當你來到烏來，瀑布3號景觀餐廳是絕對不容錯過的網美打卡熱點！

這間餐廳不僅擁有絕美的景觀視野，更是許多網美的最愛

無論是想要在群山環繞的氛圍中放鬆心情，還是尋找理想的拍照背景，瀑布3號都能滿足你的需求

瀑布3號附近的停車場確實有限，有時候得靠運氣才能找到空位

如果開車不方便，搭纜車來也是不錯的選擇，既能避開停車難題

又能享受沿途美景，交通方式既輕鬆又能增加旅程的樂趣

瀑布3号

地址：新北市烏來區瀑布路3號

營業時間：10:00~18:00

烏來瀑布是烏來最著名的景點之一，吸引了許多遊客前來觀賞

瀑布從高處傾瀉而下，形成壯觀的水景，特別是在雨季時更加壯麗

烏來瀑布附近，除了欣賞壯麗的自然景觀外，還有一個特色的3D彩繪區

這些3D彩繪以其逼真的效果和創意設計吸引了許多人前來拍照打卡

無論是與瀑布背景結合，還是與3D彩繪互動，都能拍出有趣又生動的照片，為你的烏來之旅增添不少樂趣

瀑布3号餐廳就位於烏來瀑布旁邊，位置相當明顯且容易找到

推開瀑布3号餐廳的大門，迎面而來的無敵美景真的讓人驚嘆不已

透過大窗戶，壯麗的烏來瀑布盡收眼底，彷彿身處大自然的懷抱中，這樣的景觀實在是太讚了

瀑布3号餐廳的B2座位區採光非常充足，即使位於地下樓層，整個空間依然明亮舒適

B2還特別設置了兒童遊戲區，讓孩子們能夠在享受家庭聚會的同時，也能有自己的快樂天地

弟弟點的日式炸豬排套餐，無論是在外觀還是口感上，都能讓你大呼過癮

每片豬排都經過精心醃製，裹上香脆的麵包屑，炸至金黃酥脆，外層的脆皮完美鎖住了內裡的嫩滑豬肉

搭配的特製醬汁，既有豐富的鮮香味，又能增加炸豬排的風味

我們還單點了幾道讓人垂涎的小食，為這餐增添了更多風味

首先是香脆的洋蔥圈，每一片都經過特製麵糊裹製

炸至金黃酥脆，咬下去時洋蔥的甜味與酥脆的外層交織出完美口感

接著是炸雞塊，每塊雞肉外脆內嫩，炸至恰到好處

搭配上獨特的調味料，無論是作為主餐的伴侶，還是單獨享用，都是極佳的美味選擇

飲料方面，我們點了兩款絕對不能錯過的美味

芒果冰沙(右)，清新甜美的芒果味，冰涼爽口，為餐後帶來了一絲清爽的甜蜜感

而抹茶拿鐵(左)則融合了濃郁的抹茶香氣和奶香，帶來了溫暖的口感和一抹舒心的綠意

這款檸檬塔以清新的檸檬風味為主角，外層的塔皮酥脆可口，內裡則是豐富的檸檬餡料，酸甜適中

每一口都能感受到檸檬的清爽酸味與甜美的完美融合，令人回味無窮

這款鬆餅外層金黃酥脆，內裡則是柔軟蓬鬆，完美的鬆餅底部為豐富的冰淇淋提供了理想的基礎

搭配上香濃的冰淇淋球，每一口都是甜蜜與清涼的絕妙結合

如果你喜歡享受美麗的自然風光，那麼1F的露天座位區絕對是你的最佳選擇

這裡的位置更靠近瀑布，能夠提供最壯觀的自然景色，每一個角落都能拍出令人驚艷的網美照

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