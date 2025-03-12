「2025學甲蜀葵花文化節」正式邁入第十二屆，即將於2025年3月15日(六) 於台南市學甲區光華里活動中心隆重登場，花團錦簇一直熱鬧延續到4月底。今年的蜀葵景觀專區除了高聳亮麗的蜀葵花外，還精心種植了紅黃相間的火焰雞冠花、兩品種的粉萼鼠尾草、紅藜、向日葵、油菜、萬壽菊及百日草等，紅、橙、黃、綠、紫五彩繽紛，讓花田展現多層次的色彩與景觀，營造美不勝收的視覺饗宴。
蜀葵花為一、二年生草本植物，植株高聳挺立可逹 2~3公尺，花盤碩大顏色豔麗，常見有紅色、紫色、白色、粉紅色、黃色、黑紫色等六種顏色，有「一丈紅」之另稱。
白色粉萼鼠尾草，萼鼠尾草形似薰衣草，別名一串紫，大面積栽培開花時，形成一片紫色花海，非常壯觀且充滿浪漫氣息，深受大家喜愛。
2025學甲蜀葵花文化節，活動現場展出由在地子弟莊銘憲老師設計的花燈藝術主燈「彩鳳騰飛」以龍鳳呈祥為設計概念，呼應去年度「龍遊花海」，象徵學甲的繁榮與希望。
除了主燈「彩鳳騰飛」外，活動現場也有許多特色花燈展出，更特別展出的裝置藝術「巷仔Niau」。
2025學甲蜀葵花文化節 3月15日 (六) 開幕當日，除了有精彩的表演節目、DIY 活動外，更結合在地青農，展售學甲在地農漁特產品。
開幕當日民眾可以在服務台領取集章卡，集滿 2個章後，即可兌換精美禮品，送完為止。
開幕當日 2場 DIY 活動，蜀葵撲滿彩繪 DIY (9:30 - 10:30、10:40 - 11:40 各 100份，共200份) 與拼貼手提袋 DIY (9:30 - 10:30、10:40 - 11:40各 40份，共80份) 都是採現場領號碼牌方式報名。
活動期間（3/15-4/27）每逢週末都有街頭藝人表演，3月23日 (日) 現場更特別安排「蜀葵花藝術 Party」，特別安排藝術團體與街頭藝人進行表演，表演精彩絕倫。
2025學甲蜀葵花海
時間：2025年3月15日(六) - 4月27日(日)
地址：台南市學甲區光華里8鄰過港子66之12號 (學甲福安宮對面)
活動詳情可至學甲區公所臉書專頁查詢：https://reurl.cc/RvnMLG
大眾運輸：
1. 搭乘高鐵：南下，高鐵嘉義站乘坐橘9線 (麻豆轉運站) 公車至學甲區公所下車，再搭乘藍1線 (南鯤鯓)、藍2線 (南鯤鯓)、藍3線 (蘆竹溝 )公車，至光華里下車步行即可到達。北上，高鐵台南站乘坐紅3線 (關廟站) 公車至台南轉運站下車，再轉搭乘藍幹線至佳里站下車，再搭乘藍1線 (南鯤鯓)、藍2線 (南鯤鯓)、藍3線 (蘆竹溝) 公車，至光華里下車步行即可到達。
2. 搭乘台鐵：南下，台鐵新營站轉搭乘棕幹線至佳里站下車，再搭乘藍1線 (南鯤鯓)、藍2線 (南鯤鯓)、藍3線 (蘆竹溝)公車，至光華里下車步行即可到達。北上台鐵台南站轉搭乘藍幹線至佳里站下車，再搭乘藍1線 (南鯤鯓)、藍2線 (南鯤鯓)、藍3線 (蘆竹溝) 公車，至光華里下車步行即可到達。
歡迎加 LINE@夫子，追蹤 [夫子。旅食趣] 的新文發表