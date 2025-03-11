微樂山丘旗下甜點品牌「微笑蜜樂 Smile」與冠軍咖啡「Simple Kaffa興波咖啡」攜手打造全新美食據點就在南港展覽館站！

這裡有南港展覽館店限定的獨家「咖啡甜點Paring」限定組合唷！

▫️紅玉蘋果蜜樂酥 × 日曬-班奇馬吉

▫️香蕉芭樂蜜樂酥 × 水洗-巫里

▫️鳳梨卡士達 × 日曬-希達馬

微笑蜜樂主打水果千層酥，以U型千層酥結合台灣水果的方式呈現，放上滿滿水果餡吸睛又特別！

鳳梨卡士達酸甜清爽卡士達意外的不甜膩。

紅玉蘋果是我最喜歡的口味，脆甜蘋果超香！

香蕉芭樂搭配堅果更有層次口感。

燻鮭魚百香鹹甜交錯豐富味蕾。

酒漬水果巧克力酒香不會太重巧克力苦甜適中。蜜樂酥千層酥脆口感越吃越香!! 整體都是好吃的！

另外也很推薦派對組合，一次五種口味都能吃到！不用選擇障礙啦 🥰

南港店限定蘋果麵包現烤有彈性，裡面還藏有鳳梨小驚喜!!

Simple Kaffa興波咖啡南港限定推出的水果茶咖啡也很推薦，白桃草莓小葉種咖啡清甜又好喝!!

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✔️ 鳳梨卡士達 $180

✔️ 香蕉芭樂 $180

✔️ 燻鮭魚百香 $200

✔️ 酒漬水果巧克力 $200

✔️ 紅玉蘋果 $200

✔️ 蘋果麵包 $75

✔️ 派對組合 $450

✔️ 日曬-班奇馬吉 $200

✔️ 水洗-巫里 $200

✔️ 日曬-希達馬 $200

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📍 台北市南港區經貿二路1號

🚉 #捷運南港展覽館站

🕰 8:00-19:00

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