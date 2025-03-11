熊一頂級燒肉-台大店
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在西門町鼎鼎大名的熊一頂級燒肉現在在公館也吃的到啦！地點超級方便～在公館站2號出口，台大集思會議中心2樓！一人只要598起，就能享受豬烤吧、雞烤吧共16種燒烤肉吧，還有生菜吧、野菜吧、飯吧、冷熱飲料吧、海尼根啤酒吧、哈根達斯冰淇淋吧等上百種食材無限放題！超級適合學生、家庭聚餐來吃，內用座位區也很寬敞舒適，更高CP值的是，只要再加價100元，就可升級享受6種頂級牛肉切片，4種頂級海鮮，包含原塊牛胸腹牛排、嫩肩沙朗、霜降板腱牛、鮮甜海蝦等都能盡情享用！
雁雁在加碼跟大家介紹你可能會錯過的隱藏吃法！要記得看下去喔！
熊一頂級燒肉-台大店 環境
台大集思會議中心2樓一走上來就看的到～熊一的造型窗貼相當顯眼很可愛
整體的座位數很多，從窗邊單人/雙人座位到中間多人座位都有，很適合多人數的聚餐
熊一頂級燒肉-台大店 餐台區
在來說說熊一燒肉的自助吧區，真的超級豐富，598的價位就可以爽爽吃全部！有豬烤吧、雞烤吧共16種燒烤肉吧自由夾取
有醃製調味過的豬肉、雞肉都在這，要吃多少自己拿
還有生菜吧、野菜吧可以解膩，韓式泡菜、醃蘿蔔也都有～可以拿來做韓式烤肉的配菜
吃烤肉我最愛配著生菜，讓口感清爽又不會太油膩，還有烏龍冷麵、溫泉蛋可以配著吃真的太爽
接著就是澱粉控天堂的飯吧！誰也一樣愛吃主食的不能錯過！飯吧有提供馬辣集團最著名的安格斯牛黑咖哩飯及滷肉飯及壽喜燒牛肉丼，就算是被澱粉炸彈轟擊也爽快!!就是要熊大口熊大口吃~~~
醬料區自由配，吃燒烤不可或缺的鹽蔥醬也可以吃到飽！鹽蔥真的搭什麼都好吃，跟著步驟做準沒錯～
熊一燒肉還提供海尼根啤酒、紅點手工鮮釀啤酒，紅點啤酒最大的特色就是美式精釀的在台傳承，成功製作出了台灣首款美式IPA「喝起來」及「I.P.A.」這兩款頂級手工啤酒，完全是五星飯店餐廳的配備規格。
※喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒
日式煎茶、黑面蔡楊桃汁、烏梅汁、可爾必思都有，喜歡咖啡的朋友這裡也有喔！
現在吃火鍋烤肉標配的哈根達斯這裡也有，還有八種口味可以盡情吃～小可惜是當天吃太飽完全沒胃可以吃冰了，記得留點肚子給甜點阿各位！
熊一頂級燒肉-台大店 菜單
熊一燒肉主要分四種價位，最便宜的是幕下燒肉午餐時段，其他等級也有分午晚餐時段，午餐更划算喔！全都享有上述的自助吧吃到飽！如果愛吃牛的朋友們，可以選擇力士燒肉、大官燒肉、或是橫綱燒肉！
熊一頂級燒肉-台大店 創意吃法
跟大家介紹幾種創意吃法，大家可以筆記起來下次試試看
創意吃法1-烤玉子燒
這個吃法真的太厲害!!也是我第一次嘗試，把在自助區的玉子燒上鐵網烤一烤，更能引出蛋的香氣，口感外層薄薄的酥脆口感配上軟嫩的蛋，彷彿在吃蛋糕！真的很厲害！
烤玉子燒如果不過癮，還可以搭配肉片與櫛瓜一起享用！多層次口感讓吃烤肉更有趣又解膩
創意吃法2-啤酒奶油蝦
還有奶油啤酒蝦，可以加入一杯啤酒一起烤！讓蝦子浸泡在酒中會有淡淡的香氣很不錯~~但記得開車不喝酒喔!!
創意吃法3-韓式豬五花
愛吃韓式烤肉的朋友在熊一也吃的到啦！在自助區的豬五花烤完後別忘記拿生菜跟韓式泡菜一起搭配!!完全就是韓式烤肉店的感覺呀！
創意吃法4-日式烏龍冷麵
烏龍冷麵也可以自由夾取，最讚的是還有超多種類的小菜可以搭配，還有不同的醬料，我個人最愛的就是胡麻醬~
熊一頂級燒肉-台大店 餐點
我們吃的是平日晚餐橫綱燒肉，吃的到多種類的牛肉海鮮，整桌都上來一輪超級滿足
吃燒烤蔬菜解膩也不能少，櫛瓜跟洋蔥都是我吃燒烤必備
原塊Prime嫩肩牛排/安格斯黑牛/原塊骨付牛小排/見島和牛嫩煎莎朗/牛舌/松阪豬
他們家的牛肉真的都還滿不錯的！肉質都很好且很多種類～不吃牛也還有松阪豬可以做選擇
還有雞翅跟雞軟骨，這兩個品項也都滿好吃的!
酒蒸蛤蜊/生食級干貝/奶油金針菇/絲瓜香菇
這些海鮮類小品，都滿好吃的！酒蒸蛤蜊的湯真的很不錯，生食級干貝也很嫩口，奶油金針菇很適合當下酒菜，絲瓜香菇相較比較清淡可以換換口味
蝦子
整體來說我覺得熊一燒肉的CP質很高，適合多人數聚餐食量大的朋友，真的可以吃很爽！大家下次也來試試吧！！
熊一頂級燒肉-台大店 店家資訊
|星期二
|11:30–22:00
|星期三
|11:30–22:00
|星期四
|11:30–22:00
|星期五
|11:30–22:00
|星期六
|11:30–22:00
|星期日
|11:30–22:00
|星期一
|11:30–22:00
電話號碼： 02 2362 0681
選單: pse.is
預約: inline.app
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