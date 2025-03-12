自從在正演漁港發現這間寶藏餐廳，今日趁天晴特地帶家人前往，果然跟想像中一樣美，餐廳藝術裝置又更增添些，拍起來更美了，食材還是一樣新鮮好吃，服務親切卻不收服務費，這次特地預約靠窗VIP景觀座位，一邊欣賞威尼斯海景，一邊吃火鍋，享受生活中的小確幸，用餐完記得一定要上四樓，欣賞絕美270度無敵海景，處處都能感受到老闆的用心，讓我們可以一邊喝咖啡吃美食，一邊欣賞台版威尼斯無敵海景。



四樓最佳景觀座位區，擁有大片的玻璃窗，讓你欣賞正濱漁港彩虹屋最美的視角。

窗外看出去的景色就是那麼的美～不用曬太陽，在室內就可以欣賞。

望海巷石頭火鍋收費方式，人頭費30元，白飯、醬料、古早味芋冰免費，以盤計價，每人低消300元，假日用餐時間限120分鐘。

我們在一樓挑選完食材，直接由專人送上二樓，幫忙爆香湯底。

VIP景觀座位區採預約制，想坐記得先預約喔～

甜點、蛋糕以現場為主。

3樓最佳拍照景點。

戶外阿根納造船廠遺構拍照景點。

4樓最佳拍照景點。

讓你在用餐之餘還可以欣賞美景，真是雙重享受～

我們在餐廳看到和平島至高點天顯宮，距離這不到2公里，決定上去看看。

這裡的視野極好，可以居高臨下欣賞彩虹屋正濱漁港和社寮橋。

天顯宮被五百羅漢包圍著，每座羅漢雕刻得栩栩如生。

宮廟前附有超大停車場可以免費停車。

天顯宮位於基隆和平島山頂，為全島視野最好的地點，可以遠眺基隆港、彩虹屋、阿根納造船廠遺構，將基隆山海美景盡收眼底，

彩虹灣餐飲：基隆市中正區正濱路106號；營業時間：09:00-21:00

和平島天顯宮：基隆市中正區和平街118號；營業時間：06:00-21:00

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