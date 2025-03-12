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2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

2025中港大排光雕展 中港大排光雕展 中港大排
2025-03-12 08:32:00 文字：齊媽
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齊媽

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114. 2. 26 (三)                           2025中港大排光雕展

2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

新莊中港大排自2020年首辦光雕展，立即受到大家的矚目

我已連續幾年來朝聖，看著光雕作品一年比一年多，規模也越來越盛大

2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

中港大排是一條人工河，以往因為汙水流入導致臭氣沖天、髒亂不堪

經過積極整治終於擺脫臭名，並規劃完善的步道，成為休閒散步場所

2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

今年的光雕主題是光影中港  神幻秘境，展期至2025/3/23

每晚6:00～10:00點燈  (3/14白色情人節當天有加碼闖關活動)

2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

我到訪這天正好是開幕日，當晚特別邀請"即將成真火舞團"到現場表演

可惜我較晚抵達，只能透過網路影片與照片感受"火舞"的魅力

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2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

透過照片可以感受火舞呈現的力與美，"水火同源"表演更是一絕2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

(火舞照片取自官網，感謝分享精彩的時刻)

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光之女神的宮殿

以巴洛克風格打造而成，倒映在水面真壯觀

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光之女神

五米高的光之女神，象徵對中港大排的祝福與守護

2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

搭配水面上閃閃發亮的LED燈飾，營造壯麗的場景

2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

水面搭建的表演舞台正好可以拍到光之女神與宮殿同框，彷彿置身童話世界中

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蝶影嬉光

璀璨多彩的燈飾猶如寶石，閃閃惹人愛

2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

今年的光雕展使用超過三百萬盞LED燈，點亮整個中港河廊

2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

蝴蝶燈飾隨風搖曳，彷彿在夜裡自信飛舞

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心戀中港

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走過愛心拱門，感受滿滿的幸福，地面還有蝴蝶投影飛呀飛

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愛心拱門的另一頭是玫瑰花投影，浪漫至極

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蒲公英夢幻園

這是光之女神聆聽大家願望的後花園，可以默默許下心願喔！

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2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

可愛的蒲公英造型燈飾很討喜

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愛戀鐘響亭

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雲上蝶舞

坐上鞦韆搖晃，燈飾的顏色也會隨之變化

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愛之燈籠

2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

一顆顆彩色燈籠高掛，點亮幸福氛圍

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平日晚上人潮不多，還能拍到一些淨空照，超開心2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

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浪漫列車

火車頭有煙霧效果，十分逼真

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光影夢城

光之女神的夢幻城堡，Bling Bling好漂亮

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彩虹燈飾隨著音樂舞動，讓人也想跟著翩翩起舞

今年的光雕展太美了，我從頭逛到尾....捨不得離去

2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

夜太美，如官網寫著：一起到中港大排放閃耍浪漫吧！2025中港大排光雕展「光影中港 神幻秘境」

 

活動網站：新北水漾

 

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中港大排 中港大排光雕 光影中港 神幻秘境 光雕秀
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