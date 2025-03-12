你們知道在竹東也可以吃到新竹超人氣的「阿釧伯麵店」嗎？

竹東店有正妹闆娘喔！闆娘的IG上有很多正妹照，但別問小米帳號 XD (被打)

阿釧伯麵店竹東店一樣有大份量、價格實惠的麵食，吃一碗麵就超飽的

有10顆餛飩的湯品不用50元，有兩種吃法，可以直接喝，也可以自製紅油抄手~

加上各式滷味小菜，每到用餐時間都能吸引滿滿人潮

快跟著小米一起去看看吧。

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👉阿釧伯麵店竹東店位置及停車方式

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阿釧伯麵店竹東店位於東林路，附近有白線或停車格可以停車

店家靠近竹東火車站，坐火車來吃麵也行。

👉阿釧伯麵店竹東店環境介紹

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中午用餐時間滿滿人潮，還需要排隊候位喔

竹東店由家族成員來開業，正妹闆娘看到鏡頭還不忘擺出拍照姿勢

想要知道闆娘IG帳號的朋友，請自行跟闆娘要啦！

店家自製的辣椒超辣的，愛吃辣的朋友不能錯過！加上山東醋很搭喔~

👉阿釧伯麵店竹東店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

麵食有分大、小碗，小碗的份量就已經很多了，還有湯品和小菜可以搭配

👉阿釧伯麵店竹東店用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小林和小結巴來竹東走走逛逛和看店面，不曉得未來水豚麥胖會不會開來竹東呢？就拭目以待吧！

小米不小心手滑了，這樣才$445元就可以擺滿一桌，我們三個人最後吃不完還打包回去

客家乾麵(小55元)份量很多，只要55元就可以吃到有肉有菜的麵食

麵條是帶點嚼勁的黃麵，口感還不錯，吸附醬汁一起吃是標準客家味！

客家湯麵(小55元)湯頭清甜中多了紅蔥酥的油香，不會油膩很好喝~

骨仔肉很軟嫩

白麵口感較軟，喜歡口感Q一點的建議點黃麵或米粉。

客家湯粄條(小55元)粄條的份量真的很多，帶點嚼勁滑溜口感蠻不錯吃的

這盤小菜才150元！

有豬頭肉(小50元)、粉腸(小50元)和綜合小菜(50元)，綜合小菜有海帶、豆干和客家炸菜。

粉腸很嫩，沒有苦味，配辣椒、山東醋超好吃的~

點一碗乾麵和湯，只要百元就可以吃飽飽

魚羹湯(45元)魚羹挺多的，湯頭很清甜，尤其是魚羹的魚味不會太重，是小米喜歡的口味~

餛飩湯(45元)有10顆餛飩~

可以直接喝，也可以加入山東醋和辣椒自製紅油抄手

以上是我們的心得分享，阿釧伯麵店竹東店一樣有大份量、價格實惠的麵食，來竹東遊玩的朋友推薦給你們

👉阿釧伯麵店竹東店營業時間地址

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🌟店家資訊：阿釧伯麵店竹東店

🏠地址：新竹縣竹東鎮東林路159號

☎電話：0963 339 948

⏰營業時間：08:30–14:30(週日公休)

粉絲團：阿釧伯麵店竹東店

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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