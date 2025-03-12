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<一分鐘短評>

愛情你我他，與狼捉迷藏，相片藏巧思，誰識真情意?

真假情難辨，太陽齊相聚，月亮暗覓愛，兜兜又轉轉，

活在當下隨風飄揚，會有那麼一天，真心深愛終相守。

2023年日本ABEMA 電視台與Netflix 攜手合作，將電視台之前早從2017年就開始製播的熱門影集，至今已拍攝完成13季，創下3億收視群的超高人氣日本戀綜節目《別被狼君所欺騙》（オオカミくんには騙されない）系列，（簡稱オオカミ)系列第14季最新作品，於2023年於9月3日 在Netflix平台上架播出，節目中文名改稱為《別被狼女所欺騙》(オオカミちゃんには騙されない/Is She the Wolf? )。





根據維基百科簡介，自2017年由AbemaTV製作的真人秀綜藝節目《別被狼君所欺騙》（オオカミくんには騙されない）系列，基本資訊如下



別被狼君所欺騙 オオカミくんには騙されない

節目類型 : 真人秀，綜藝

製作國家： 日本

節目語言 ：日語

集數／季：10集/季

首播頻道 ：AbemaTV（ABEMA SPECIAL）

播出國家 : 日本





第14季節目《別被狼女所欺騙》(オオカミちゃんには騙されない/Is She the Wolf? )，節目一共12集，由橫澤夏子與瀧澤卡蓮兩位主持人，與RIKU、矢吹奈子和平子祐希三位嘉賓，一起評論十位參演成員的愛情起伏，他們將與螢幕前的觀眾，隨著劇情的高潮迭起，一起猜測誰才是真正的狼女?

《別被狼女所欺騙》(オオカミちゃんには騙されない/Is She the Wolf? ) 節目邀來十位參演者年齡介於23歲到32歲之間，來自包括演音樂界、演藝圈、模特兒界、格鬥界與攝影界等不同領域的參演者，他們將依循節目製作單位精心設計的兩種約會模式(太陽Line與月Line)，進行戀愛相約出遊，以及與其他參演成員，一起造訪全日本絕美的景點，合作拍攝照片的過程中，找尋他們心目中愛慕的戀人，但與此同時，一旦為愛付出了真心，他們也要冒著愛上狼女扮演者，而因此掉入被愛情詐騙的陷阱風險裡，無法在第12集最後告別的橋段，與喜歡的另一半攜手圓滿成對，而是只能徒留讓當事成員、主持人嘉賓與螢幕前觀眾都感到婉惜悲憐的遺憾氛圍。

因為依照節目設計的遊戲規則，五位女性成員中，至少會有一位或一位以上的女性成員扮演「狼女」，狼女在整個節目過程中，要想盡辦法讓其他男性成員愛上自己，卻又不能愛上他們之中任何人，如果狼女在節目結束前洩露了真實身份，將被取消資格，於是男女成員之間關於愛的甜蜜、悲傷、喜悅與孤寂的情緒起伏輾轉，便成了節目三大看點之一。

<三大看點之一 --- 超高顏值男女成員之間的戀情交錯，似真還假錯綜複雜的糾葛>

而比較特別的，這一季跟之前13季最大的不同，是節目《別被狼女所欺騙》(オオカミちゃんには騙されない/Is She the Wolf? )才剛開始不久，製作單位就先揭曉了第一位狼女的扮演者，之前都是要跟著劇情輾轉起伏，一路看到最後，才讓大家猜誰是隱藏的愛情騙子，但這季先揭曉了其中一位，不管是當事人本身，還是主持人來賓與銀幕前的觀眾，都自然而然會帶著了然於心的眼光，看待她在節目中的一切作為，也會產生不同於看待其他成員的角度 ;

但是究竟五位女成員當中，還會不會有第二位狼女的扮演者，節目組就大賣關子，讓大家如陷五里霧中，不看到最後一集都摸不著頭緒，但也因此，讓整個節目更具有可看性與挑戰性，戲裡參演的成員在陷入戀愛歡愉的同時，又免不了有一分擔憂牽掛，怕自己付出的真心，可能到最後會受到最大的傷害 ;

而扮演狼女的參演者並非自願，而是由節目組指定，所以當她得知自己需要扮演狼女的角色時，無形中身上便開始了獨自承受這麼重大的負擔後，她該以怎樣的心情去面對節目的成員? 特別是當情難自禁，明知道不該愛卻又無法自己時， 那種將一切秘密埋在心底，又不能對他人說的苦，也讓男歡女愛多了許多糾纏難解的變數，

而戲外看戲的主持人、嘉賓與觀眾，則隨著片中成員讓人動容的悲喜，漸漸也跟著參演的成員，陷入其中的劇情轉折難以自拔，不管狼女的善惡作為 ? 也不管成員之間是究竟真愛還是假意? 大家都會隨著時空的推展，變得更加難以預判，也讓第14季節目《別被狼女所欺騙》(オオカミちゃんには騙されない/Is She the Wolf? )後續的發展，變得更加撲朔迷離? 而這正是節目幕後單位，充滿巧思的費心安排，因為人間有情，特別是迴盪在年輕男女之間的愛戀糾纏，總是更能觸動人心，讓人邊看邊跟著笑，或是跟著掬一把同情淚!

節目中隨著成員從起初的好奇，到開始因為愛慕，單一方面或相互產生了好感時，在相約一起遊玩的過程中，也就產生了許多觸動心深底處的動人金句，讓人咀嚼再三回味無窮，也對劇中男女成員的勇氣，或是變得主動開竅的進步深感鼓舞，也替他們感到開心喜悅，或是忍不住哀嘆為何真心被如此對待?

「在這之後，就算你對他動了心，我對你的感情還是不會變的......」--- 米村知希(トモキ /Yonemura Tomoki)



「就算你愛上她了，我也絕對不會退讓!」--- 米村知希(トモキ /Yonemura Tomoki)



「如果再也見不到我， 你還會之前那樣想太多嗎！」--- Mikako（來自女團FAKY）



「我已經拍過你很多的照片，但我發現你只有在第一次拍的笑容最美，之後拍的時候總覺得你心事重重，欲哭無淚的樣子讓我心疼......」---- 古屋呂敏



「妳的笑容讓我快樂，從現在起，我不會再讓你哭泣，要妳重拾往日無憂的笑容！」--- 古屋呂敏



「一開始我以為這不過是場戀愛遊戲，與他人相遇相愛，當中的那些孤獨與悲傷，在這之前我從未想過對這些情感心懷感激......」--- 狼女



「我最想珍惜的，卻成了我傷害最深的人......」--- 狼女



「讓我安心的唯一方法，就是完全不要煩我！妳想做什麽就去做，完全不用擔心我，不理我也沒關係！」--- 狼女



「沒有人想看到真正的我，沒有人知道真正的我是誰？」--- 狼女



「怎麽説呢？擁有各式各樣的情緒，或許才能帶來幸褔，有喜悅、有快樂、有寂寞、有孤獨、有悲傷，或許心裡有著各種不同的情緒，才是幸褔最後的樣貌......」--- 狼女



2023日本戀愛實境秀《別被狼女所欺騙》(オオカミちゃんには騙されない/Is She the Wolf? )中文預告，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=IXTVNQ10I6w&t=2s

繼續往下聊到劇情錯綜複雜的糾葛演變，所帶來的情感起伏之前，先來認識第十四季節目《別被狼女所欺騙》(オオカミちゃんには騙されない/Is She the Wolf? )中，參演的十位成員內外在的反差，除了男帥女美個個高顏值又有才華，讓人賞心悅目之餘，更重要的是他們內在真實個性與對戀愛的觀點與態度，因為這對節目中的戀情起伏走向，有著關鍵的影響，他們之中有的外向主動有話直說，有的內向被動讓想追求的對方難以理解，而這些個性上的迥異特點，多多少少都會左右劇中成員們一段段的戀情起伏走向，在看完12集的節目後，對十位成員的個性，也有了粗淺的了解，在此跟大家分享，並附上他們的個人IG如下 ，看完節目沉迷於他們的個人魅力，想持續追星的朋友可追蹤關注，以進一步了解節目結束至今，他們的戀情究竟有沒有開花結果?

Mikako（來自女團FAKY）

https://www.instagram.com/_____mikako_____/?utm_source=ig_embed&ig_rid=cfc9fa93-8f42-4bde-a364-478f1b63e7c1



1994年6月7日出生於日本福岡縣的Mikako，現年29歲，最早以5人女子舞曲組合「FAKY」出道，多才多藝能歌善舞的她，目前在 Avex Management 旗下擔任歌手、舞者和造型師。 Mikako 雖然是本季節目中最年長的女性成員，但因為保養得宜，外型更與大家熟悉走乖巧可愛路線的櫻花妹大不同，她的身材高䠷，神情高冷，初見面的印象通常都會給人一種距離感，穿著時尚兼具性感、嫵媚與個性美的她，在節目中吸引了好幾位男成員的追求，加上總是應對得宜，都不得罪人的談吐，難免被懷疑是狼女之一，但她也曾跟其中一位男成員聊到，那是因為自己的職業關係，讓她習慣性保持一種內斂堅強與距離感，但那並非她真實的個性。



< Dance Performance Video >FAKY / Summer Dive ，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=qYl08dghhNE&t=4sa

西村歩乃果 (ほのぴぃ)

https://www.instagram.com/honoka.n28/?utm_source=ig_embed&ig_rid=5262914f-8f96-4bb8-a3ed-a944a504d655



1995年1月28日出生於日本神奈川縣，目前28歲，步乃果是大家印象中典型的日本美女，明眸皓齒笑容迷人，加上個性溫和主動中，又帶著一點微微的神祕感，讓她的異性緣特別旺盛，可說是桃花朵朵開，她原本在幕後擔任妝髮設計師，因外貌出色轉往幕前，參加了偶像選秀節目《最後的偶像》，雖然在比賽中落敗，但還是順利的加入了落敗挑戰者組成的團體「Love Cocchi」，擔任隊長開啟了她的演藝之路，並憑著日版抖音「TikTok」，取得了廣大的群眾支持，離開偶像團體Love Cocchi 後，目前她轉型成為網紅Youtuber，事業做得風生水起一帆風順，也累積一大群死忠的粉絲，在節目中光是以笑容與親切外放的個性，輕鬆悠遊在幾名男成員之間，製造粉紅泡泡，也給人一種疑似狼女的推測。

JU!iE（Julie/じゅり)

https://www.instagram.com/julie_official6881/?utm_source=ig_embed&ig_rid=8478a621-160e-4992-838c-e5cbd8d86b41



1995年8月1日出生於中國南京，現年28歲，也是節目中唯一非日本籍的成員，但JU!iE 從四歲就開始學習音樂，長大後更前往音樂的最高殿堂 --- 美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music）深造，兩岸四地大家耳熟能詳的畢業或進修過的校友包括中生代的伍思凱、李欣芸、王力宏 ，到新生代的Henry劉憲華、歐陽娜娜、李潤祺與王源等等，JU!iE是一位能唱能作曲的新銳創作歌手，能說流利的中文、英語與，才女外貌靈巧氣質清新，是節目中的第一位被揭開狼女身分的成員，除了主持來賓群與觀眾知曉外，節目中的成員都不知道，楚楚可憐的內心輾轉，讓人為她深深感到不捨!

大久保櫻子(桜子/大久保桜子)

https://www.instagram.com/sakurako.official/

1998年7月20日出生於日本神奈川縣的大久保櫻子，現年25歲，是一位擁有天使臉孔魔鬼身材的日本女演員，淡妝與濃妝散發出迥然不同的味道，外形多變可塑性強，2017年在《宇宙戰隊 Kyuranger》中飾演Hammy/Chameleon Green，首次登上小螢幕的電視劇，累積至今已演過多部日劇小有名氣，加上熱銷的寫真集轟動一時，是女性成員中最年輕的成員，個性沉靜溫柔不多話，但明亮的雙眸會放電，對感情始終如一。

蓋比（Gabby/ギャビー）

https://www.instagram.com/gabby1020/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d0b1ed4a-85ae-4b55-a322-bd9dba79c025



1996年10月20日出生於美國，福岡長大的Gabby，現年26歲。日美混血的蓋比(Gabby)，擔任《JJ》模特兒的她，目前活躍於電視和廣告，擁有曼妙性感的身材，打扮走歐美風，外型冶豔但個性其實十分害羞被動，在成長過程中的戀情曲指可數，跟給人外放的性感形象大相逕庭，在本季節目中從一開始的置身事外，擔任觀察者到後半段鼓起勇氣，邁開人生第一步，主動積極地對喜歡的男成員示愛 ，究竟結果如何，請大家上Netflix 慢慢欣賞。

看完五位外貌風格氣質大不同的女性成員，接著來欣賞五位超高顏值的男成員，首先是本季中年齡最長的男成員古屋呂敏 :

古屋呂敏(ロビン)

https://www.instagram.com/robin_officialjp/?utm_source=ig_embed&ig_rid=30fc2904-23b6-4139-a62e-0f967e406937



1990年6月2日出生於日本京都府的古屋呂敏 ，現年33歲，擁有十分俊俏的外貌， 加上幽默大方的個性，讓他散發出皆具男孩與男人的雙重魅力，他的母親是日本人，父親則是來自夏威夷的第三代日裔美國人，從小成長穿梭在美國夏威夷與日本京都之間，精通英日語，職業上集時裝模特兒、演員、攝影師和影片創作者多重身分於一身，他既懂得面對鏡頭，在鏡頭前展現不同的魅力，又因為對攝影專業熟悉，在節目中一開始就大受歡迎，善於捕捉女性成員不同的風貌，對愛情從初始的尋尋覓覓， 到後來的塵埃落定專心一致，他的深情與用心， 能不能在節目最後，得到心儀女成員的回應與回報呢?

白鳥大珠

https://www.instagram.com/p/Cv9r6xtShje/?utm_source=ig_embed&ig_rid=bd6e5001-8b9d-4a77-ac5b-f344561ba9a4



1996年2月2日出生於日本東京都的白鳥大珠，現年27歲，目前是一位格鬥家與職業跆拳道運動員，曾獲得第五屆RISE世界盃輕量級的冠軍，外型俊朗又擁有結實肌肉的他，是一位標準的行動荷爾蒙，走到哪裡就散發到哪裡，加上個性就跟他的職業一樣主動出擊，是節目中第一位表白的男性成員，也深受女性成員的喜愛，但他倒是不花心，對愛一路走來小心誠懇又細心呵護，內外合一典型的好男孩。

中尾暢樹(マサキ)

https://www.instagram.com/p/Cuy6EtwPICR/?utm_source=ig_embed&ig_rid=f1bf4819-f27e-4257-9a7a-d5456b288fc7



1996年11月27日出生於日本埼玉縣，現年26歲的中尾暢樹。外貌跟他身為演員造型一樣多變，不管金髮還是黑髮都能輕鬆駕馭，他同時也是日本偶像演員團體D-BOYS中最年輕的成員，曾在2016年開始播出的《動物戰隊獸王者 Zyuohger》中飾演主角風切大和/Zyuoh Eagle，受到熱烈的歡迎，外型上最會放電的是那一雙迷人的雙眼，與嘴唇那一抹似笑非笑的微笑，但個性屬於內斂靜謐，還在節目中為困惑的愛，流下了珍貴的男兒淚，想必讓許多女性觀眾看得深深不捨!

Who-ya

https://www.instagram.com/whoya_wyxt/



1999年出生於日本東京都的Who-ya ，現年26歲，是日本新興音樂組合Who-ya Extended的主唱，擁有廣大的歌迷，雖然在舞台上大放光芒，但私下個性內斂又成熟，一點都看不出參演時才23歲，他跟Julie一樣都是能唱能作曲，是標準的音樂才子， 他隸屬於索尼音樂娛樂公司(Sony Entertainment Co.ltd)，曾以單曲《Q-vism》出道廣受歡迎，短短幾年間，與所屬樂團就一起演奏演唱了人氣電視動畫《咒術迴戰》第2期片頭曲，與《心靈判官》主題曲，還曾登上知名Youtube「The First Take」演出，潛力可期，演藝事業一片看好，在節目中為愛勇往前進，即使屢遭拒絕也不放棄，一路堅持到最後，充滿成熟男人的勇氣與魅力，感動了主持人嘉賓群與觀眾。

米村知希(トモキ /Yonemura Tomoki)

https://www.instagram.com/ranru0122/



2000年4月27日出生於日本福岡縣的米村知希，現年23歲的他，是一位剛出道的演員，《別被狼女所欺騙》(オオカミちゃんには騙されない/Is She the Wolf? )是他參與的第一部電視劇，他的外型高挑氣質清新，個性靜謐的他，在節目中隨著追愛的節奏推進，從原本的木訥乖巧，到後來的主動積極，上演求愛大變身，屢屢冒出金句讓人拍案叫絕，也讓主持人與嘉賓津津樂道，年紀雖小在節目中散發的魅力，完全不輸幾位年長成員!

<三大看點之二 --- 跟著成員拍照，一覽日本絕美私房景點，感受浪漫戀愛氛圍>

除了欣賞十位超高顏值俊男美女的成員之間的愛情捉迷藏外，節目精心安排的成員造訪日本各地絕美景點，一起完成拍攝絕景，才能闖關的設計，也是本季節目三大看點之二，台灣人愛去日本，但不管是跟團還是自助旅行，可能都不曾造訪過節目中所提及的景點，包括近距離欣賞仙境般二月限定的鑽石富士山美景，美景圖片請參考 https://www.japaholic.com/tw/article/detail/816861

又或是兩位戀愛成員攜手前往日本香川縣小豆島，一天只有兩個時段才能看見與踏上的「天使之路」，美景圖片請參考 https://tc.tabirai.net/sightseeing/article/kagawa-angel-road-access/ ，傳說只要是戀人，跟相愛的他(她)牽手走過天使之路，許下的心願就會實現!

或是前進北海道帶廣阿寒湖上的 「春楡樹」， 「春楡樹」是十勝嚴寒季節與母親河「十勝川」孕育出的自然神秘景觀， 「春楡樹」是由兩棵樹合而為一，向左右大幅伸展枝條， 美得如夢似幻般的奇樹美景，樹齡約有150年，高度達到18公尺，冬天前往更可以欣賞到被冰雪妝點的霧中美景，

北海道幻之霧冰雙樹淒美現場！平原中孤獨屹立150年，影片可以參考 https://www.facebook.com/watch/?v=157462489243033

圖片可以參考這篇文章 https://www.dcfever.com/travel/deal.php?id=27384

最後節目組要求十位成員一起前往新瀉縣十日町市，拍攝星峠梯田的「天使之梯」絕景(美景圖片請參考 https://www.gltjp.com/zh-hant/directory/item/12981/)，才能進行最後告白，因為想拍到這處絕美的景致並不容易，需要多重大自然的氣候因素與光影雲層的配合才能成功，幸好經過大家的耐心等待，最後沒有空手而回

以上這在節目中出現的五大絕美點，散佈在日本各地，而且一處比一處美麗，對於助攻戀人的約會是一大功臣，美景、美食、加上約會戀人對彼此的吸引力，就成就了《別被狼女所欺騙》(オオカミちゃんには騙されない/Is She the Wolf? )與過往其他戀綜節目不同的賣點，值得你細細觀賞品味!

連日本在地人都只是耳聞，但觀眾只要收看2023日本戀綜節目 「別被狼女所欺騙」(オオカミちゃんには騙されない/Is She the Wolf? )，不用像節目中的成員要起個大早，凌晨去搶拍五大絕美景致，可說是本節目的極致賣點，看完節目的朋友， 可能又要按圖索驥飛去日本，在櫻花樹下找尋心型的戀愛之櫻，像節目成員一樣，留下戀人最美的足跡!



<三大看點之三 --- 動人的主題曲，以及擁有作曲唱歌才華成員的作品，讓全劇更觸動人心>

在日本各地的絕景，欣賞俊男美女令人玩味的愛情追逐之餘，當然少不了節目特選的主題曲， 本季的成員中Who-ya 與JU!iE，都是能歌擅曲的音樂創作人，在節目中也分別展現了他們在音樂上的才華，首先介紹由BTS演唱的兩首主題曲與插曲，這些歌曲都跟節目中戀人們的愛情轉折相互貼近，邊看節目邊聽歌感觸會更深刻!

2023日本戀愛實境秀《別被狼女所欺騙》主題曲，由BTS演唱的 'Lights' Official MV，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=7xVfXup_hF0&t=13s

2023日本戀愛實境秀《別被狼女所欺騙》主題曲" Fake Love"，由BTS演唱，BTS (방탄소년단) 'FAKE LOVE' Official MV，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=7C2z4GqqS5E



最後想以節目成員之一的Who-ya 演唱的一首抒情歌作為本節目也是本篇文章的總結，所有發生在節目中，成員之間的戀情兜兜轉轉，不管是真心假意，愛，總會找到最後屬於你的歸宿，而Who-ya 演唱的這首Memorized 的歌詞，寫盡了也唱出了紅塵男女的愛情宣言 :



Who-ya Extended 「memorized.」 Live Performance - ONEMAN LIVE #0 "Guess Who?"，影片引用自 https://www.youtube.com/watch?v=QiEKz8_j3E0





「Memorized」---Who-ya 歌詞中譯如下 :



「當我想説些什麽的時候，為何總是會抬頭仰望天空？



當我離你越近，為何越是渴望碰觸你？



直到我的淚水流乾，那些真正哭泣的日子逐漸遠去，



直到遇見你的那一天，我才明白什麽才是喜悅的淚水



活在當下，隨風飄揚，某處綻放又消逝的光芒，



銘刻在心底的記憶，原諒彼此的足跡，



將你溫暖的手包覆在我手心；



我想守護你的微笑直到永遠......」

至於第十四季《別被狼女所欺騙》(オオカミちゃんには騙されない/Is She the Wolf? )12集播完後，10位成員究竟配對成功了幾對，就先買個關子，請你上Netflix平台慢慢欣賞!

別被狼女所欺騙 オオカミちゃんには騙されない/Is She the Wolf?

節目類型 : 真人秀，綜藝

製作國家： 日本

節目語言 ：日語

集數／季：12集/季

首播頻道 ：AbemaTV（ABEMA SPECIAL）

播出國家 : 日本

播出時間 : 2023年9月30日

播出平台 : Netflix

官網 : Netflix

FB粉絲頁 : Netflix

Youtube 頻道 : Netflix Asia

(註)

一、本文中介紹的電影海報與劇照，係引用自Netflix FB粉絲頁相簿 與Abema TV 官網 ， 版權歸屬Netflix Asia 與《未來日記》(The Future Diary)電視節目製作公司所有，請勿任意轉載，或另移作商業使用。



二、本文介紹的電視劇《未來日記》(The Future Diary)第一季預告影片，引用自Netflix Asia Youtube 頻道平台，版權歸屬Netflix Asia與《離線找真愛》(Offline Love)電視節目製作公司所有。



三、本文影評文字，版權歸屬SJKen個人所有，未經本人書面同意，請勿任意引用、分享、轉載與下載，盜文必究。