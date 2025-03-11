「吉哆火鍋百匯」是錢都涮涮鍋旗下吃到飽品牌，2020年創立之自助式火鍋百匯，主打特色主題節及異業合作為其特色，全台目前僅有板橋這家分店。搭捷運在江子翠站2號出口走路3分鐘即可達。

新北板橋美食 吉哆火鍋百匯 外觀與內部環境

「吉哆火鍋百匯」做為錢都唯一的吃到飽品牌，顯眼的招牌是必要的，黃藍搭配遠遠的就可以看到。

店裡主打有多種亞洲異國料理可品嚐。

「吉哆火鍋百匯」一進門有個等候空間，背景是台味復古風。

用餐環境很大，除了一般來四人桌之外，也有單人桌。一進門就是中島食材區。

新北板橋美食 吉哆火鍋百匯 美食菜單

吃到飽都是一口價，平日午餐569，湯底多選一。相較其他吃到飽品牌，「吉哆火鍋百匯」提供了各國主題菜餚以及聯名餐點，價格還算親民。

新北板橋美食 吉哆火鍋百匯 自助吧介紹

飲料機有啤酒，還有跟大苑子合作的草莓冰沙。

熟食區出現了很罕見的臭豆腐。

還有泰式月亮蝦餅、炸春捲等。

與雪嶽山合作的韓式料理小菜。

台式熱炒美食。

一品花雕雞也有。

還有馬來西亞料理自助區。

可以自己現場製作蝦湯麵。

還有長米的椰漿飯跟綠咖喱。

現場都有教學說明，DIY做出異國美食。

生菜沙拉區。

還有鮮蝦們。

火鍋食材區也是很豪爽，各式各樣的食材。

店裡的服務生們都很勤勞的在補食物，但大家掃貨的速度更快啊！

軟硬兩種玉米同時供應。

蛤仔透抽無限量供應。

白蝦也沒有怕的無限量提供。

這個虱目魚皮我超愛，好好吃。

基本肉盤有低脂牛、小肥牛，底下還有雞肉。

梅花豬的油脂分布均勻，好爽口。

這個川味鮮肉漿也很特別推薦。

如果你覺得剛剛的肉不夠好的話，旁邊還有神秘的現切肉盤區，有嫩煎牛肉、豬五花肉、櫻桃鴨腿肉等等。

現切好之後，會用小盤子幫你裝起來。

醬料區不用介紹，該有的都有了。

在剉冰有蜜芋頭、西米露、水粉條跟亞達子。

水果區也是大家掃貨主戰場。

甜湯有紫米紅豆湯加芋圓。

冰淇淋區除了有南洋的榴槤口味之外，另一櫃則是日系的冰棒。

當然霜淇淋機也是不能少的。

甜點的口味有夠多，我最終是無法做太多選擇。

還有一整櫃的飲料任你選擇，我發現很多年輕人們很愛喝「金蘋果牛奶」，一次就喝了6瓶，是最近有在跟風嗎？

新北板橋美食 吉哆火鍋百匯 美味上桌

熟悉的錢都小火鍋，但是多了好多好多可以選擇。

對了，漏掉一個在右上方的亮點，還有很多很多的鮮蚵可以吃。

不免俗的放上錢都Logo的鍋物，升級版大大滿足。

整體來說「吉哆火鍋百匯」的東西有夠多，日韓泰馬各地的美食也一應俱全，愛吃海鮮類的朋友也保證可以吃的很過癮，CP值很高。

另外要特別稱讚一下，店裡的服務員收盤子的速度很快，補料的速度也很快，好像隨時隨地都在觀察著，表現相當的優異。