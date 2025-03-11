天氣好冷喔！就是要揪團吃狂一鍋暖暖身子，網路票選新台式火鍋第一名－狂一鍋，插旗台北國際觀光客最多的西門町，吸引眾多國外網紅名人都來這邊朝聖！

生意強強滾大排長龍，提供豐富的自助吧，超過５０種選擇，蔬菜、火鍋料、飲品、冰淇淋、佐料通通自由取用吃到爽，完全是小資族想大快朵頤的好去處～

全台門店破1萬則Google評論平均4.7星，不會因為超高評價而自滿，狂一鍋參考客人的回饋，持續調整口味，不定期還會推出新品，三不五時我就會想來報到

社群上也超多網紅名人必來店朝聖的打卡新亮點，裏頭的天燈造景散發濃濃台灣味，現炒的爆香台式鍋底，更是火鍋美味的靈魂，放入新鮮高品質食材超對味

我最愛炙燒沙茶牛肉鍋，每日午、晚限量10份，晚到可能就吃不到喔！高人氣功夫排骨酥鍋香到骨子裡、香辣入味臭豆腐鴨血、秘制牛肉煲軟嫩下飯👍

榮獲2024鍋物優質嘉年華十大鍋物票人氣第一，狂一鍋的美味百吃不厭，最後別忘了來杯冰涼的飲品解解膩，用冰淇淋劃下最棒的用餐結尾。

品牌故事-「我狂一鍋，我驕傲～」這句口號對許多人來 說應該已經不陌生。 「狂一鍋新台式火鍋」的招牌就是讓人回甘無限，百喝不膩的功夫排骨酥鍋，也是狂一鍋新台式火鍋的鎮店之寶，把台灣美食 "排骨酥 "調配成更適合台灣口味的鍋底。由台菜王子。黃景龍主廚攜手調製，嚴選食材經過名廚黃金比例調製而成，帶有胡椒香氣的微辣湯頭，又略帶清甜感， 絕對是初訪者必點推薦！而且一試就愛上

狂一鍋西門店是火鍋界新傳奇！新台式火鍋第1品牌，還沒開門鐵粉就排爆。 一樓滿滿人潮，排隊人潮超驚人～

秉持台式火鍋的職人精神，已專注研發品牌7年多，創立至今3年已開15家，2026年預估在台灣及海外還要再開10家店

我吃過好多次狂一鍋，每一次都超滿意，現在來西門也可以吃得到，有國際友人來台灣的時候，帶大家來狂一鍋就對了！

坐上電梯抵達狂一鍋所在的四樓，這一棟可是網友都在討論的西門新地標-餐飲一層樓，

這裡有三家樂多多的集團的餐廳，包含我上個月才吃過的狂一鍋酸菜魚，高ＣＰ值明水然鐵板燒，還有我Ｎ訪的狂一鍋。

狂一鍋西門店裝潢時尚又有氣氛，今天剛開門就直接過來~趁沒人先拍幾張~動線規劃的很好，桌間的距離不會太擁擠，規劃的相當的好。吃鍋要用的器具，

狂一鍋通通都準備好，抽屜也有滿滿紙巾，讓我可以邊吃鍋邊擦嘴.網路票選新台式火鍋第1名，在這吃鍋相當ＣＨＩＬＬ～不論是小倆口，全家大小、公司聚餐，甚至單身貴族，來這包準都很滿意～

狂一鍋從中和爆紅發跡，終於紅回台北，在西門町開店。人潮絡繹不絕，假日用餐時間大約要等60分鐘以上，店長親口透露建議平日中午早點來不用等太久

一到現場就先抽取號碼牌，然後現場掃 QR code，隨時隨地看手機就能知道現在叫號的號碼，以及目前候位的組數，不用浪費時間在現場等，能到附近逛逛叫到號再回來即可。

一走入店內果然座無虛席，生意也太好了吧！可見狂一鍋名氣有多大，人潮就是美味的保證，想吃狂一鍋的朋友們，再次提醒要早點來喔~

來狂一鍋不能只有吃美食，還要記得拍照打卡， 這可是連網紅都要排隊的時尚打卡景點，打卡牆滿滿天燈高掛，散發濃厚的台灣特色，元宵節前夕來拍些網美照上傳社群分享挺不賴～

狂一鍋會員 加入APP免費送肉

加入樂多多會員，APP隨時接收第一手優惠資訊~品牌全部的優惠券一次全拿，APP消費$100累績1點，點數可以換肉換食物，

5點可兌換6選1(梅花豬、鮮雞腿、蛤蜊、麻辣鴨血豆腐、季節鮮魚、小白蝦 ) ，10點、15點還可以換更厲害的食材

狂一鍋消費方式是選套餐、以及是否要加點，自助吧都是無限量吃到飽，也可以選擇共鍋，269元+10%就可以吃到爽～

平日優惠指定鍋物只要299元＋10%起，相當划算的優惠，整體價格不貴，蠻多學生年輕族群來用餐。光是自助吧吃到飽就好划算，ＣＰ值破表，天冷時很推薦來狂一鍋暖一下

狂一鍋鍋底

台灣火鍋的一大特色就是爆香鍋底，我真的特愛這一味，炒過的鍋底特別香濃，火鍋吃起來更夠味，堅持鍋邊服務，現炒現爆鍋底真的好狂~

桌上還有高湯跟清水可以自己調整濃淡，不用擔心越煮會越鹹，火鍋吃完也不用擔心，會有沉重的負擔！狂一鍋享用美味鍋物是人生一大享受！

功夫排骨酥鍋

「功夫排骨酥鍋」真的香到入骨，一上桌都還沒煮就好香，狂賣累積高達20座101，由台菜王子黃景龍打造黃金比例獨門湯頭，成為鎮店之寶有夠好吃～

每日手工現炸排骨酥，外皮酥脆，肉質Q彈，連骨頭都超入味，精心熬煮的湯頭，顛覆我的想像，完全沒想過排骨酥也能變成火鍋，

只有在新潮的狂一鍋才能吃到這一味，這個湯頭口味比較重一點，煮蔬菜非常夠味，連不愛吃菜的我都吃得津津有味~

紅燒蕃茄牛肉鍋

新登場的番茄牛肉鍋，酸酸甜甜的滋味相當開胃，經過爆香後放入燉煮過的蕃茄牛肉，大小朋友都喜歡， 越吃越開味，煮肉品或火鍋料都好搭

狂一鍋創辦人個性特質非常專注，十多年前就開始研究餐飲業的種種眉角，曾花了7年的時間只為了推出一道菜

研發時期常常忙到忘記吃飯，也就是說狂一鍋創辦人不是在試菜的路上，就是在研發市調的會議上，怪不得推出來的新品這麼好吃

炙燒沙茶牛肉鍋

這限量的鍋物，每日午晚限量10份，晚到就吃不到，推薦大家一定要來吃這一味，現點現炒的鍋底不只好香又超好拍，拍短影片傳社群超級吸睛！

狂一鍋鍋底都好實在，炙烤過的牛肉香氣逼人， 裏頭滿滿經典蔥、薑、蒜辛香料，經過爆香的過程，完美釋放鍋氣，成為外國人來台必體驗的台菜經典湯底~

還有加入雞蛋增添口感，讓牛肉更加有彈性，美味度更上一層樓，牛肉片煮這一鍋真的好好吃喔，湯頭充滿牛肉的香味，非常誘人一口接一口！

狂一鍋肉品

介紹完有夠狂的鍋底後，當然要推薦肉肉控大口吃肉，牛肉、豬肉、雞肉通通都有，肉品現點現切油花很漂亮，新鮮度滿分，一吃就停不下來～

翼板霜降牛

高品質的霜降牛肉，油花分布很均勻，肉色相當鮮豔很吸引我，簡單涮個幾秒，牛肉帶點粉嫩，一入口感受到滿滿湯汁，不用額外沾醬，光吸收鍋底的精華就很好吃

梅花豬

Ｑ彈的梅花豬肉，肥瘦剛剛好，不會乾澀的肉質，相當涮嘴，沾點佐料搭配當季蔬菜，清爽不會油膩，不吃牛肉的朋友推薦點這個梅花豬喔～

板腱牛

這盤板腱牛肉也太大盤了吧！本來擔心板腱牛會很乾柴，實際吃起來還蠻Ｑ，而且不會油膩，補充滿滿的蛋白質，推薦肉肉控可以升級大盤肉，吃起來更爽！

秘制牛肉煲$179

光吃鍋物還不滿足嗎？狂一鍋還有多款單點熟食可以搶先吃，這個秘制牛肉煲一大鍋才179元，裏頭牛肉超級入味有夠嫩，而且醬汁超級下飯，光淋這個湯汁就可以嗑一大碗飯

不只牛肉超嫩超入味，裏頭的紅白蘿蔔也超讚，香氣迷人牛肉美味度破表，推薦來狂一鍋吃鍋的朋友們，別錯過這個單點的佳餚喔~

香辣臭豆腐鴨血$99

另一個必吃的單點就是香辣臭豆腐鴨血，這是狂一鍋的人氣單品，臭豆腐超級入味一口咬下還噴出湯汁，鴨血滑嫩好入口，不會澀澀的非常細緻的質感~

這款熟食可以直接享用，但我把臭豆腐鴨血放入排骨酥鍋內煮一下，非常入味，多了股排骨酥的香氣，又保留本來的香辣，非常夠味的特色菜餚，分享大家來嚐嚐

狂一鍋佐料區

提供多款的佐料可以自由取用，台灣人吃火鍋就一定要沾醬，特製的佐料清爽開胃，帶點微酸相當開胃，加入洋蔥跟青蔥的辛香料，搭配火鍋享用非常好吃，增添口感更豐富~

狂一鍋配料

哇賽！狂一鍋自助吧的配料也太多了吧，桌上都會有盤子可以自由取用，想吃什麼拿什麼，不用擔心有自己不愛吃的配料，不過要提醒大家不用一次拿太多喔，避免造成食物浪費

狂一鍋自助吧

這麼豐富的自助吧太吸引我了！食材處理得很乾淨，新鮮度一百分，狂一鍋對食材的要求相當高，多樣化的選擇，讓我吃得很盡興～

豆皮、老油條、貢丸、米血糕、百頁豆腐、鱈魚湯包、甜不辣、燕餃、魚餃、蛋餃、芋頭、韓式魚板、虱目魚漿、凍豆腐等～～

都是我很喜歡吃的食材，而且很多等級高的食材，價格比一般的火鍋料貴很多，很多平價火鍋店都看不到這些食材！

狂一鍋蔬菜

外食族就要多吃蔬菜，但菜價常因為天氣變化，來狂一鍋十多種蔬菜全部吃到爽，補充滿滿纖維素～

大陸妹、高麗菜、鵝白菜、大白菜、奶油白菜、莧菜、金針菇、杏鮑菇、冬瓜、南瓜、桂竹筍、紫地瓜、馬鈴薯、紅蘿蔔、白蘿蔔、大黃瓜；種類也太豐富了吧

狂一鍋主食

許多人吃火鍋就是愛吃主食，我朋友每次都要吃三包以上王子麵，許多單點火鍋店一包就要２５元，來狂一鍋當然要多吃個幾包麵食，物超所值ＣＰ值真的好高～

狂一鍋肉燥飯

我很推薦這個肉燥飯，米飯用日本象印電鍋烹煮，米飯粒粒分明香Q，裏頭的肉燥跟豆乾丁放得超多，燉煮得很入味，鹹鹹甜甜好下飯，光吃肉燥飯就滿足喔，超用心的狂一鍋，每一種食材都好讚喔！

狂一鍋飲料區

吃火鍋不能少了飲料，狂一鍋飲品將近２０種，我記得當初一開始只有兩三種，現在擴充到這麼豐富，狂一鍋持續在進化改進，我最愛的無糖茶飲，搭配椰子汁好速配，每個人都能來混合自己愛的飲料

我盤點一下，可樂、蘋果汁、雪碧、檸檬紅茶、椰子汁、無糖青茶、台灣芭樂汁、冬瓜茶、薏仁水、蔬果汁、草莓冰沙、水蜜桃果醋冰沙、鮮桔汁．．．

飲品也太多種了，還有很少見的蔬果汁、果醋冰沙等等，許多飲品都是有品牌，義豐冬瓜茶、大苑子冰沙、可口可樂飲品等，消暑飲品配火鍋清涼解渴～

狂一鍋冰品

吃了這麼多好料後，最後要來個冰品劃下最後的句點，日本LOTTE、泰國MingO、霜淇淋等，甜甜嘴巴消消暑，從主餐到冰品通通都有，來狂一鍋吃鍋真的太划算了！省錢王推薦給大家

狂一鍋西門店 ５大特色

1.湯頭選擇多樣化了，融合台灣特色的爆香料理過程，湯頭味道更加濃郁，還提供免費的清水可以自助加，湯底的料超實在，西門店地點超級好，門口還有天燈打卡牆，吸引許多國外網紅名人都來朝聖！

2.自助吧超過50種品項，自由取用份量十足，完全不怕客人吃，食材挑選相當嚴謹，清洗得很仔細，我喜歡的虱目魚漿、韓式魚板、豆皮、當季時蔬通通吃到爽，大小朋友都滿足😋

3. 高人氣功夫排骨酥鍋香到骨子裡、炙燒沙茶牛肉鍋時每日午晚限量10份、香辣入味臭豆腐鴨血、秘制牛肉煲軟嫩下飯；豐富主食選擇，吃飯、吃麵、吃冬粉、吃米粉都沒問題👍

4. 板腱牛肉質彈牙有Q勁、梅花豬爽脆彈牙沒有腥味、翼板霜降牛湯汁充滿口中，肉肉控記得加價升級大肉盤唷！鍋底、熟食、自助吧、肉品全部都好吃，平價消費就可以吃飽飽，CP值破表不可錯過。

5. 榮獲2024鍋物優質嘉年華十大鍋物票人氣第一，高人氣美味鍋物百吃不厭，排隊人潮綿綿不絕，記得提早訂位減少現場等候時間。最後別忘了來杯冰涼的飲品解解膩，用冰淇淋劃下最棒的用餐結尾。

💭店家資訊 狂一鍋－台北西門店

🏠地址: 台北市萬華區中華路一段88號4樓

🚌交通: 捷運西門站7分鐘／公車中華路北站

☎️電話: (02)2971-8833

⏰時間: 1130-1500 1730-2400 六日1130-2400(下午不休息)

😪公休: 無休

💰消費: 現金、信用卡

💬粉專: https://www.facebook.com/twfondueretro/?locale=zh_TW

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/407175397



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