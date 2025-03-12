我家老哥自從進入了半百俱樂部後,都只能回味以前一直自豪髮量多的時光

現在髮際線二邊越來越往後,頭髮稀疏讓老哥顯老又沒自信

出門都要戴帽子增加自己的自信

其實只要用對工具，簡單一步驟，就能讓老哥自己的髮量自己噴

【頂豐Toppik評價/噴霧式假髮評價/髮量增厚噴霧評價】

簡單一噴，立即創造豐厚濃密的秘密武器💪抗風雨易清洗

快來看看我家老哥🩷頂豐 Toppik 噴霧式假髮 頭髮纖維噴霧分享

頂豐Toppik

自2005年開始引進增髮纖維之第一品牌Toppik Hair Building fibers-頂豐增髮纖維

讓國內消費能夠使用經嚴格認證的增髮纖維與週邊輔助產品

👉只要是跟頂豐Toppik公司授權經銷商購買的產品(包括網路電商平台、美容美髮業者、美妝店、藥局)

都會有才天企業有限公司的 "頂豐增髮纖維" 中文標籤

只要是產品有問題在未開封未拆膜使用下都可退換貨品

頂豐 Toppik 噴霧式假髮

快速填補稀疏感! 給出更豐滿、更厚的頭髮外觀

不限於頭髮稀疏者使用、性別、年輕人皆可為了造型更好看而使用

更貼心推出了4種顏色，包括黑、深棕、淺棕、淡棕

可以根據自己的當下頭髮髮色選擇，布丁頭的染髮過渡期也能使用

更是許多彩妝師新秘隨身必備好物

長型好握好拿壓按噴霧設計出口方式

好方便不沾手

用多少按壓多少,也不會浪費

使用方式

1）使用時，頭髮必須是乾的。

2）使用前上下搖晃，在距離頭髮10~20公分處均勻噴灑

直到頂豐噴霧式假髮覆蓋到頭髮上

高壓噴霧,液態質地

很方便就能使用覆蓋在小範圍稀疏或分線明顯處

3） 若要增加頭髮的厚度，可重複步驟2和3步驟

老哥自己噴灑也很順手好用,而且馬上有讓髮絲變多的豐富的視覺效果

超讓他滿意的

一噴瞬補髮量

4. 使用完後可用梳子梳理,這髮量增加真的看起來超自然

您看看,老哥使用前後的差異

整體髮型充滿分量，讓老哥自信心爆棚！

而且頂豐噴霧式假髮不怕強風和小雨及汗水，清爽自然不沾染衣物

使用完頂豐 Toppik 噴霧式假髮會一直停留在頭髮上

並可以很容易的移除，只需要普通的洗髮精即可洗淨

來罐頂豐 Toppik 噴霧式假髮維，簡單方便幫老哥帥氣造型定裝

購買連結：

頂豐Toppik噴霧式假髮

官網：頂豐Toppik

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