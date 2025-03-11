「吉哆火鍋百匯」是錢都涮涮鍋旗下吃到飽品牌，2020年創立之自助式火鍋百匯，主打特色主題節及異業合作為其特色，全台目前僅有板橋這家分店。搭捷運在江子翠站2號出口走路3分鐘即可達。
「吉哆火鍋百匯」做為錢都唯一的吃到飽品牌，顯眼的招牌是必要的，黃藍搭配遠遠的就可以看到。
店裡主打有多種亞洲異國料理可品嚐。
「吉哆火鍋百匯」一進門有個等候空間，背景是台味復古風。
用餐環境很大，除了一般來四人桌之外，也有單人桌。一進門就是中島食材區。
吃到飽都是一口價，平日午餐569，湯底多選一。相較其他吃到飽品牌，「吉哆火鍋百匯」提供了各國主題菜餚以及聯名餐點，價格還算親民。
飲料機有啤酒，還有跟大苑子合作的草莓冰沙。
熟食區出現了很罕見的臭豆腐。
還有泰式月亮蝦餅、炸春捲等。
與雪嶽山合作的韓式料理小菜。
台式熱炒美食。
一品花雕雞也有。
還有馬來西亞料理自助區。
可以自己現場製作蝦湯麵。
還有長米的椰漿飯跟綠咖喱。
現場都有教學說明，DIY做出異國美食。
生菜沙拉區。
還有鮮蝦們。
火鍋食材區也是很豪爽，各式各樣的食材。
店裡的服務生們都很勤勞的在補食物，但大家掃貨的速度更快啊！
軟硬兩種玉米同時供應。
蛤仔透抽無限量供應。
白蝦也沒有怕的無限量提供。
這個虱目魚皮我超愛，好好吃。
基本肉盤有低脂牛、小肥牛，底下還有雞肉。
梅花豬的油脂分布均勻，好爽口。
這個川味鮮肉漿也很特別推薦。
如果你覺得剛剛的肉不夠好的話，旁邊還有神秘的現切肉盤區，有嫩煎牛肉、豬五花肉、櫻桃鴨腿肉等等。
現切好之後，會用小盤子幫你裝起來。
醬料區不用介紹，該有的都有了。
在剉冰有蜜芋頭、西米露、水粉條跟亞達子。
水果區也是大家掃貨主戰場。
甜湯有紫米紅豆湯加芋圓。
冰淇淋區除了有南洋的榴槤口味之外，另一櫃則是日系的冰棒。
當然霜淇淋機也是不能少的。
甜點的口味有夠多，我最終是無法做太多選擇。
還有一整櫃的飲料任你選擇，我發現很多年輕人們很愛喝「金蘋果牛奶」，一次就喝了6瓶，是最近有在跟風嗎？
熟悉的錢都小火鍋，但是多了好多好多可以選擇。
對了，漏掉一個在右上方的亮點，還有很多很多的鮮蚵可以吃。
不免俗的放上錢都Logo的鍋物，升級版大大滿足。
整體來說「吉哆火鍋百匯」的東西有夠多，日韓泰馬各地的美食也一應俱全，愛吃海鮮類的朋友也保證可以吃的很過癮，CP值很高。
另外要特別稱讚一下，店裡的服務員收盤子的速度很快，補料的速度也很快，好像隨時隨地都在觀察著，表現相當的優異。