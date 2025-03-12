炭伙 串燒.海鮮.酒場

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Google評價：4.8(1010)

炭伙 串燒.海鮮.酒場 環境

超有氣氛的日式居酒屋，在重新路與正義北路口的炭伙 串燒.海鮮.酒場，店們口小小一間，原以為是家很迷你型的居酒屋，沒想到一走進去別有洞天！

走進【炭伙 串燒.海鮮.酒場】，你會被滿滿的 日式氛圍 所包圍。餐廳空間寬敞，有吧台區、四人桌的座位，就算一個人來喝酒聊天吃點串燒也超級可以！木質桌椅與暖黃燈光的搭配，給人一種放鬆又愜意的感覺，這裡設有 透明開放式廚房，可以親眼看到料理過程，真實感滿分！

透明開放式廚房

一夜干裝飾吧檯

老闆不僅手藝高超，還超會聊天，讓人感覺像是朋友家的聚會，輕鬆又溫馨。

後方座位區，真的很少見這麼寬敞的居酒屋

牆上及天花板滿滿的日式風格

吧台區很適合一人或是情侶來用餐

整體環境都很乾淨舒適，布置超用心

炭伙 串燒.海鮮.酒場 菜單

炭伙 串燒.海鮮.酒場 的菜單種類頗多，另外也還有每季不同的限定品項菜單，絕對要點來試試

種類很多價格實惠

目前秋季的限定品項 滿滿海鮮真的愛了

炭伙 串燒.海鮮.酒場 餐點

不知不覺點了一大桌，真的超級彭湃呀！從海鮮到肉類酒類每一道都非常好吃，我們三個女生居然可以全部吃完！

炭伙 串燒.海鮮.酒場 餐點

痛風海鮮鍋$799

這道痛風海鮮鍋真的是名副其實！！上餐的時候直接嚇傻眼，滿出來的澎湃海鮮配料有超多鮮蚵、蛤蜊、蝦子、蝦卵、蟹膏，湯底是濃濃的日式味噌，加上海鮮的精華那個湯真的有夠鮮啦！底層還有許多的高麗菜與金針菇。

炭伙季節限定－痛風海鮮鍋

看這個鮮蚵多飽滿

服務人員會協助煮鍋分食，再幫大家把海鮮撈出來

最後還可以加入烏龍麵，超像高級火鍋店會有點雜炊！質感整個upup，柴魚風味又讓整個湯底非常有層次，就算很飽了還是想把Q彈的烏龍麵給吃完，這個絕對是炭伙的必點料理之一

烏龍麵配料 集精華於一鍋的烏龍麵

麻油螃蟹$時價

同樣也是季節限定的麻油螃蟹，秋天就是要吃螃蟹啦！老闆特別選用大隻的紅蟳，蟹黃飽滿香味濃郁！蟹黃吃的超爽快！特別適合喜歡螃蟹的饕客，麻油香氣我也整個超愛的啦～

季節限定－麻油螃蟹 螃蟹品質真的很不錯肉很多 滿滿蟹黃咬下去超級爽！ 招待小菜/烤櫛瓜/烤香菇 來用餐店家就會提供不定期的小菜，像我們這次是胡麻豬腳，有時候是毛豆或泡菜等等；烤蔬菜得部分吃了烤櫛瓜根香菇，醬料不會太鹹，我覺得還不錯吃 小菜 櫛瓜 香菇

金沙玉米筍$140

送上來的時候我有驚豔到！第一次看到玉米筍這樣子料理，鹹香金沙與玉米筍的搭配出奇好吃！

金沙玉米筍

炒水蓮

居酒屋一定要吃的青菜非水蓮莫屬，他們的水蓮炒得很剛好也不油膩

厚切牛舌$390

炭火燒烤鎖住肉汁，每一口都能感受到牛舌的厚實與彈性。

厚切牛舌

名副其實的厚切 肉質色澤很美

生魚片(中)$499

炭伙的生魚片也是招牌必點，生魚片的種類會根據當天的魚類有所不同，可以先詢問店家當天的品項喔！今天吃的生魚便肉質都很不錯！

生魚片切盤

烤天使紅蝦$160

天使紅蝦還用厚鹽保溫，大家記得吃的時候要剝開才不會鹹死XD 天使紅蝦很新鮮烤的好吃

生蠔$230(2顆)

手掌大的超新鮮生蠔，一口咬下滿是海洋的鮮甜滋味，愛生蠔的朋友們絕對必點！

生蠔

看看我的手這個比例尺～

南非鮑魚$160

高級食材南非鮑魚在炭伙也吃的到！鮑魚口感鮮嫩彈牙，搭配炭火香氣，讓人難以忘懷～但鮑魚的海鮮腥味會稍微重一點喔！

南非鮑魚

松阪豬

鹽蔥的清香與豬肉的甜味相得益彰，是店內超人氣必點！記得再擠點檸檬增加風味～松阪豬的口感Q彈我喜歡

松阪豬

烤雞腿(起司/鹽蔥/明太子)$75/串

他們家的烤雞腿肉質鮮嫩多汁，搭配炭火的香氣，絕對是一大享受！這三種口味真的都是居酒屋店的招牌必點！雞腿完全看得出他們的烤功！

烤雞腿(起司/鹽蔥/明太子)

真的是用炭火在烤肉!烤出來香氣就是不同

鮭魚卵炒飯

每次到居酒屋的必點品項還有鮭魚卵炒飯！！他們家的炒飯粒粒分明，上方鋪滿鮭魚卵與海苔絲，每口都是幸福滋味～

鮭魚卵炒飯

焗烤起司地瓜

最後！就算吃了這麼多品項，甜點還是需要的吧！店家自製的口感綿密的地瓜泥，無糖無鹽卻能品味地瓜的原汁原味，配上焗烤起司真的絕啦～吃起來有點鹹甜鹹甜，還不錯吃！

可爾必思/梅子啤酒/角highball/葡萄氣泡飲

還有他們家的酒水飲料種類也相當豐富，每種口味都很不錯喝！連我平常不太喝酒的都一直喝XD真的很順口～梅子啤酒 更是亮點，用的是日本的高級梅酒，連不喝酒的朋友也會忍不住愛上！

喝到飽方案

每週日到週四，店家提供超值的 $299/$399喝到飽方案 （限時90分鐘）每一杯都約莫500ML超級划算！

現在還有活動 $350/杯生啤酒 男生30秒/女生60秒 喝完，直接免費請你喝酒，再額外提供$1000元獎金，趕緊號召愛喝酒的朋友來挑戰！挑戰完成就可以來張拍立得紀念喔！

限時啤酒挑戰賽拍立得牆

炭伙 串燒.海鮮.酒場 店家資訊

地址： 241077新北市三重區重新路二段29號

營業時間：

星期六 17:30–00:00 星期日 17:30–00:00 星期一 18:00–22:30 星期二 18:00–00:00 星期三 18:00–00:00 星期四 18:00–00:00 星期五 18:00–00:00

電話號碼： 02 2981 0878

預約: ichefpos.com

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