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在這個智慧手機幾乎等同於隨身相機的時代，越來越多人喜歡用手機鏡頭記錄生活，特別是在旅遊時，一款好的自拍棒與補光燈，能讓你的照片與影片質感提升、且便利性十足。當我來溫哥華留學之前，就特別騰出空間給這些工具，史丹利公園的壯闊山景等，都很值得用最好的設備來捕捉。

遇見未來

遇見未來（Future Vision）是一家專注於攝影配件的品牌，致力於提供高品質的手機鏡頭、自拍工具與補光燈，讓喜歡拍照的人和旅人們都能輕鬆拍出專業級的影像。

如果你是一位熱愛旅遊的人，或是經常拍攝遠景，那麼 TeleZoom 30X 望遠鏡頭 (AX-TC30X) 絕對是你不能錯過的利器。這款鏡頭擁有 30 倍的變焦能力，讓你的手機秒變望遠鏡，無論是捕捉遙遠的雪山、野生動物，或是演唱會上的偶像，都能清晰呈現。

無論你使用 iPhone 或 Android，這款鏡頭都能輕鬆夾上、鎖上鏡頭，操作簡單。

拍攝時會有鏡頭的圓形陰影，可以放大螢幕直至陰影消失即可～

超高倍率30倍光學變焦，720mm 焦距，即使在高倍望遠時，也能輕鬆對焦，讓遠處細節更清楚。拍攝遠景時，可使用腳架穩定畫面，避免手震影響畫質。

轉動鏡頭焦距直到對焦完成，我自己很喜歡手動對焦，有前景和遠景時，可以選擇想要對焦的景色。

我去史丹利公園時，特別用它來拍一些北溫哥華的壯闊山景、港口，完美的在遠處就能捕捉畫面！高透光鍍膜鏡片，照片都有細膩色彩！支援手持觀測與手機拍攝，適合多種場景，甚至去看球賽也能派上用場！

MEFU 磁吸多功能自拍棒 MEFU-02——一支搞定自拍、錄影

對於喜歡自拍或錄製 Vlog 的人來說，MEFU 磁吸多功能自拍棒 MEFU-02 是不可多得的好物。這款自拍棒不僅具有強大的磁吸功能，還整合了腳架、遙控器等多種便利設計。重量輕便、可折疊，非常好攜帶！

強力磁吸設計，可快速吸附手機，安裝拆卸超方便。當然無磁吸功能的手機，也有夾子能輕鬆夾上。360 度旋轉、自由調整手機角度，拍攝更靈活。不管是一個人的旅行，還是與朋友合影，都能拍出最完美的畫面。

可自由調整長度，滿足不同拍攝需求，自拍棒、直撥支架、落地腳架三合一。內建無線遙控器，讓你遠距離也能輕鬆控制快門。錄製旅行日記、生活分享，讓畫面更穩定。

支架最多升到134cm、270度俯仰，橫拍直拍都沒問題！下雪的時候，我用它來縮時記錄我建雪人的過程！

我最喜歡的是腳架上可以多加方形補光燈！上面還有鏡子！背光的時候可以幫助臉補一點光！

LIEQI RGB 長方形多功能背夾補光燈

如果你想讓照片更具氛圍感，LI006-RGB 長方形多功能背夾補光燈絕對是最佳選擇。這款補光燈擁有 RGB 變色功能，可調節不同色溫，讓你的照片更具個性。

柔和的偏黃光，讓食物看起來更好吃！補光後細節更立體，適合專業或業餘食物攝影。可以手持或是使用背夾夾在手機上。

但身為常常拍攝食物的部落客，會建議拍攝食物的可以手持、讓食物逆光拍攝。上面的是逆光拍攝、下面那張是夾在手機從正面打光。

LIEQI 正發光補光燈夾組

如果你更在意自然光感，LI007-正發光補光燈夾組專為自拍設計，採用正發光模式，使光線均勻柔和，比上款更方便的地方是可以直接夾在手機上！在光線不足的房間內提供均勻補光，自拍時候超方便。

科技的進步讓手機攝影變得更加專業，無論是望遠鏡頭、自拍棒還是補光燈，都能為你的拍攝帶來更高質量的體驗。如果你熱愛旅遊、喜歡自拍，或是經常拍攝 Vlog，那麼這些工具絕對能讓你的照片更上一層樓。

➜《APEXEL 30X望遠腳架套組》AX-TC30X

《MEFU 磁吸多功能自拍棒》MEFU-02

《LIEQI 補光燈》LI006+LI007

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遇見未來 (官方網站 / FB / IG )