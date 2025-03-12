『美味來自於最原始的風味』 是《賀覓抵家》品牌slogon! 其採用急速冷凍的方式，來保持食物的風味及新鮮!! 《賀覓抵家》源於艾德思，主要的股東從事水產貿易已經接近40年! 除了網購事業，竹北更有第一間實體門市。讓喜歡海鮮的朋友們，第一時間來品嘗原始海鮮風味!

這次幫大家開箱《賀覓抵家》Premium級鮭魚切片、挪威鯖魚片、小干貝、帶殼熟凍海瓜子、魷魚串2XL，千元有找；相當的經濟實惠!!

魷魚串2XL，產地阿根廷；超2XL的魷魚尺寸很適合拿來酥炸!! 魷魚口感鮮嫩彈牙、天然甘甜!!

原本想說，其他四道菜均油煎；魷魚串清蒸切塊沾醬就好!! 家裡習慣用薑片爆炒、燴入A菜；滋味也很棒喔!!

Premium級鮭魚切片，產地來自智利；拆開外包裝，其色澤鮮度表現相當好、肉質相當鮮甜!

Premium級鮭魚切片，厚度逼近3公分；油煎後，外皮酥脆、肉質軟嫩鮮甜! 鮭魚營養價值很高，可口美味也讓身體補充營養!

帶殼熟凍海瓜子，產地中國；顆顆飽滿、汁水充足!! 捕撈之後，急速冷凍，退冰之後為海瓜子汁水；取其海瓜子熱炒後，再放入海瓜子汁水；起鍋上桌之後解饞最是美味!

熱油爆炒薑片，先放入海瓜子熟透之後；把解凍之後的海瓜子原汁放汁、起鍋前加入整袋的九層塔；即完成!! (份量比海產店多蠻多的!!)

挪威鯖魚片，嚴選產季鯖魚、油脂肥嫩、肉質軟嫩綿密、更有絕美鯖魚油香氣!

挪威鯖魚片，嚴選產季鯖魚、肉質鮮嫩可口；

香煎後的當季挪威鯖魚，外酥裡嫩；每一口都滿滿魚香、美味滿分!

新鮮小干貝，產地中國；從貝類取下的小干貝，顆顆飽滿、汁水充足! 口感鮮中帶甜、Q軟彈牙!

熱炒之後的小干貝，更顯鮮甘甜、搭配玉米筍脆爽口感與小干貝Q軟彈牙；海味鮮味滿點，推薦給大家!

下班後，花點時間料理高級的生鮮魚貨和家人一起品嘗!! 健康、且經濟實惠喔!!

官網下單，宅配到家，或至竹北門市選購都可以喔!



賀覓抵家

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電話：03-6685753

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時間：11:00~19:00(週日公休)

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