Ulove羽樂歐陸創意料理

#台北美食 #聚餐推薦

🌟Google評價：4.7（3106）

這次來的羽樂歐陸創意料理，本來是我去年就想來的結果拖到今年才來訪🤣 排餐、燉飯、義大利麵、小點心、甜點、飲料通通都有！這家Ulove羽樂歐陸創意料理是林依晨弟弟開的，餐廳很溫馨舒適，服務態度也非常好，還會幫每桌客人拍合照洗出來～很推薦家庭聚餐或生日慶生😍

這次四個人同行，點的是兩組雙人升級套餐，品項超級豐富！能夠五六人份了吧🤤一起來看看介紹吧！

環境

羽樂的用餐空間寬廣舒適，除了一般長桌外還有隱蔽的包廂空間，商務聚餐也是沒問題的～

點我看更多包廂空間

餐點

雙人升級套餐

雙主餐價格+688，附餐前維也納麵包，這個麵包我很喜歡，外皮酥脆內餡奶油香氣十足

維也納麵包

維也納麵包 維也納麵包

羽樂小點8道

看到雙人餐有這麼多的小點可以選擇我們真是驚呆了🤪但是小點都是個人份，吃起來其實剛剛好～

羽樂小點

松露起士薯條 198

薯條絕對是聚餐經典必備！松露起司味道很濃郁，趁熱吃很好吃～

酥炸黃金魚塊 198

炸魚也是我的愛之一，味道中規中矩，炸物可搭配黃芥末醬或是番茄醬一起享用

檸檬煙燻鮭魚 198

在前菜也可以吃到燻鮭魚～鮭魚三片還算多，配生菜也很清爽!

軟殼蟹酸辣沙拉 198

軟殼蟹也是我很愛的料理，不過軟殼蟹分食比較困難XD我就沒吃到了

培根蘋果乳酪捲 198

培根蘋果乳酪捲這很特別的組合，我第一次吃，吃起來有點鹹甜鹹甜的感覺，中間乳酪口感還不錯，配上生菜解膩，很適合當開胃小菜~

培根蘋果乳酪捲

番茄牛肚牛筋水波蛋 198

這道料理也很特別第一次見，上方是水波蛋跟起司粉，把蛋戳破後蛋液的流出記得跟底下的番茄牛肚醬攪拌一起，並搭配烤的脆脆的麵包一起享用，還不錯吃！很有創意

番茄牛肚牛筋水波蛋 番茄牛肚牛筋水波蛋

西班牙油蒜風味蝦 198

身為蝦控的我到哪裡幾乎都會點蝦～前菜有油蒜蝦直接點了下去！油蒜風味令人狂吸～

西班牙油蒜風味蝦

主餐

香煎犢牛肋排佐辣味腐乳醬汁 698

主餐終於來啦～牛肋排一條條食用很方便，尾端還有鋁箔紙很貼心不用怕手太髒或燙～趁熱吃肉還滿軟的，搭配一旁的時蔬可以解膩換換口味！四人分食很可以

香煎犢牛肋排佐辣味腐乳醬汁

香煎犢牛肋排佐辣味腐乳醬汁

香煎翼板辣味腐乳燉飯 398

牛肋排燉飯米心滿硬的！🤣但喜歡的人應該會很愛，牛排大約只有五分熟度，記得要趁熱吃比較軟哦~這道的調味也很特別口味比較重，燉飯搭配辣味腐乳的組合我也是第一次見，說不出是什麼味道，很有層次~~就期待大家自行來品嚐囉～滿辣的但是會一口接一口停不下來

香煎翼板辣味腐乳燉飯

香煎翼板辣味腐乳燉飯

東方老酒海鮮麵 428

最喜歡的是這道東方老酒海鮮麵 ，在選餐時第一眼就看中！聽說林依晨到店裡也都是吃這個居多～吃下去有很特殊中式酒味香氣，配上義大利麵相當特別，一問之下才知道是用花雕雞酒下去調理而成的！其他像是魷魚、蝦子、扇貝都吃得出海鮮的新鮮Q彈口感，麵體吸附濃郁的醬汁，我很喜歡～味道很特別強烈推薦大家可以點❤️‍🔥

東方老酒海鮮麵

黑松露蜜鴨胸奶油蘋果燉飯/麵 388

另外鴨胸燉飯也很厲害，鴨胸給得很大方肉質很軟嫩，燉飯有米心的那種口感便硬很好吃，松露奶油燉飯的味道也很濃郁！喜歡松露的朋友們可以點！(圖為二訪吃的 但是我變成麵XD)

黑松露蜜鴨胸奶油蘋果

黑松露蜜鴨胸奶油蘋果

滿滿一桌兩組雙人套餐，聚餐分食真的超享受～～推薦給各位！

羽樂

甜點

飯後更少不了甜點！羽樂也能提供！有五六種甜點品項可以選擇

伯爵烤布蕾 188

焦糖布蕾的比例條配得很好，本體的伯爵味很濃郁好吃😋這道大家都很喜歡

提拉米蘇 188

提拉米蘇我個人滿喜歡的～但朋友有覺得酒味不夠濃郁，但整體來說我是喜歡的！可見提拉米蘇很見仁見智～

波士頓派 188

相較其他的甜點品項外，波士頓派略顯普通

巧克力千層蛋糕 188

不到下午茶店的千層蛋糕精緻，但對於餐後的小蛋糕來說已經很滿足了！巧克力不會過甜也滿好吃的！

飲品

飲料的選擇也滿多的，有現打果汁、冰沙等等，很大一杯～

羽治金時 160

綜合果汁 160

樂芭紅心氣泡飲 150

綜合果汁很純很好喝，羽治金時是紅豆抹茶冰茶！我蠻喜歡的不過很大杯我們吃到最後已經喝不下了啦哈哈哈

整體來說 #羽樂 的餐點都在水準之上，而且聚餐起來很有面子相當氣派，中價位的價格也不會讓人負擔太大，很推薦給家庭聚餐或是情侶約會來唷！💗

公益慈善

另外他們不定期的也會做公益，常常跟不同的團體配合，這次我們碰到的檔期是他們跟喜憨兒基金會配合的小餅乾，餅乾很好吃也很多～有興趣的話可以詢問商家喔！

睽違許久二訪，沒想到老闆依樣有持續做公益！這次是收到發財麵～

喜憨兒手工餅乾

特約廠商名單9折優惠

#雁雁吃台北

➡️如果喜歡我的分享,歡迎追蹤：@yen_dailylife

店家資訊

📪地址：台北市松山區南京東路四段162號

🚇捷運：台北小巨蛋 3號出口 步行5-7分鐘

🈺️營業：11:30-15:30/17:30-21:30

電話： 02 2578 2656

訂位: opentable.com.tw, ichefpos.com

接續閱讀

#台北美食 #台北晚餐 #台北聚餐 #慶生餐廳 #聚餐 #台北小巨蛋 #小巨蛋美食 #羽樂歐陸創意料理 #約會餐廳 #創意料理 #綠線美食