114. 2. 26 (三) 2025中港大排光雕展

新莊中港大排自2020年首辦光雕展，立即受到大家的矚目

我已連續幾年來朝聖，看著光雕作品一年比一年多，規模也越來越盛大

中港大排是一條人工河，以往因為汙水流入導致臭氣沖天、髒亂不堪

經過積極整治終於擺脫臭名，並規劃完善的步道，成為休閒散步場所

今年的光雕主題是「光影中港 神幻秘境」，展期至2025/3/23

每晚6:00～10:00點燈 (3/14白色情人節當天有加碼闖關活動)

我到訪這天正好是開幕日，當晚特別邀請"即將成真火舞團"到現場表演

可惜我較晚抵達，只能透過網路影片與照片感受"火舞"的魅力

透過照片可以感受火舞呈現的力與美，"水火同源"表演更是一絕

(火舞照片取自官網，感謝分享精彩的時刻)

『光之女神的宮殿』

以巴洛克風格打造而成，倒映在水面真壯觀

『光之女神』

五米高的光之女神，象徵對中港大排的祝福與守護

搭配水面上閃閃發亮的LED燈飾，營造壯麗的場景

水面搭建的表演舞台正好可以拍到光之女神與宮殿同框，彷彿置身童話世界中

『蝶影嬉光』

璀璨多彩的燈飾猶如寶石，閃閃惹人愛

今年的光雕展使用超過三百萬盞LED燈，點亮整個中港河廊

蝴蝶燈飾隨風搖曳，彷彿在夜裡自信飛舞

『心戀中港』

走過愛心拱門，感受滿滿的幸福，地面還有蝴蝶投影飛呀飛

愛心拱門的另一頭是玫瑰花投影，浪漫至極

『蒲公英夢幻園』

這是光之女神聆聽大家願望的後花園，可以默默許下心願喔！

可愛的蒲公英造型燈飾很討喜

『愛戀鐘響亭』

『雲上蝶舞』

坐上鞦韆搖晃，燈飾的顏色也會隨之變化

『愛之燈籠』

一顆顆彩色燈籠高掛，點亮幸福氛圍

平日晚上人潮不多，還能拍到一些淨空照，超開心

『浪漫列車』

火車頭有煙霧效果，十分逼真

『光影夢城』

光之女神的夢幻城堡，Bling Bling好漂亮

彩虹燈飾隨著音樂舞動，讓人也想跟著翩翩起舞

今年的光雕展太美了，我從頭逛到尾....捨不得離去

夜太美，如官網寫著：『一起到中港大排放閃耍浪漫吧！』

活動網站：新北水漾

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