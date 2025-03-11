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星期三早上都要載老婆從南方澳到羅東上課，有天她提早了半小時叫我起床因為她在谷歌姐姐那裡找到一家評價不錯的早餐店！我說妳怎麼都這麼臨時啦～～～咦？脆皮蛋餅？這個我可以啊～而且挺順路的，於是乎換好衣服就來吃吃看這家BONBONBRUNCH早午餐店～吃完覺得真的很棒耶！！！

0963786089

宜蘭縣蘇澳鎮隘界路220號 請點我開始BONBONBRUNCH早午餐導航

06:15~14:00，每週五公休～若有臨時營業時間變動或店休會公佈在店家粉專喔。

停車資訊：附近白線可停，不要擋到別人家進出即可。

店家環境

店家是在自家的騎樓前做生意，招牌不大所以要仔細看一下～嗯嗯，同時也是熊貓的百萬人氣商家呢！那基本上應該算是有保障才對～不過我的準則一向是除非我吃過，不然都不算數ＸＤ

BonBonBrunch早午餐菜單

菜單給大家參考一下吧，吐司也是很多人推薦的，不過我們主要是衝著人氣商品脆皮蛋餅跟可頌鬆餅來的！但為了以防萬一，再加點個麵好了！（謎之音：你說的以防萬一是怕萬一吃不夠是嗎

餐點品項

自製蜂蜜芥末薯條：65元

份量不算少，而且又是標明店家特別調整的蜂蜜芥末醬～看著就挺美味的～

唔！這個蜂蜜芥末醬真好吃！味道相當的均衡～雖然說太太表示不沾醬也很好吃，但我還是覺得沾醬更加分喔。

自製里肌豬排脆皮蛋餅：60元

我得說我很愛這個脆皮蛋餅！外皮有一點點像蔥油派那種脆皮～口感很好～

自製的里肌肉醃得不錯，味道很剛好。

玉米Ｑ餅：40元

結果太太又跑去點了這個Q的蛋餅，我就問老闆說脆皮蛋餅跟Q皮蛋餅的蛋餅皮是差在哪兒呢？他很認真地回答我說：脆皮的比較脆，然後那個Q皮就比較Q這樣。

好的謝謝你精闢又扼要的說明！謝謝！（埋頭大吃

蘑菇鐵板麵50元＋Ｂ套餐69元

這也太豐富了！！！蘑菇鐵板麵的原價是50元，我再加那個Ｂ套餐69元本來覺得有點貴，但上菜後發現不只有德腸，培根，蛋還有一杯紅茶這樣還是很划算啊！

老闆會問蛋要全熟半熟，當然要半熟啦～我覺得半熟蛋加在醬汁裡口感特別溫潤啦～

花醬培根起司可頌鬆餅：90元

雖然單價有點高，但是配料非常的多！順帶一提花醬就是花生醬啦～

我跟太太一人一半分享這個可頌鬆餅，培根和花生醬其實很搭耶～而且這裡的花生醬應該是也有特別調製過，帶著一點點的鹹香，而且可頌的口感搭配著培根跟起司一口咬下去～嗯，棒。

同場加碼老闆大推薦的手作奶酥厚片吐司：50元

先說，這是老闆看我們吃得那麼開心特別請我們吃的，因為他覺得我們沒吃到店裡的招牌太可惜了ＸＤ

天良說我本身不愛吃奶酥這個東西啦，因為大部份的奶酥都有加椰子絲～口感吃起來就有點怪怪的…但盛情難卻我也就勉強咬了一口…欸！好吃耶～他的奶酥醬沒有椰子絲那種奇妙的口感，而且香又不膩很棒耶！

店家/景點資訊

店家名稱：BONBONBRUNCH 蘇澳馬賽早餐、早午餐、吐司、招牌脆皮蛋餅、可鬆餅

所在地址：臺灣宜蘭縣蘇澳鎮隘界路220號

營業時間：日 一 二 三 四 六 06:15-14:00

店家電話：0963786089

評價：★★★★★

備註資訊：

臨時公休日會公佈在店家粉專





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