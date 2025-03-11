熊一頂級燒肉-台大店

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在西門町鼎鼎大名的熊一頂級燒肉現在在公館也吃的到啦！地點超級方便～在公館站2號出口，台大集思會議中心2樓！ 一人只要598起 ，就能享受 豬烤吧、雞烤吧共16種燒烤肉吧，還有生菜吧、野菜吧、飯吧、冷熱飲料吧、海尼根啤酒吧、哈根達斯冰淇淋吧等上百種食材無限放題 ！超級適合學生、家庭聚餐來吃，內用座位區也很寬敞舒適，更高CP值的是，只要再加價100元，就可升級享受6種頂級牛肉切片，4種頂級海鮮，包含原塊牛胸腹牛排、嫩肩沙朗、霜降板腱牛、鮮甜海蝦等都能盡情享用！

雁雁在加碼跟大家介紹你可能會錯過的隱藏吃法！要記得看下去喔！

熊一頂級燒肉-台大店 環境

台大集思會議中心2樓一走上來就看的到～熊一的造型窗貼相當顯眼很可愛

熊一頂級燒肉-台大店

熊一頂級燒肉-台大店

整體的座位數很多，從窗邊單人/雙人座位到中間多人座位都有，很適合多人數的聚餐

熊一頂級燒肉-台大店 座位區

熊一頂級燒肉-台大店 單人/雙人座位

熊一頂級燒肉-台大店 餐台區

在來說說熊一燒肉的自助吧區，真的超級豐富，598的價位就可以爽爽吃全部！有豬烤吧、雞烤吧共16種燒烤肉吧自由夾取

豬烤吧、雞烤吧

玉子燒 糯米椒

有醃製調味過的豬肉、雞肉都在這，要吃多少自己拿

豬烤吧、雞烤吧

豬烤吧、雞烤吧

還有生菜吧、野菜吧可以解膩，韓式泡菜、醃蘿蔔也都有～可以拿來做韓式烤肉的配菜

生菜吧、野菜吧

吃烤肉我最愛配著生菜，讓口感清爽又不會太油膩，還有烏龍冷麵、溫泉蛋可以配著吃真的太爽

生菜吧、野菜吧 還有冷麵

接著就是澱粉控天堂的飯吧！誰也一樣愛吃主食的不能錯過！飯吧有提供 馬辣集團 最著名的 安格斯牛黑咖哩飯及滷肉飯及壽喜燒牛肉丼 ，就算是被澱粉炸彈轟擊也爽快!!就是要熊大口熊大口吃~~~

安格斯牛黑咖哩飯 安格斯牛黑咖哩飯 壽喜燒牛肉丼 壽喜燒牛肉丼 滷肉飯 滷肉飯還有鳥蛋!!

醬料區自由配，吃燒烤不可或缺的鹽蔥醬也可以吃到飽！鹽蔥真的搭什麼都好吃，跟著步驟做準沒錯～

醬料區教你調配好吃的鹽蔥醬

跟著步驟就對了

喜歡酸酸口味的朋友，可以加一點檸檬汁，我個人很愛

熊一燒肉還提供 海尼根啤酒、紅點手工鮮釀啤酒 ，紅點啤酒最大的特色就是美式精釀的在台傳承，成功製作出了台灣首款美式IPA「喝起來」及「I.P.A.」這兩款頂級手工啤酒，完全是五星飯店餐廳的配備規格。

※喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒

飲料吧、啤酒吧

日式煎茶、黑面蔡楊桃汁、烏梅汁、可爾必思都有，喜歡咖啡的朋友這裡也有喔！

飲料吧、咖啡吧

現在吃火鍋烤肉標配的哈根達斯這裡也有，還有八種口味可以盡情吃～小可惜是當天吃太飽完全沒胃可以吃冰了，記得留點肚子給甜點阿各位！

哈根達斯

哈根達斯 哈根達斯

熊一頂級燒肉-台大店 菜單

熊一燒肉主要分四種價位，最便宜的是 幕下燒肉 午餐時段，其他等級也有分午晚餐時段，午餐更划算喔！全都享有上述的自助吧吃到飽！如果愛吃牛的朋友們，可以選擇 力士燒肉、大官燒肉、或是橫綱燒肉 ！

熊一燒肉菜單

熊一頂級燒肉-台大店 創意吃法

跟大家介紹幾種創意吃法，大家可以筆記起來下次試試看

創意吃法1-烤玉子燒

這個吃法真的太厲害!!也是我第一次嘗試，把在自助區的玉子燒上鐵網烤一烤，更能引出蛋的香氣，口感外層薄薄的酥脆口感配上軟嫩的蛋，彷彿在吃蛋糕！真的很厲害！

烤玉子燒

烤玉子燒如果不過癮，還可以搭配肉片與櫛瓜一起享用！多層次口感讓吃烤肉更有趣又解膩

烤玉子燒+櫛瓜+肉片

創意吃法2-啤酒奶油蝦

還有奶油啤酒蝦，可以加入一杯啤酒一起烤！讓蝦子浸泡在酒中會有淡淡的香氣很不錯~~但記得開車不喝酒喔!!

啤酒奶油蝦

我加的是海尼根

創意吃法3-韓式豬五花

愛吃韓式烤肉的朋友在熊一也吃的到啦！在自助區的豬五花烤完後別忘記拿生菜跟韓式泡菜一起搭配!!完全就是韓式烤肉店的感覺呀！

自助吧可以自由拿的豬肉雞肉

看看我們豬五花烤得多好

配上泡菜真的好讚

創意吃法4-日式烏龍冷麵

烏龍冷麵也可以自由夾取，最讚的是還有超多種類的小菜可以搭配，還有不同的醬料，我個人最愛的就是胡麻醬~

日式烏龍冷麵

熊一頂級燒肉-台大店 餐點

我們吃的是平日晚餐橫綱燒肉，吃的到多種類的牛肉海鮮，整桌都上來一輪超級滿足

滿滿一桌

吃燒烤蔬菜解膩也不能少，櫛瓜跟洋蔥都是我吃燒烤必備

蔬菜

原塊Prime嫩肩牛排/安格斯黑牛/原塊骨付牛小排/見島和牛嫩煎莎朗/牛舌/松阪豬

他們家的牛肉真的都還滿不錯的！肉質都很好且很多種類～不吃牛也還有松阪豬可以做選擇

原塊Prime嫩肩牛排 安格斯黑牛 原塊骨付牛小排 見島和牛嫩煎莎朗 牛舌 松阪豬

還有雞翅跟雞軟骨，這兩個品項也都滿好吃的!

酒蒸蛤蜊/生食級干貝/奶油金針菇/絲瓜香菇

這些海鮮類小品，都滿好吃的！酒蒸蛤蜊的湯真的很不錯，生食級干貝也很嫩口，奶油金針菇很適合當下酒菜，絲瓜香菇相較比較清淡可以換換口味

酒蒸蛤蜊 生食級干貝 奶油金針菇/絲瓜香菇

生食級干貝 奶油金針菇

蝦子

白蝦 比較大隻的虎蝦肉質Q彈

整體來說我覺得熊一燒肉的CP質很高，適合多人數聚餐食量大的朋友，真的可以吃很爽！大家下次也來試試吧！！

集思會議中心樓

熊一頂級燒肉-台大店 店家資訊

地址： 106台北市大安區羅斯福路四段85號2樓

營業時間：

星期二 11:30–22:00 星期三 11:30–22:00 星期四 11:30–22:00 星期五 11:30–22:00 星期六 11:30–22:00 星期日 11:30–22:00 星期一 11:30–22:00

電話號碼： 02 2362 0681

選單: pse.is

預約: inline.app

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