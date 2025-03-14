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新竹縣竹北市不加一滴水大份量脆皮可麗餅讓大家小孩吃的很安心！ 可麗餅媽媽最新推出好喝的茶飲！ 超會牽絲的雞蛋糕必吃。甘蔗青茶竟然有兩個茶包！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

2025-03-14 12:00:00 文字：踢小米
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新竹縣竹北市不加一滴水大份量脆皮可麗餅讓大家小孩吃的很安心！ 可麗餅媽媽最新推出好喝的茶飲！ 超會牽絲的雞蛋糕必吃。甘蔗青茶竟然有兩個茶包！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

竹北的「eat吃可麗餅」老闆娘用心挑選天然食材，只為讓孩子們品嚐到純粹、無添加的美味可麗餅。

店家堅持當天現打麵糊，以低糖低油、純鮮奶不添加一滴水，無香精、無泡打粉，更不使用預拌粉，製作好吃的可麗餅和包餡雞蛋糕。

近期店面擴大營業，不僅重新裝潢了，也新增販售茶飲，精選獨立生態茶園的好茶，健康無負擔。

下午茶時間可以讓孩子們享用兼具美味與安心的可麗餅、雞蛋糕和飲品，快跟著小米一起去看看吧！

 

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新竹竹北百貨公司情報網(巨城SOGO.大魯閣.大遠百.晶品城)

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👉eat吃可麗餅位置

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eat吃可麗餅位於竹北的華興街靠近中央路。

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👉eat吃可麗餅/走走茶迷竹北店環境介紹

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老闆娘堅持當天現打麵糊，以低糖低油、純鮮奶不添加一滴水，製作好吃的可麗餅 新竹縣竹北市不加一滴水大份量脆皮可麗餅讓大家小孩吃的很安心！ 可麗餅媽媽最新推出好喝的茶飲！ 超會牽絲的雞蛋糕必吃。甘蔗青茶竟然有兩個茶包！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

無香精、無泡打粉，更不使用預拌粉，小朋友也可以安心品嚐。

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👉eat吃可麗餅/走走茶迷竹北店菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

可麗餅有分為抹醬的，較為單純，也可以搭配其他食材，像香蕉或是草莓搭配著卡士達等等。

雞蛋糕有兩種不同造型，雞蛋造型有原味熱狗、香濃起司、白巧克力等口味，便便造型有經典原味、抹茶、OREO等。

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除了可麗餅和雞蛋糕，現在還新增販售茶飲，「走走，茶迷」堅持自然農法，讓茶樹與茶草共生，保留茶葉最純粹的風味~

精選獨立生態茶園的好茶，健康無負擔

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👉eat吃可麗餅/走走茶迷竹北店用餐心得分享

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小米多年來一直很支持老闆娘，因為老闆娘用心挑選天然食材，只為讓孩子們品嚐到純粹、無添加的美味可麗餅新竹縣竹北市不加一滴水大份量脆皮可麗餅讓大家小孩吃的很安心！ 可麗餅媽媽最新推出好喝的茶飲！ 超會牽絲的雞蛋糕必吃。甘蔗青茶竟然有兩個茶包！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

而且用料實在，深受大小朋喜愛。

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可麗餅挺有份量的，吃完一份很有飽足感，搭配茶飲就是完美的下午茶啦！

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花生牛肉(85元)有滿滿的起司、牛肉片、花生醬，還會加上玉米、小黃瓜和胡椒粉。

如果有不喜歡的配料，可以提前跟老闆娘說喔 新竹縣竹北市不加一滴水大份量脆皮可麗餅讓大家小孩吃的很安心！ 可麗餅媽媽最新推出好喝的茶飲！ 超會牽絲的雞蛋糕必吃。甘蔗青茶竟然有兩個茶包！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

花生與牛肉的搭配並不違和，有花生的甜香與牛肉的鹹香，加上胡椒粉與起司的組合，挺好吃的耶！

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不得不說老闆娘不使用泡打粉所作的可麗餅，真的是有脆皮的口感耶！

可以用手剝成一片一片吃喔 新竹縣竹北市不加一滴水大份量脆皮可麗餅讓大家小孩吃的很安心！ 可麗餅媽媽最新推出好喝的茶飲！ 超會牽絲的雞蛋糕必吃。甘蔗青茶竟然有兩個茶包！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

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卡士達醬+草莓果醬可麗餅(80元)

草莓顆粒果醬是老闆娘自己用草莓熬煮的果醬，所以是看到果肉喔，新鮮草莓的風味，酸酸甜甜好滋味新竹縣竹北市不加一滴水大份量脆皮可麗餅讓大家小孩吃的很安心！ 可麗餅媽媽最新推出好喝的茶飲！ 超會牽絲的雞蛋糕必吃。甘蔗青茶竟然有兩個茶包！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

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雞蛋糕有雞蛋造型和便便造型，口味選擇性很多~

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雞蛋糕邊邊沒有特別修掉，這層外皮不僅酥香，還富含營養，大家別浪費喔～

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我們特別推薦香濃起司(55元/5顆)，內餡加入兩種不同起司，熱熱地吃還會牽絲！

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邪惡的牽絲起司真的很犯規～

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誰能比我長呢？(謎之聲:小米你很久沒有開黃腔了，別亂來 XD)

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內餡濃郁的起司有鹹甜的滋味，加上鬆軟的蛋糕體，一下就被我們解決了！

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豬肉玉米(65元/5顆)也不錯，有玉米和煙燻豬肉~

雞蛋糕有鹹、有甜，就看個人喜好啦！

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奶油卡士達(60元/5顆)香甜卡士達和綿密蛋糕體，喜歡甜食的朋友一定很喜歡 新竹縣竹北市不加一滴水大份量脆皮可麗餅讓大家小孩吃的很安心！ 可麗餅媽媽最新推出好喝的茶飲！ 超會牽絲的雞蛋糕必吃。甘蔗青茶竟然有兩個茶包！--跟著踢小米吃喝玩樂趣

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花生麻糬(65元/5顆)軟Q的麻糬也有甜蜜蜜的滋味

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便便造型的雞蛋糕很可愛~

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OREO餅乾(55元/5顆)軟綿的蛋糕體加上OREO餅乾脆脆的口感，小朋友會很喜歡

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鐵觀音烏龍茶(40元/5顆)帶有淡淡的茶香，加上雞蛋糕奶油香，讓人有在吃奶茶的錯覺 XD

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近期新增販售茶飲，精選獨立生態茶園的好茶，健康無負擔。

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我們很喜歡甘蔗四季春(70元)，附有真材實料的茶包，有甘蔗的清甜加上清爽的茶香很解膩。

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蜜香紅茶奶蓋(70元)特調鹹味奶蓋口感綿密，加上清新的蜜香紅茶，讓人一口接一口喝不停。

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以上是我們的心得分享，「eat吃可麗餅」老闆娘多年來堅持使用天然食材，讓大小朋友都能品嚐到純粹、無添加的美味可麗餅。

加上包餡雞蛋糕和茶飲，還沒吃過的朋友快來嚐鮮吧！

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👉eat吃可麗餅/走走茶迷竹北店營業時間地址

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🌟店家資訊：eat吃可麗餅
🏠地址：新竹縣竹北市華興街249號
☎電話：03-5511065/0981 426 590
⏰營業時間：14:00–19:00 (賣完為止)
粉絲團：吃 • 可麗餅
➡️現金交易/無收取服務費

🌟店家資訊：走走茶迷竹北店
🏠地址：新竹縣竹北市華興街249號
☎電話：03-5511065/0981 426 590
⏰營業時間：週二至週六 11:00-20:00,週日 12:00-17:00
粉絲團：走走，茶迷
➡️現金交易/無收取服務費

 

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）

 

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place新竹縣竹北市華興街279號
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美味度
4.25
服務品質
4.25
裝潢氣氛
4.00
CP值
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