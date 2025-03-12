談到基隆廟口的特色美食，除了熱門的營養三明治、泡泡冰，還極具特色的鐤邊趖，早期有邢記鼎邊趖和吳家鼎邊趖兩家，現只剩吳家鼎邊趖，這家是位在奠濟宮旁的百年老店，使用在來米磨成米漿均勻趖在鼎邊，一面用烤的另一面用蒸的，使兩邊密度不同而自然捲起，口感極為Q彈極為有嚼勁，配上清甜湯頭，每到基隆夜市必來一碗，吃的是基隆百年歷史歲月也是三代傳承的回憶。

開車前往可停博愛地下停車場或ViVi PARK基隆廟口停車場。

▲吳家鼎邊趖位在奠濟宮左手邊，當天是連假造訪人潮非常可怕，不過還好排了半小時就排到，內用和外帶的排隊動線不同要注意！

▲許多慕名的遊客都是為了那一鍋清甜的湯頭而來。

▲內用空間不大，坐起來有些壅擠，有時需跟不認識的人併桌。

▲吳家鼎邊趖菜單：食物品項只有三樣，通常老饕都是點一碗飯、一碗湯和一顆蛋做搭配。

▲桌上有乾辣椒可加進湯內，辣度蠻辣的要酌量使用。

▲魯蛋 15元：表面顏色頗深，但實際上滷得不夠透，可能生意太好根本沒有時間滷。

▲魯肉飯 25元：使用瘦肥皆半的溫體豬肉，醬汁非常多把白飯都泡軟了，醬汁味道偏淡。

▲鐤邊趖 65元：內有金針、高麗菜、香菇、魷魚、小魚乾、蝦仁羹跟肉羹，種類頗多，湯頭清甜本身沒有太多調味。

▲蝦仁羹跟肉羹都各有一個，吃起來是完全軟透的，沒有我想像中的脆度。

▲鐤邊趖有點像麵疙瘩的口感，但更有彈牙些，湯內只有兩塊有點吃不過癮。

雞蛋糕短評：鐤邊趖有點像麵疙瘩的口感，更有彈性些，湯內的料不多湯頭清淡，建議加些辣粉提味，魯肉飯有種類似人蔘的中藥味，再配一顆滷蛋剛剛好。



用餐環境★★★

餐點★★★★

服務★★★☆

CP值★★★☆



【吳家鐤邊趖美食資訊】

地址：基隆市仁愛區仁三路27-3號

電話：0226945750

官網：http://www.100wu.com.tw/

營業時間：10:30–00:00 (周四公休)

外送：無

線上預定：無

停車場：無

服務費：無

洗手間：無

刷卡：無

【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】

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