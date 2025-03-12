無論是國內或國外的自助旅行，選擇鄰近地鐵或捷運站的飯店，絕對是行程規劃的重點，最好是出站即達！回想剛開始自助旅行時，不懂得考量交通便利性，曾經訂過距離大眾運輸較遠的飯店，拖著行李步行成為一大苦差事。原本旅行就已消耗不少體力，若因飯店地點不佳，每天出發探索城市前，還得花費額外時間走上一段路才能搭車，實在得不償失。因此，選擇一家交通便捷的飯店至關重要！這次高雄之旅，我選擇入住和逸飯店高雄中山館，正是看中它的絕佳地理位置。

全台五大精華據點，城市旅遊首選和逸飯店

HOTEL COZZI 和逸飯店是國泰飯店觀光事業旗下的首個自創品牌，目前在全台已開設五個據點，分別是台北民生館、台北忠孝館、台南西門館、高雄中山館，以及桃園館。這些據點以其交通便利的地理位置為特色，讓旅客能輕鬆抵達各大城市的精華區域。

和逸飯店的設計理念在於提供舒適自在的住宿體驗，打破傳統大型飯店的拘謹與冷調，取而代之的是溫暖與親切的氛圍。無論是商務人士、觀光客或家庭親子，和逸飯店都是非常合適的選擇。

在客房空間設計上，和逸飯店採用暖色調裝潢，搭配大量原木家具和石材建材，並結合明亮採光和淡雅香氛，營造出舒適放鬆的環境。這不僅能洗滌旅人在旅途中的疲憊，也讓入住客戶感受到安心與放鬆的氛圍。和逸飯店以「時時體貼，處處合意」為服務宗旨，提供親切但不會打擾的服務品質，讓每位旅客都能享受高品質的住宿體驗。

出站即達和逸飯店高雄中山館，捷運三多商圈站旁的便利住宿

和逸飯店－高雄中山館位於高雄市繁華的三多商圈的國泰中央廣場大樓，緊鄰捷運三多商圈站3號出口。交通極為便利，無需轉乘即可從左營高鐵站或高雄國際機場轉搭捷運紅線抵達。飯店周圍環繞著高雄大遠百、SOGO及新光三越等購物中心，構成高雄時尚購物的黃金三角。對於自駕旅客，飯店提供大樓停車場，其出入口在中山二路258巷。飯店大廳位於大樓的最高層30樓，客房也位於高樓層（23至29樓），透過景觀房的大片落地窗可欣賞到高雄港都美景。寬敞明亮的空間設計，為旅客提供舒適與放鬆的住宿體驗。

國泰中央廣場大樓的1樓設有三座可達30樓的電梯。在搭乘電梯時，由於顯示樓層停留在1樓很久，可能讓人誤以為沒有按到樓層按鈕。事實上，這些電梯會直接從1樓升到16樓，這段過程顯示樓層不會變化，而且運行非常平穩，讓人幾乎感覺不到它在上升。入住時，於大廳辦理 Check in 並拿到房門卡後，可搭乘和逸飯店的專屬電梯，便捷地在客房與大廳間移動。

▲搭紅線捷運至三多商圈站的3號出口，左側即是和逸中山館的所在大樓。

▲和逸高雄中山館的大廳LOBBY在國泰中央廣場大樓的最頂層30樓。

▲客房樓層的電梯間。

溫馨寬敞住宿，獨立浴缸，享受舒適放鬆的旅居時光

和逸飯店－高雄中山館的客房以溫馨、柔軟舒適的氛圍為主，提供多種房型以滿足不同旅客的需求。舒適客房適合獨自出遊的旅客，雖然無對外窗，但配備完善的隔音設備，在繁華市中心也能享受安靜的休息環境。

和逸客房提供更為寬敞的空間，適合情侶或家庭入住，內設乾濕分離的衛浴設備和獨立浴缸，在旅途中感受到舒適與放鬆。景隅客房則能盡情欣賞高雄市區的美景，寬敞的空間和完善的設備，讓雙人入住更加舒適。若喜歡如居家般的空間體驗，則可選擇舒適套房或和逸套房。這些套房提供客廳和房間的格局，讓出遊時也能感受到回家的溫暖與舒適，是商務人士、情侶或家庭的理想住宿選擇。

這次，入住了和逸客房的一大床房型。床的左右兩側各有一個床頭櫃，除了檯燈之外，還設有萬用充電插座，滿足現代人對於充電的需求。床上使用的是舒眠級睡床及寢具，膨鬆柔軟，並備有四顆枕頭和一抱枕，這是我最喜歡的配置。因為外出遊玩後，常常會感到腿部疲勞，所以習慣在睡覺時將其中一顆枕頭墊在小腿下，既能舒緩腿部，又能更容易放鬆全身，進入甜美的夢鄉。

下午三點進房時，陽光透過落地窗灑進室內，形成美麗的光影。這對久居北部的我來說，陽光的溫暖尤為迷人。窗前、桌前都是拍照的好地方，讓人忍不住想留下美好的回憶。窗外的景色更是值得欣賞，從27樓的高度望去，繁忙的街道就像樂高積木拼湊出的模型一般，車水馬龍卻不再喧囂。遠處的大樓與綠山之間，還有一小片海景，給人帶來居高臨下的隱密感。初春的陽光和煦，讓人在客房中享受歲月靜好的時光。

▲和逸客房的一大床房型。

▲床左右兩側的床頭櫃上都有萬用的充電插座。

▲入住這間客房的窗外風景，也正好能看見85大樓。

▲午後的陽光會灑進室內，落在房內的桌椅，形成美麗的光影。

▲忍不住想在桌子前拍照一張。

▲很喜歡高雄初春的太陽，溫度剛剛好。

▲在窗台上可以欣賞市區城景。

▲原本想要拍有海的那一小角，但窗戶在白天的反光有些嚴重。

▲房間整體都很乾淨，沙發的邊几能清楚映出當天的天空白雲。

▲房內的夜景。

客房設備

房內配備了常見的便利設備，包括電子保險箱、衣物吊掛區、全身鏡、小冰箱、快煮壺，以及茶包、咖啡和杯具等用品。若對快煮壺的清潔有所顧慮，可以前往電梯旁的飲水機自行取水，既有冷水，也有熱水，省去了自己煮水的麻煩。

值得注意的是，為響應政府的環保政策，飯店已不再提供瓶裝水和部分洗漱用品。因此，喜歡喝水的旅客們請記得攜帶環保杯，以便在公共區域使用飲水機。這不僅能減少塑膠垃圾，也是對環境的友善之舉。

浴室空間

衛浴空間採用乾濕分離的設計，洗臉檯前方是獨立浴缸的位置，另一側則設有免治馬桶與淋浴間。淋浴間提供飯店自有的COZZI品牌沐浴用品，包括沐浴乳、洗髮精和潤髮乳，這些產品的香味均帶有花果甜香，使用效果也不錯。尤其是洗髮精，即使像我這樣很挑洗髮精的人也能安心使用，雖然起泡力稍嫌不足，但整體效果令人滿意。

潤髮乳的香味同樣帶有花果甜香，但更為濃郁，還有一絲復古的定型噴霧味道，讓人感到親切。淋浴間的蓮蓬頭可以調整水流模式，其中有一種強力而短促的不間斷水流，猶如按摩般拍打頭皮，非常舒適。當然，想要達到全身放鬆的效果，淋浴後泡在獨立浴缸中是再適合不過了。

對於女生來說，飯店的吹風機是個重要考量。和逸飯店配備的吹風機品牌與家裡的相同，甚至略高一級，因此對於長頭髮的人來說，吹乾速度也相當合理。最後，浴室內提供了浴巾和毛巾，但個人習慣使用自己的私人物品。整體來說，和逸飯店的衛浴設施不僅舒適，也充分考慮了旅客的需求。

▲若想在泡澡，可以在洗澡前，先放略為熱一點的泡澡水，等沐浴後出來泡，溫度正合適。

▲獨立浴缸的大小尺寸不會太小。

▲淋浴間。

▲COZZI品牌沐浴用品。

▲免治馬桶。

▲飯店提供的吹風機。

旅途便利再升級，健身空間、自助洗衣，輕鬆享受假期

對於不喜歡帶太多衣物的旅客，和逸飯店提供了一個便捷的選擇：位於24樓的自助洗衣房。這裡設有洗衣機、烘衣機，甚至還有洗衣精販賣機，輕鬆解決衣物清潔的問題。更貼心的是，即使沒有零錢，也不用擔心，因為還設有兌幣機，隨時都能使用這些設施。

對於那些即使在外地也不忘運動的旅客，和逸飯店的24樓健身房是理想選擇。這裡備有跑步機、腳踏車、啞鈴組及纖腹機等設備，在旅途中保持健康的生活習慣。

這兩個公共使用空間需要刷門卡進入，並且有特定的開放時間（0700－2230）。因此，對於有需要使用這些設施的旅客們，請務必記下開放時間，以便可順暢地使用。

▲洗衣機。

▲洗衣房內也提供洗衣精、柔軟精的販賣機及兌幣機。

▲健身房的空間不大，但飯店還是盡可能提供多種器材，以供旅客方便使用。

30樓高空早餐饗宴，高雄城市美景盡收眼底，開啟美好的一天

美好的旅程，在豐盛的早餐和晨曦的高雄市景中拉開序幕。和逸飯店不僅提供舒適的住宿體驗，更以精緻的晨光早餐為旅客注入滿滿的活力。享用早餐的位置就在Cozzi The Roof，與大廳同樣位於大樓的30樓頂層。在早餐供應時間內，只需在入口處向工作人員報上入住房號，即可進入用餐區享用美食。

Cozzi The Roof不僅為住客供應自助早餐，也在其他時段提供豐富的餐飲服務。午餐和晚餐採用半自助式，包括自助沙拉吧和12種精緻主菜供選擇。其中，招牌菜品包括21天乾式熟成牛排、義式青醬戰斧豬排和脆皮豬腳等。

下午茶時段提供單人套餐、和逸風味牛肉麵等甜點和輕食選項。值得一提的是，Cozzi The Roof位於30樓，擁有270度全景視野，讓旅客在享用美食的同時，還能欣賞高雄市的迷人景色。無論是否入住和逸飯店，所有旅客都可以在 Cozzi The Roof 的營業時間內前來消費用餐。這裡不僅為住客提供優質的餐飲體驗，也歡迎外來旅客享受美食和美景的完美結合。

Cozzi The Roof 訂位專線：07－9756677 E－Mail：ck.zs@hotelcozzi.com 營業時間： 午餐：1130－1400

下午茶：1430－1700

晚餐：1800－2100 Cozzi The Roof 餐飲菜單 （菜單／餐點依季節更換，請以現場為主。）

用餐空間

Cozzi The Roof 的用餐環境以挑高設計的空間為特色，寬敞舒適的座位讓人感受到沉穩典雅的氛圍。窗外的高雄市區美景與高雄港景，無論在白天還是夜晚，都能讓人在享用美食的同時，盡情欣賞這座城市的迷人景色。

▲Cozzi The Roof 的挑高空間設計。

▲一望窗外，即能在30樓的高度欣賞高雄城景。

▲喜歡賞景的人，可以訂位時，與工作人員預約窗邊座位。

▲高雄港都之景色。

自助取餐及五色餐點

飯店提供自助式早餐，以繽紛五色為主題，兼顧營養與美味，並提供多種選擇。五色包括黃、綠、紅、黑、白，對應咖啡、茶、牛奶、豆漿、果汁、蛋卷、麥片、清粥小菜、冷食、生菜沙拉、熱食、在地特色小吃、麵包、甜點、優格、水果等。早餐內容定期更新，並融入在地文化特色料理與主題餐飲體驗，讓旅客在早餐中享受新鮮多樣的美味。早餐供應時間為每日0630－1000。

特別喜歡自助式早餐，也偏愛中式早餐的選擇。因此，晨光早餐中，先來一碗熱粥，再搭配各式小菜。為了讓營養更均衡，喝粥前還會先來盤生菜沙拉，加入一小勺堅果，淋上自己喜歡的凱薩醬，真是心滿意足。若是偏愛西式早餐的旅客也不用擔心，飯店提供各種麵包及果醬，搭配咖啡、紅茶等飲品，同樣精緻美味。

當天提供了現場製作的牛肉湯及擔仔麵。原本想再來一碗麵，但因太貪心，拿了饅頭和包子，結果沒能再吃麵，只喝了牛肉湯。牛肉湯湯頭鮮甜，牛肉片滑嫩，讓人喝一碗後還想再來一碗。這一天的早餐讓我從中式吃到西式，不僅味蕾大感滿足，還直接飽到連中餐都吃不下了呢！

▲現場製作餐點的點餐、領取區域。

▲各式麥片與牛奶。

▲餐點的顏色五彩繽紛，光視覺就能讓人食指大動。

▲冷盤區。

▲熱食區。

▲切片麵包可以烤一下會更加美味，而且還有多種果醬自由選擇。

▲生菜沙拉。

▲養生的藥膳湯與黑糖小饅頭。

▲牛肉湯♥。

除了Cozzi The Roof的美食體驗之外，和逸飯店還提供了一個名為THE Lounge的專屬休憩空間。這裡讓房客能夠免費隨時享用點心、茶水，並且還有電腦供應使用。無論是需要工作、休息或與朋友聊天，The Lounge都能提供一個如同自家客廳般的舒適環境。

住宿優惠與資訊

目前，和逸飯店推出許多住房專案，有「 和逸慕軒舒眠遊 」與「 漫遊新花現 」。對於外地人來說，「和逸慕軒舒眠遊」是一個非常值得推薦的選擇。這個專案結合了高鐵飯店聯票，包含自助式晨光早餐和舒眠好物組。通過官網訂房並加購高鐵車票，即可享受7折起的優惠。

另一方面，「漫遊新花現」是新推出的住房專案，從2025年3月4日起預訂住宿，即可享受每日彈性房價8折的優惠。此外，還附贈自助式多彩早餐，並在入住時獲得美舒律的禮物。



若近期有計劃前往高雄開啟一段美好的旅程，那麼和逸飯店－高雄中山館是不錯的選擇。無論是交通、住宿還是餐飲體驗，這裡都能提供便利、舒適與美味的服務，讓旅程更加完美。

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