

最近的中山站好像是拉麵店的一級戰區，但今天要介紹的恉霜拉麵專賣店離中山站距離比較遠一點，用餐當天是試營運中也是很多人在排隊喔! 記得要提早過來登記，現場登記叫號進入



恉霜拉麵專賣位於長安東路一段上，從捷運中山站走路過來有點距離，不過吃飽走回捷運站剛好吃太飽可以散步消化一下，恉霜本來還不會念那個字 ，是「恉ㄓˇ」霜，從外面看外觀原以為是日本料理店，走進看才知道是拉麵店，老闆是兩位熱愛烹飪的年輕人



當日用餐原以為是新開的店，應該不會有太多人知道吧!!!走過去~~哇!好多人在排隊喔!記得到了要先去登記因為服務人員內外場就是兩位，有點人手不足，可以自助門口登記避免傻傻等候太久



門口有菜單，等候的時候可以先看看要吃甚麼



店內位置蠻少的目測左右兩邊加起來應該有12個位子，所以人一多要排隊也是無可避免的， 好在拉麵上桌快、用餐時間短，翻桌率高，等候時間不會太久。因為工作人員內外場也是兩位老闆而已，很忙，但也很有禮貌請我們稍等一下



就座後會送上水，吃拉麵就是一定要搭配冰水



菜單都是單點的，拉麵主要有兩種湯頭，分別是春源‧雞豚旨味清湯可以選醬油味或昆布口味、犇，老火牛白湯，也是可以選醬油味或昆布口味，目前試營運(2025/3/7-3/20)打卡有送豬肉或溏心蛋，也可以單選自己加料，不過我們怕胃太小又都想吃看看就各點一碗並盛( 標準份量 )的，小菜當天都賣完了只剩唐揚雞，不然很想點那個烤白玉吃吃看，還點了一個飯後甜點奶霜焦糖布丁



雖然拉麵店是開放式的不過離廚房工作區還是有點距離，看主廚們一直不停地在煮麵也是蠻有趣的好像有那種電視上拉麵店比賽的即視感



遠遠看主廚正在鋪肉，肉都很大一塊還不錯



終於到我們的拉麵來了，我個人覺得份量蠻多的，先說我跟朋友都有吃完而且飽到不行， 兩種不同湯頭風味的拉麵，搭配的肉品也各有不同春源‧雞豚旨味清湯就是塩漬豬梅花+炙烤雞胸，犇，老火牛白湯是炙烤雞胸+ 鹽麴 慢烤牛叉燒，兩種肉品看起來整碗拉麵配菜也很豐富



春源‧雞豚旨味清湯 270元- 醬油基底清湯搭配塩漬豬梅花+炙烤雞胸、娃娃菜、蔥花等，湯頭的味道不像傳統日式拉麵那樣鹹濃 ，而是淡淡的醬油醇厚風味，喝起來有種似曾相識的味道跟之前品嚐過的法式澄清湯拉麵有點像。有可能是因為它們都運用了西餐手法來料理，讓湯頭更加精緻且富有層次感。



醬油基底清湯後味甘甜有層次感，也不會太鹹，個人蠻喜歡這種濃淡度



春源‧雞豚旨味清湯搭配的是細拉麵， 這天的拉麵煮得軟硬度剛剛好，不會過硬也不會過軟，有點嚼勁十足，雖然是標準碗但麵體量也算多



塩漬豬梅花切得很大一片，嫩粉色的肉質看起來很誘人，吃起來也相當軟嫩。與傳統拉麵的豬叉燒相比，它的油脂較少，肉質更瘦，這種瘦肉的口感是我喜歡的，吃起來不會感到油膩。



炙烤雞胸一直以為他是甚麼雞叉燒肉!結果是用炙烤的方式吃起來很柔軟，完全不柴



犇，老火牛白湯 280元-牛白湯我們選了昆布汁基底，不知道是不是叫老火都會有四川花椒味呢!上面附的醬料是番茄辣醬，吃起來有點像四川麻辣的口感，單吃後味有點微微的酸，喜歡吃辣的可以點犇，老火牛白湯，上面有撒一些辣油，吃起來有點微辣感加上花椒味，比較偏改良式的拉麵，層次也很豐富



鹽麴慢烤牛叉燒吃起來有點嚼勁，但軟嫩度適中，口感不錯。從肉質的質地來看，讓人聯想到牛腹胸肉，肉質有彈性又柔嫩，搭配湯頭更加美味。



唐揚‧雞 70元- 雞肉炸的多汁酥脆，特別是他的沾醬，金桔凝露吃起來微酸口感， 醬汁本身的質地偏濃稠，沾在炸物上後，蠻解膩的



奶霜焦糖布丁 100元- 最後吃完拉麵當然要來點甜點解膩一下， 這裡的奶霜焦糖布丁上菜前，服務人員會現場幫你刨上巧克力碎片，增添一絲絲香氣與口感。這顆布丁走的是厚實口感，焦糖味香濃甜美 ，不搭配奶霜也很可以!吃完鹹的來點甜食很對味



恉霜拉麵專賣

104台北市中山區長安東路一段48號

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