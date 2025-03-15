必勝客 Pasta Hut 私廚系列全新奢華升級上市！

必勝客Pasta Hut全新私廚系列「紙包筆管麵」共推出了5款新品，單點$189，2/25-3/10 限時2週免費升級套餐 (現省$25！)

食材全新升級+獨特212℃ 高溫紙包封烤技術，完美鎖住食物精華

在家也能享受像餐廳一樣的私廚級美味！

快跟著小米一起去看看吧。

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👉必勝客Pasta Hut 獨享系列 全新上菜

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必勝客2/25最新推出獨享餐，使用PK APP訂購再送專屬好禮喔！

使用高溫紙包封烤技術，外帶回家後盡快享用，都還是熱熱的喔

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必勝客Pasta Hut全新私廚系列「紙包筆管麵」共推出了5款新品，單點$189，2/25-3/10 限時2週免費升級套餐 (現省$25！)

指定副食及飲料免費送給你

食材全新升級+獨特212℃ 高溫紙包封烤技術，完美鎖住食物精華，讓麵條保持濕潤口感

一打開就能聞到濃郁的香氣！

2/25-3/10 限時2週免費升級套餐，吃義大利麵配百事可樂或七喜最對味啦！

副食我們選了BBQ烤雞翅和雞腿~

👉必勝客 Pasta Hut用餐心得分享

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來開動吧！

只要在家用精緻的盤子承裝，就可以化身奢華的義大利麵！

再將可樂倒入用玻璃杯，擺放蠟燭，一人不到200元就可以在家享受燭光晚餐

來跟小結巴乾杯吧！

5款新口味，小米最喜歡甜干貝鱈魚青醬筆管和嫩牛乳酪丁紅醬筆管了

PASTA HUT私廚系列單點$189，2/25-3/10 限時2週免費升級套餐！

首推甜干貝鱈魚青醬筆管，使用極選俄羅斯鱈魚片、鮮甜干貝等食材，搭配羅勒青醬和義大利杜蘭筆管麵。

醬汁是用帕瑪森起司和鮮奶油調和出的滑順青醬，香氣濃郁

用紙包封烤的方式，讓筆管麵完整吸收醬汁精華~

搭配肉質細緻的鹽烤鱈魚、鮮美彈牙的干貝、番茄和花椰菜，層次豐富又鮮美，愛吃青醬義大利麵的朋友不能錯過！

這也是小米很愛的嫩牛乳酪丁紅醬筆管，使用極選澳洲牛肉、紐西蘭切達乾酪丁等食材，搭配波隆那肉醬，肉肉控不能錯過

波隆那肉醬搭配滑嫩的澳洲牛肉片和紐西蘭切達起司丁~

牛肉片肉質挺嫩的，每一口都有濃郁的肉香、起司的奶香和酸甜滋味，讓人一口接一口吃不停

小結巴很喜歡甜干貝鱈魚紅醬筆管。

濃郁酸甜的肉醬搭配鹽烤鱈魚和鮮甜干貝，肉香與海味結合挺不錯的

甜干貝鱈魚白醬筆管，使用極選俄羅斯鱈魚片和鮮甜干貝搭配奶油白醬。

筆管麵吸附濃郁奶油白醬，大小朋友都會很喜歡

搭配肉質細緻的鹽烤鱈魚和甜美干貝，海味十足！鱈魚無刺很適合長輩很小朋友享用~

不吃海鮮的朋友推薦炭烤雞腿肉白醬筆管，鮮嫩雞腿肉搭配帕瑪森起司佐鮮奶油，帶有滿滿奶香！

雞腿肉經過炭烤，香氣四溢~ 搭配培根、洋菇和花椰菜，越吃越涮嘴

套餐的副食BBQ烤雞翅和雞腿讓我們意外驚艷，醬香入味很涮嘴，小米一個人就吃了3支 XD

搭配義大利麵也很不錯喔。

以上是我們的心得分享，必勝客 Pasta Hut 獨享系列全新奢華升級上市！

不用出門在家也可以享受奢華的義大利麵！快跟另外一半共度浪漫的燭光晚餐吧

👉必勝客營業時間地址

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🌟店家資訊：必勝客 Pizza Hut Taiwan

☎電話：02 412 9889

➡️官方網站：pizzahut.com.tw

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粉絲團：必勝客 Pizza Hut Taiwan



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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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