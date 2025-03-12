2025花IN台北：古亭河濱公園花海，展期1月中旬至2月28日。雖說「搶先看」是許多遊客的習慣，但拖到最後一天才來賞花，會遇到什麼樣的花況呢？也令人好奇吧？228當天，便來見分曉。

↓沿公館自來水博物館圍牆過來，穿越橋底涵洞，河濱公園眼前開闊。萬里無雲，天氣超晴朗。

↓穿過四道愛心門。

↓正中船型眺望台，YA！繁花耀眼，花海依然處於最佳狀態！

↓不過”GUTING”字樣已被植物淹沒了一半，就知道花海展期已延續有一段時間了。

↓熱情的橘黃色火焰雞冠花。

花毯揮灑於新店溪畔，為數最多的是各色醉蝶花，白、粉、紫，33,725株的力量，層層疊疊，交織成粉紫色夢境。微風輕拂，花瓣似翩翩飛舞的蝶翼，在陽光的映照下閃爍著浪漫而詩意的韻律，譜寫著春日最動人的樂章。

醉蝶花（學名：Cleome hassleriana），又名西洋白花菜、紫龍鬚、蜘蛛花，屬於白花菜科（Cleomaceae）的一年生草本植物。花形獨特，長長的雄蕊宛如纖細的絲線從花心探出，使整朵花看起來猶如輕盈飛舞的蝴蝶，因而得名。

使用醉蝶花為河濱公園花海的主花材，是非常聰明的選擇，因其喜歡陽光充足環境，耐熱，耐貧瘠土壤，而且花期特長，甚至可持續至秋季。

植株高大，高度可達1-1.5公尺——可不是？從1月到2月底，真的都長很高了，花卻還開得非常茂盛。

↓自行車道旁設有流動廁所，不必擔心方便問題。

↓船型眺望台，如航行於花海間。

↓從眺望台望出去的景象。

↓曬太陽曬累了，可以到帳篷中稍事休息，是近幾年一直沿用的裝置。

↓燦爛花毯間一方區域，粉紅、潔白相間，長長花莖、圓圓波浪花瓣，是金魚草。

非常柔和、有氣質啊！

↓矮牽牛、巴西鼠尾草，紫色系的浪漫。

↓還有紫白相間的天使花！

徜徉花海間，人生一大樂事！

沒騙人吧？就算展期最後一天，花海之繽紛仍然轟轟烈烈，恐怕還能維持好一陣子。凡事，不必機關算盡，吃緊弄破碗，慢慢來，有慢慢來的好處。心靜，眼界才能寬。

河濱風光旖旎，自行車不時掠過，輕鬆悠閒賞花時光，收下暖陽下的春季美的饗宴。

↓肚子餓了，再沿著自來水博物館，到公館商圈覓食吧！

.

文章標籤