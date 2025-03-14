竹北的「eat吃可麗餅」老闆娘用心挑選天然食材，只為讓孩子們品嚐到純粹、無添加的美味可麗餅。

店家堅持當天現打麵糊，以低糖低油、純鮮奶不添加一滴水，無香精、無泡打粉，更不使用預拌粉，製作好吃的可麗餅和包餡雞蛋糕。

近期店面擴大營業，不僅重新裝潢了，也新增販售茶飲，精選獨立生態茶園的好茶，健康無負擔。

下午茶時間可以讓孩子們享用兼具美味與安心的可麗餅、雞蛋糕和飲品，快跟著小米一起去看看吧！

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👉eat吃可麗餅位置

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eat吃可麗餅位於竹北的華興街靠近中央路。

👉eat吃可麗餅/走走茶迷竹北店環境介紹

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老闆娘堅持當天現打麵糊，以低糖低油、純鮮奶不添加一滴水，製作好吃的可麗餅

無香精、無泡打粉，更不使用預拌粉，小朋友也可以安心品嚐。

👉eat吃可麗餅/走走茶迷竹北店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

可麗餅有分為抹醬的，較為單純，也可以搭配其他食材，像香蕉或是草莓搭配著卡士達等等。

雞蛋糕有兩種不同造型，雞蛋造型有原味熱狗、香濃起司、白巧克力等口味，便便造型有經典原味、抹茶、OREO等。

除了可麗餅和雞蛋糕，現在還新增販售茶飲，「走走，茶迷」堅持自然農法，讓茶樹與茶草共生，保留茶葉最純粹的風味~

精選獨立生態茶園的好茶，健康無負擔

👉eat吃可麗餅/走走茶迷竹北店用餐心得分享

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小米多年來一直很支持老闆娘，因為老闆娘用心挑選天然食材，只為讓孩子們品嚐到純粹、無添加的美味可麗餅

而且用料實在，深受大小朋喜愛。

可麗餅挺有份量的，吃完一份很有飽足感，搭配茶飲就是完美的下午茶啦！

花生牛肉(85元)有滿滿的起司、牛肉片、花生醬，還會加上玉米、小黃瓜和胡椒粉。

如果有不喜歡的配料，可以提前跟老闆娘說喔

花生與牛肉的搭配並不違和，有花生的甜香與牛肉的鹹香，加上胡椒粉與起司的組合，挺好吃的耶！

不得不說老闆娘不使用泡打粉所作的可麗餅，真的是有脆皮的口感耶！

可以用手剝成一片一片吃喔

卡士達醬+草莓果醬可麗餅(80元)

草莓顆粒果醬是老闆娘自己用草莓熬煮的果醬，所以是看到果肉喔，新鮮草莓的風味，酸酸甜甜好滋味

雞蛋糕有雞蛋造型和便便造型，口味選擇性很多~

雞蛋糕邊邊沒有特別修掉，這層外皮不僅酥香，還富含營養，大家別浪費喔～

我們特別推薦香濃起司(55元/5顆)，內餡加入兩種不同起司，熱熱地吃還會牽絲！

邪惡的牽絲起司真的很犯規～

誰能比我長呢？(謎之聲:小米你很久沒有開黃腔了，別亂來 XD)

內餡濃郁的起司有鹹甜的滋味，加上鬆軟的蛋糕體，一下就被我們解決了！

豬肉玉米(65元/5顆)也不錯，有玉米和煙燻豬肉~

雞蛋糕有鹹、有甜，就看個人喜好啦！

奶油卡士達(60元/5顆)香甜卡士達和綿密蛋糕體，喜歡甜食的朋友一定很喜歡

花生麻糬(65元/5顆)軟Q的麻糬也有甜蜜蜜的滋味

便便造型的雞蛋糕很可愛~

OREO餅乾(55元/5顆)軟綿的蛋糕體加上OREO餅乾脆脆的口感，小朋友會很喜歡

鐵觀音烏龍茶(40元/5顆)帶有淡淡的茶香，加上雞蛋糕奶油香，讓人有在吃奶茶的錯覺 XD

近期新增販售茶飲，精選獨立生態茶園的好茶，健康無負擔。

我們很喜歡甘蔗四季春(70元)，附有真材實料的茶包，有甘蔗的清甜加上清爽的茶香很解膩。

蜜香紅茶奶蓋(70元)特調鹹味奶蓋口感綿密，加上清新的蜜香紅茶，讓人一口接一口喝不停。

以上是我們的心得分享，「eat吃可麗餅」老闆娘多年來堅持使用天然食材，讓大小朋友都能品嚐到純粹、無添加的美味可麗餅。

加上包餡雞蛋糕和茶飲，還沒吃過的朋友快來嚐鮮吧！

👉eat吃可麗餅/走走茶迷竹北店營業時間地址

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🌟店家資訊：eat吃可麗餅

🏠地址：新竹縣竹北市華興街249號

☎電話：03-5511065/0981 426 590

⏰營業時間：14:00–19:00 (賣完為止)

粉絲團：吃 • 可麗餅

➡️現金交易/無收取服務費

🌟店家資訊：走走茶迷竹北店

🏠地址：新竹縣竹北市華興街249號

☎電話：03-5511065/0981 426 590

⏰營業時間：週二至週六 11:00-20:00,週日 12:00-17:00

粉絲團：走走，茶迷

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

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