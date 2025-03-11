二春外 鍋燒【三重店】

三重的晚餐該吃什麼？如果你和我一樣是南部人，對鍋燒麵的熱愛深入骨髓，那就一定要來試試二春外鍋燒【三重店】！這裡不僅有濃濃的屏東家鄉味，還推出多樣創新湯底和搭配，滿足每位鍋燒迷的胃。二春外在三重自強路跟文化北路的交會處，常在附近買晚餐的三重朋友們肯定不陌生，看到大大的二春外招牌，來嚐鮮看看吧！

三重中和新蘆線美食：三重國小美食 人氣晚餐【燒后鐵板燒】蒜片雞腿排招牌必點！鮮蚵烘蛋 豪華雙人餐 菜單 可點平台外送、蘆洲美食｜平價居酒屋柒息地 蘆洲店新開幕 🎉外帶一律89折！來一把再送SHOT｜串燒 拉麵 生蠔、新開幕！三重早午餐【留戀吐司】肉排蛋吐司 超特別 芝麻鮪魚蛋餅必點！炸甜不辣 蘿蔔糕 魷魚酥推薦

二春外鍋燒麵用了一個小餐車造型相當可愛，也有內用座位區，但位置不多～用餐時段時常客滿

二春外 鍋燒【三重店】菜單

二春外鍋燒系列種共有分成 經典、燒肉、好蝦 三種，分別可以搭配不同的麵體與湯頭，麵種類有鍋燒、雞絲、泡麵、冬粉、寬粉、白飯、拉麵、烏龍，湯底更是多元，從最基礎的原味、沙茶、味噌都有，還有變化的起司牛奶、麻辣牛奶、泰式酸辣…，這樣的搭配組合真的讓人愛不釋手，絕對會想回訪一試再試！

除了鍋燒系列，滿足大家的胃也可以來點炸物！真的很適合宵夜來吃呢！

二春外也時不時會推出新品，像現在推出的新品 椒麻卡巴卡拉雞 ，就是參考之前很紅的迷因麻卡巴卡～而成的諧音卡拉雞XD大家只要在點餐時正確說出全名就現折5元喔!!!!大家可以試試看

二春外 鍋燒【三重店】餐點

這次嚐鮮新品【麻油薑母】、【剝皮辣椒】兩個湯底我都好愛😍冬天熱熱吃最舒服

麻油薑母鍋燒(好蝦、拉麵)$220

暖身必備的麻油香氣結合濃郁薑母味，寒冬裡喝一碗簡直幸福，湯不會刺鼻太辣真的很好喝！好蝦湯底有十隻蝦+天使紅蝦，對愛吃蝦蝦的朋友們真的太爽快啦～下方還有滿滿的高麗菜喔！很健康~

手掌大天使蝦 拉麵

剝皮辣椒鍋燒(燒肉、鍋燒)$220

微辣湯頭中帶有剝皮辣椒的鮮甜，越喝越暖，完全打動味蕾！口味偏重但我跟朋友都很愛～燒肉底有豬肉片與炙燒過叉燒肉片，愛吃肉的朋友們可以吃很爽!!然 炙燒叉燒真的很嫩很好吃 !!!

剝皮辣椒鍋燒(燒肉、鍋燒)

滿滿蔬菜 炙燒叉燒

南部人最愛的鍋燒麵絕對也是必點的啦!!但麵很快就泡軟~大家不愛吃太軟要趕緊吃喔!

鍋燒麵

椒麻卡巴卡拉雞

新品登場！點餐時說出「椒麻卡巴卡雞」即現折5元，超值得一試！店家自製的泰式酸辣醬～整體比較偏酸，吃得出是自己用心調配的醬料

椒麻卡巴卡拉雞

椒麻卡巴卡拉雞

蔥油餅條

這款炸物第一次見到就讓人驚艷，吃過整張的蔥油餅，但吃到條狀的蔥油餅條還是第一次，口感外酥內Q，每口都讓人停不下來！

蔥油餅條

炸黑輪

他們家還有鹹酥店吃的到的炸黑輪喔！真的很南部味～在北部的多為炸甜不辣，黑輪片少之又少，能在二春外吃到太開心～

炸黑輪

大家有機會也來試試吧！推薦給你們～收藏起來下次吃！

#雁雁吃三重

➡️如果喜歡我的分享,歡迎追蹤：@yen_dailylife

二春外 鍋燒【三重店】店家資訊

地址： 241新北市三重區自強路一段27號

營業時間：

星期四 11:00–23:00 星期五 11:00–23:00 星期六 11:00–23:00 星期日 11:00–23:00 星期一 11:00–23:00 星期二 11:00–23:00 星期三 11:00–23:00





電話號碼： 0986 018 023

選單: facebook.com

預約: imenu.com.tw

接續閱讀





