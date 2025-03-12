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瑞芳秘境咖啡館【Bean角 Cafe】隱身在旁基隆河畔景觀咖啡廳/瑞芳車站美食廣場旁/找到屬於自己咖啡小角落/招牌必點套餐90元起/瑞芳CP值高咖啡館

2025-03-12 09:01:00 文字：大海愛上藍天
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大海愛上藍天

大海愛上藍天

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聽聞瑞芳有間平價又美味秘境咖啡，沒想到就在我們常去的瑞芳車站美食旁場附近，隱身在基隆河畔龍川步道旁，旁邊就是半月型的Tiffany藍介壽橋，這裡擁有大片的落地窗可以欣賞窗外風景，室內室外座位區都有，可以來此尋找自己的角落咖啡，營業時間從早上9:00-19:00，不管你要吃早餐、午餐、喝下午茶都可以，套餐90元起CP值超高，走路5分鐘即到瑞芳美食廣場，旁邊還有龍川步道可以健行賞花，在此享受最愜意的河邊時光，成為假日出遊好去處。

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隱身在河邊角落咖啡，這裡鬧中取靜，環境清幽，沒想到轉個彎竟然有如此美麗的風景，重點是沒什麼人，我們當天還享受包場的感覺，跟我一樣不喜歡人擠人可以來這。

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找時間來喝杯咖啡吧～套餐90元就可以享用，感覺物超所值，提供有溫度的舒適空間。影片分享

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旁邊就是龍川步道，可欣賞橋下流水潺潺的基隆河，周圍青山綠水，彷佛走進城市裡的世外桃源，讓人心曠神怡。 

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鄰近瑞芳火車站約250公尺步行約5分鐘可到達。

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套餐90元起，可搭配酥皮蛋餅、蘿蔔糕、披薩、鐵板麵、牛肉捲等，附飲料一杯有美式咖啡/紅茶可選。光咖啡就80元，套餐CP值太高了～

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最新DM，實際DM以店家為主。每人低消一餐點即可，就可以在如此舒適餐廳享用美食。

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用餐環境寬敞舒適，室內室外座位都有任君挑選。擁有大片的落地窗，還有沙發座位區。

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茶水餐具自取，不收服務費。

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基隆河畔景觀餐廳，旁邊就是半月型的Tiffany藍介壽橋。

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酥皮蛋餅套餐90元，美式咖啡＋酥皮蛋餅。

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招牌必點：蘿蔔糕套餐100元，美式咖啡＋蘿蔔糕，蘿蔔糕外酥內軟，不僅擺盤精緻，超美味的，喜歡吃辣的別忘了添加，享受多層次口感～

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吃飽還可以到龍川步道走走～

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店家除餐廳還有賣衣服和包包，可以邊吃邊逛也不錯～

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走路不用5分鐘就到瑞芳車站。

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穿越前後站可自行拿取通行證通過。

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瑞芳後站有許多平價咖啡館 。

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瑞芳美食廣場內有超多美食。影片分享

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瑞芳美食廣場必吃：李記蚵仔煎70元，想吃必須排隊、紅茶老店酸梅湯30元。

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瑞芳車站美食：福哥牛肉麵120元。

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瑞芳車站美食：姐妹營養三明治一條45元，三條110元。

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瑞芳車站美食：一口酥餅舖。

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瑞芳車站美食：阿霞龍鳳腿。 

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瑞芳車站美食：拾二月の甜 舒芙蕾鬆餅，現在也有出早餐，銅板價就有。

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Bean角 Cafe：新北市瑞芳區中山路27巷8號；營業時間：09：00-19:00（周二公休）

李記蚵仔煎：新北市瑞芳區民生街35巷2號；營業時間: 10:30-20:00

紅茶老店：新北市瑞芳區民生街35巷；營業時間: 9:00-19:00

一口 酥 餅 舖：新北市瑞芳區明燈路三段88號營業時間: 4:00-12:00

阿霞龍鳳腿；新北市瑞芳區民生街25號；營業時間: 08:30-15:00

瑞芳姐妹營養三明治：新北市瑞芳區民生街16號；營業時間8:30~16:00 (周一公休)

拾二月の甜 舒芙蕾鬆餅：新北市瑞芳區民生街29號；營業時間：06：00-20:00

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place新北市瑞芳區中山路27巷8號
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美味度
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服務品質
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裝潢氣氛
4.50
CP值
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