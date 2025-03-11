Targus背包真的太好用了！我之前訂了無線鍵盤、旅行快充等，實在太滿意了！價格便宜，安裝簡單、質感非常好，使用起來相當順手，已成為我生活不可或缺的3C拍檔~

這次規劃要去歐洲自助旅行，就開始物色實用的後背包，經過比較挑選後，選擇了Targus16吋經典背包及15.6吋通勤者背包，這兩款新推出的背包，出貨超神速！！

Targus是全球行動周邊第一品牌，從英國創立，至今40多年，銷售全球145個國家，是相當熱門的3C、後背包品牌，透過官網下單滿490元就享免運，買過一次就會被圈粉

這次兩款後背包，一個是16吋經典背包、一個則是15.6 吋通勤者背包，一個適合我上班使用，另一個則是很適合旅遊使用，兩款背包令我愛不釋手，好用到還分享給親友

Targus Commuter EcoSmart 15.6 吋通勤者背包

這個通勤者背包好強喔！首先可以兩用，不論是當後背包，或者是手提公事包都沒問題，等於一包抵兩包，可以依照場合調整包包，要提要背通通都沒問題～

乍看別以為包包好像不大，會不會裝不了東西，那就大錯特錯，這款包包居然能擴充收納空間，最大能到 20 公升，可以裝超多東西，如果搭斤斤計較的廉價航空，就非常需要這樣的背包

輕鬆擴充空間，可以裝更多的戰利品，如果太重的話，還可以直接把背包放到行李箱上，雙手空空逛起來更加方便，移動起來也更快速～

想要包在手遊遍世界，就需要可調節式背帶與胸扣的設計，我以前不喜歡用胸扣，感覺會有束縛的感覺，現在很喜歡這胸扣，

一來可以固定住背包不會晃動，二來有有減壓減重的效果，胸扣還設置反光功能，在夜晚提升安全可見性，對於騎車的朋友多了一個安全保障。

包包還有很多貼心小設計，前磁吸拉鍊口袋，一次擁有雙層防護。我超喜歡的還有防開拉鍊設計，多了一個扣繩就增加小偷的難度，

無形中也可以阻卻更多小偷，而且背包有加厚保護設計，減少包包被割開的可能性～使用起來更安全。

背部還有個防盜口袋，貴重物品可以藏在這邊，增加安全性，也減少東西遺失的可能，這對於要去歐洲的我相當實用，我在治安不好的地方旅行時也不用提心吊膽～

上頭還有多個提把設計，輕鬆在工作與生活之間切換。不論是在擁擠人的公車、休息時找間咖啡館發呆、放假一個背包四處探險，有了Targus 15.6 吋通勤者背包，隨時隨地說走就走

兩用的設計，可以背也可以手提當公事包，想要變身也很簡單，只要收起肩帶，不用３０秒包包就能變身，宛如背包版的變形金剛，隨時依照場合變換使用模式。

包包裏頭還有加厚的筆電隔層，放筆電＋平版都沒問題，安全防撞不用擔心３Ｃ損壞。更厲害居然設置 RFID 防盜口袋，如果遇到電子竊賊，就不用擔心會盜取你的重要卡片資訊。

符合我的環保理念，使用16個回收塑膠瓶製成的再生布料，防水又高質感。通過 GRS ( 全球回收標準 ) 認證的再生材料，減少海洋的汙染保護地球，又能擁有超耐用的背包

我更愛的設計還有隱藏式的 USB-C 充電接口，出門在外我都會抓寶可夢，隨時都要保手機的續航電力，有了這個接口，傳輸線不在卡手，隨時充電不怕與世界斷訊。

超多收納空間，卡片、鑰匙、文具、行動電源、傳輸線、水杯、雨傘、衛生紙、購物袋等，我每次出門都帶好多東西，這時分類就很重要，有這麼的空間

Targus Classic EcoSmart 16 吋經典背包

敲碗成功！這是２０年前熱賣的經典款，時隔２０年再次登場，融合過往的實用設計，與現代人關心的環保理念，採用６個回收水平再生而成

太喜歡這款包包！完全就是我的菜，原料使用回收分解再製的寶特瓶，背包本身防潑水面料，在陰雨綿綿的台北相當實用，

百搭的黑色系，怎麼配都很好看，背包外型不會太宅，反而帶有設計感，給人一種精品的時尚感，每天背這個出門上班真的好方便～

Targus後背包，使用符合人體工學肩帶，可調節肩帶的寬度，上頭還有加強型手提把，拿取時輕鬆不費力，背墊採用透氣設計，就算在夏天也不怕悶熱難耐

背帶上還有貼心小設計，就可以加掛生活小物，像我就掛著藍牙耳機，騎車的朋友也可以掛上車燈、悠遊卡等，讓我日常通勤時不再卡卡，不用翻箱倒櫃找耳機

防盜拉鍊扣環讓我很安心，如果再加上一個鎖還可以託運，不論是上班洽公，或者是要旅遊在外地，安全防竊還是最重要，這個包讓我非常安心！

裡頭還有扣繩，可以掛著錢包，鑰匙或卡包，就算要掛著現在流行的娃包，也都沒問題，拉起繩子馬上就可以入手，不用在擔心翻遍包包找不到東西～

另一個我喜愛的原因，就是收納的口袋超級多，很多夾層我很好分類，行動電源一區、衛生紙口罩一區、零錢信用卡一區、購物袋一區

不只如此，還有獨立筆電層保護設計，可以防止撞擊損壞，同時要攜帶平版跟筆電也沒問題，寬敞的內部空間與多層收納隔間，真的非常實用～

兩側還有收納口袋，一個是網袋，另一個則是拉鍊口袋，不論要放置雨傘或水瓶都沒問題，可以快速取物相當便利，不用打開背包，一個動作就可以拿取雨傘或水杯

包包也可以直接放到行李箱上頭，我出門在外，喜歡HANDS FREE，貴重物品放身上，背包放小行李箱上，戰利品則放在行李箱內，這樣2合一省時、省力，移動超方便

前側提供多個收納空間，放筆、放卡、放電池、放證件都可以，快速拿取、收納簡單，這款背包不論是商務或旅遊都會滿意，分享給大家~

Targus後背包 5大特色

1. 環保材質使用回收寶特瓶，防水高質感，很適合天氣多變的台灣，旅遊商務只要這一包通通搞定，超大容量空間可以放好放滿，搭配行李箱使用更得心易手

2. 人體工學背帶減輕壓力，還有扣環、胸扣等設計，拿取物品更方便，行走時背包也不會晃來晃去，上頭提把設計輕鬆拿取，不論當公事包、或當背包客都OK

3. 超多收納空間，分門別類超簡單，拿取物品更快速，還有電腦平版防撞設計，3C產品更安全。防開拉鍊及防盜設計，在治安不好的國家旅遊，也不用再提心吊膽，

4.通勤者背包設有USB充電接口，像我3C不離手，隨時都在傳訊息及限動，有了這個裝置，充電超方便，最新資訊不用怕會漏接，手機隨時都能充飽飽~

5. 風靡全球老字號品牌，品質一流，好評不斷！價格物超所值，質感極佳，兼具實用跟設計，是小資族一用就回不去的必備後背包，還有超多３Ｃ好物都值得下單喔

店家資訊 Targus Taiwan

🏠維修據點:台北市信義區忠孝東路五段412號10樓

💰Targus授權經銷商網站 My Targus: https://www.mytargus.com.tw/

👛官網: https://ap.targus.com/

😪IG: https://www.instagram.com/targustaiwan/

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