報你知：


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