晴天菓子｜抹茶控要瘋了！秒殺甜燒餅再推新口味「宇治金時甜燒餅」，還有宇治抹茶生乳布丁吃一次就愛上

抹茶控要瘋狂啦～甜燒餅一上市就被問爆的晴天菓子再推新品！嚴選頂級石磨的宇治抹茶粉入料，研發出宇治金時甜燒餅，清新淡雅的抹茶香令人著迷不已，抹茶新品還有宇治抹茶北海道生乳布丁，香濃滋味抹茶控必嚐！

晴天菓子位置

台中質感麵包店晴天菓子位在台中北區西屯路上，靠近健行路，距離科博館、勤美誠品、金典酒店不遠，店面小巧精緻，外觀充滿濃厚的日式風格

糖糖這天中午就先來卡位，新鮮麵包剛出爐，闆娘都還來不及上架，是說一般麵包店都是下午兩三點麵包才會陸續出爐，晴天菓子中午來就有許多麵包種類可以挑選，不少上班族們中午都會來挖寶

這次來發現晴天菓子又出新麵包，是糖糖最愛的羅宋麵包，除了原味晴天羅宋，還有明太子羅宋及切達乳酪羅宋

另外冰箱櫃中也多了新品，除了原有的人氣北海道生乳布丁，還新推出了京都宇治抹茶口味的北海道生乳布丁，於5/31前還享四入九折優惠

還有晴天菓子一上市就被問爆的甜燒餅也出新口味，宇治金時甜燒餅也是一推出就造成瘋搶，糖糖這天來也有筆大訂單呢

宇治金時甜燒餅 70元

晴天菓子最新推出的宇治金時甜燒餅，採用日本麵粉、頂級石磨宇治抹茶粉、法國鹽之花及天然無水奶油製作而成，中間包入低糖綿密的豆沙餡

外皮是綠色的，入口帶有淡雅的抹茶清香，中間紅豆沙餡口感綿密，微甜不膩，除了鹽之花的微鹹滋味，還多了白芝麻的香氣，層次相當豐富

鹽之花甜燒餅 60元

有著台中最強的鹽之花甜燒餅之稱，今年更是榮獲2025年台中十大伴手禮特賞好禮獎，嚴選日本麵粉、紐西蘭無水奶油製成的外餅皮，內餡的糖餡是採用上白糖及AOP奶油製作而成，烤焙前再撒上黑芝麻及法國鹽之花增添香氣

還沒入口就被那撲鼻而來的香氣給迷住，咬下去更是香氣四溢，外皮香酥脆口，內餡香甜不膩，尾韻還帶有法國鹽之花的迷人鹹香，吃上一塊就愛上，糖糖每次都要吃上兩塊才過癮

北海道生乳布丁 65元

嚴選北海道生乳鮮奶油、牛樟芝機能蛋、台灣小農鮮奶、香草籽及日本上白糖熬煮的焦糖製成，一入口就能感受到濃郁奶香，口感超綿密，吃到最底下還有焦糖的香氣，吃起來不死甜，超好吃

北海道生乳布丁 – 宇治抹茶 75元

另外這款新品宇治抹茶口味的北海道生乳布丁，選用了頂級石磨宇治抹茶粉入料，一入口就感受到濃郁的抹茶香氣在嘴裡蔓延開來，口感超綿密，搭配底下焦糖微苦不甜膩，抹茶控一定愛死！

晴天羅宋 69元

晴天菓子最新推出的羅宋麵包，採用日本麵粉、天然無水奶油、天然酵母及上白糖製作而成，麵包外皮香酥，內餡柔軟帶迷人奶香味，糖糖最愛吃尾巴的地方，回烤後焦脆感更令人著迷

切達乳酪羅宋 79元

另一個口味是切達乳酪羅宋，上層添加了切達乳酪醬，迷人奶香中多了濃濃起司鹹香，讓人愛不釋手

晴天菓子三月優惠活動

．3/8 女神節，麵包滿100元， 即可享【宇治金時甜燒餅】加價購38元／個

．3/14 情人節，麵包滿100元， 即可享【宇治金時甜燒餅】買一送一／組

晴天菓子麵包這次推出的抹茶新品也深受糖糖喜愛，台中獨家的宇治金時甜燒餅，現在還有買五送一的優惠，北海道生乳布丁宇治抹茶口味也有四入九折優惠，活動只到5/31唷，抹茶控趕緊衝一波