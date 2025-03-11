Poetry 如詩｜大直早午餐、餐酒館

這天跟姊妹來到一直在我口袋名單的 Poetry 如詩早午餐、餐酒館，從劍南路站 走路約莫十多分鐘可以抵達，果然從外觀就不同凡響，相當氣派又有質感，完全就是一個 約會慶生 的聖地！室內裝潢風格跟選物更是精心挑選，從多國引進不同的家具擺設裝潢，超級深得我心～當天晚上用餐還有駐唱歌手簡直太浪漫，真的很適合年末聚餐來好好犒賞自己～餐點種類也多元好吃，主廚也以台灣食材為軸心，再精心刻畫成一道道美味的料理，現在也還有白酒畫杯活動，相當有趣！整體體驗都很不錯，非常推薦給各位，一起看下去吧～

IG：poetry.tpe

Poetry 如詩｜大直早午餐、餐酒館 環境

Poetry 如詩氣派挑高空間的裝潢設計以自然元素（戶外綠植、原木、珠寶礦石）配置舒適簡約的高質感設計家俱，混搭出富有生命力的場域。

Poetry 如詩 氣派入口

選用大量原木素材作為裝潢的主基調。迎賓門面，是一座壯觀的原木吧檯，保留了原木的自然邊，讓人立即代入如詩想要呈現的氛圍中。

Poetry 如詩 進門吧台

吧檯座位區

家具選品風格以斯堪的納維亞風格為主，簡單、乾淨、舒適。透過中性色彩和木質裝飾，給人一種與大自然連結在一起的感覺。它結合了功能和美觀，接近極簡主義。桌面、展示架，到包廂隔間，各類木種錯落其中，展示著生長的脈絡。讓大家在舉杯品酒的同時，隨著酒品入喉，彷彿順著原木的紋理流過，讓心靈同樣也獲得滋潤。

除了一般座位區，餐廳後側也提供半開放式包廂空間，非常具有隱私

座位區上方的燈罩非常吸引我，怎麼拍都很漂亮，Pearl 是一個受古代日本燈籠啟發的燈具系列。乳白玻璃燈籠形狀的光源半隱藏在金屬燈罩後面，帶有孔洞的金屬燈罩使光線可穿透，也可自行翻轉以創造獨特的照明裝置。燈罩安裝在光滑的金屬框架上，為燈具增添了一定的輕盈感。

座位區相當舒適，長桌可坐多人數沒問題

小人數座位也不馬虎，也很有質感，桌上都有放小檯燈更有氣氛

如果想要在外面感受徐徐陣風，也可以來戶外座位區，又是呈現另一種不同的風格，我也很喜歡

戶外空間

珠寶品牌 Peri Lithon

猶如禮品展示店中店的概念，提供客人優於市場的優惠價格，可以購買原石、現成品或客製化設計珠寶。Poetry 如詩開採在緬甸、斯里蘭卡等地的礦山，用最高品質的紅寶石和藍寶石等原石製成，經營自營品牌Peri Lithon，提供一條龍的珠寶相關產品與服務。看到這裡只能用驚嘆來形容啦～來這吃飯還可以順便逛逛珠寶呢！

Poetry 如詩｜大直早午餐、餐酒館 菜單

點我看線上菜單

如詩線上訂位

這邊簡單放上如詩的菜單給大家參考，他們家有分早午餐跟晚餐不同菜單喔！有興趣可以點進線上訂位看詳細菜單～

Poetry 如詩｜大直早午餐、餐酒館 餐點

主廚・ John 張榮恩，以台灣食材為軸心、再搜羅世界獨特食材融合，狹帶精緻與生猛對比的新台灣味,如詩登場，曾任 CROM Taipei 主廚、福來許私廚顧問主廚、華泰王子大飯店西餐副主廚、2017世大運副主廚

Poetry 如詩餐點

但丁.序曲 $220

-特製脆球、酸奶、雲林黑蒜、堅果

很特別的一到料理，中西結合的風味，異國風味的脆球內包的是台式的堅果，配上醬料整體吃起來很有口感

但丁.序曲

內層包著堅果等配料，口感層次相當豐富

蚵嗲瑪德蓮 $280

-蚵嗲、韭菜、東泉辣椒醬

你能想像瑪德蓮裡面居然包著超台式的蚵仔嗎!!!鹹甜鹹甜的滋味等著你來品嘗！

蚵嗲瑪德蓮

打開是蚵嗲真的有驚喜!!超級特別的創意料理

阿瑪菲檸檬炸小卷 $280

-自漬鹹檸檬、大蒜蛋黃醬

個人很愛的一道料理，酥炸小卷包裹著大蒜蛋黃醬，一口咬下相當滿足，旁邊還有搭配不同的佐料可以一起品嘗

阿瑪菲檸檬炸小卷

第一次看到小卷裡面爆汁起司，這道料理相當推薦

印加炸豬皮脆片 $220

-酥炸豬皮、奇米奇羅辣醬、黑豆脆餅

這道也屬於開胃小點的部分，脆片單吃會有點鹹，可配上旁邊的奇米奇羅辣醬(有點像墨西哥風的莎莎醬)，豬皮可以當聊天時的小零嘴吃

印加炸豬皮脆片

印加炸豬皮脆片

馬鈴薯大蒜濃湯 $220

-附焗烤大蒜麵包

開胃濃湯，相較其他道中規中矩，是可以想像的到的味道

馬鈴薯大蒜濃湯

牛肝菌野菇肚臍餃（奶蛋素） $440

溫泉蛋 / 自製Tortellini (杜蘭小麥/ 法國牛肝菌內餡)

在來進到主餐的部分，這個肚臍餃我很喜歡！肚臍餃內還有包著野菇，吃起來很有口感，整體奶香濃郁，涼掉也還滿好吃的，上方的水波但也超加分，是我下次還會想回購得品項

牛肝菌野菇肚臍餃（奶蛋素）

最愛這種半熟的水波蛋

低溫熟成伊比利豬戰斧 $1280

-起司薯泥/時蔬/白松露芥末奶醬

低溫熟成的伊比利戰斧豬排，看看這粉嫩肉質就令人口水直流～還有白松露芥末奶醬，整個高級感就出來了！份量還滿多的可以跟朋友一起分食享用

低溫熟成伊比利豬戰斧

粉嫩嫩的肉質很不錯 口感很好

四百次提拉米蘇 $280

咖啡酒、奶霜、檸檬蛋糕

就算吃很飽了，甜點還是另一個胃！四百次提拉米蘇相當有層次，有明顯咖啡酒香、檸檬香氣，口感我也喜歡～大家可以試試看！

四百次提拉米蘇

別看一般的頗面，口感層次相當豐富

MO Sparkling White Wine 氣泡白酒 $280

豐富高雅柑橘及茉莉花的口感，清新宜人

來如詩還有很有趣的 詩人畫杯活動 ，讓你在等餐時不無聊～可與姊妹或好友來場小小創意PK~繪製屬於自己的紅酒杯超有儀式感

畫杯活動

我跟朋友畫的聖誕節主題！可愛吧哈哈哈～～

繪製完後店家會倒入氣泡白酒，氣泡白酒順口好喝，有著淡淡的果香，我跟朋友都好喜歡～

整體來說Poetry 如詩真的是我近期吃到最喜歡的餐酒館，從環境、氣氛、到餐點都相當滿意～很適合聚餐或節慶來享用，餐點也不至於太貴，也很適合情侶 約會慶生 喔！這次來晚餐，下次我也想來嘗試看看白天早午餐！

※早午餐時段低消300元/位。晚餐時段低消600元/位。均不限時。

服務費10%。外帶免服務費。包廂無額外費用。

Poetry 如詩｜大直早午餐、餐酒館 店家資訊

📪地址：台北市中山區堤頂大道二段466號

🚇捷運：劍南路站

🈺️營業：09:00-22:00

營業時間

■早午餐時段：週一~週日9:00~17:00

■晚餐時段：週日~週四 17:30~22:00 、週五~週六17:30~00:00、

交通資訊

■ 開車前來：離店步行2分鐘即達CITY PARKING 城市車旅停車場 （10491台北市中山區樂群二路309號）

■ 搭捷運前來：至文湖線劍南路站3號出口出站，沿植福路或堤頂大道，步行850m（約12 mins）

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