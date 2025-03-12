一般來說，無菜單料理大部份都是走個人套餐居多
而個人套餐的呈現方式，要嘛是像X堤的西式，或者是日式
又或者是鐵板燒
中壢這家燦 台菜私廚，則是專走台菜的無菜單料理
讓你一個人也可以很輕鬆的吃到好吃的台菜
台菜一點都不俗氣~~
桃園中壢-燦 台菜私廚
電話：03 -4930777
地址：桃園市中壢區環北路80號 （點這裡開始導航）
營業時間：11:00~14:00、16:30~21:00
公休日： 有事才公休
停車資訊：附近路邊停車，或A21公有付費停車場
美食導航帶你走，讓芽月帶你吃
我去年六月就有來用餐過
那時燦台菜私廚剛開幕，推出了880元的套餐
份量跟口味也相當令人滿意
過年時的除夕宴更是一位難求
我的好朋友妮妮更是攜帶家人前往用餐
也直呼份量大到需要打包啊~~~
聽說這次推出了新菜色，那一定要來試試看呀！！
裡面的座位沒有什麼大改變
一樣都是以大桌合菜的方式呈現
讓客人們來用餐可以非常舒服不擁擠
其實老板很在乎客人的用餐舒適度
明明可以再多放點桌椅，但他還是以客人的感受為主~算是蠻值得讚許的
這次我們吃的是980元的春季台菜套餐
一個人是980元+10%
首先這個就是前菜
這個是一人份哦~~光是前菜就有四種食材啦
我很愛吃皮蛋，這個皮蛋有合我口味
可是它有點辣，但挺涮嘴的
烏魚子麻糬剛烤好，拜託你一定要先試這個
這樣熱呼呼的麻糬配上烏魚子
非常的香哦
金沙中卷還蠻好吃的
我跟任任都吃了不少塊
金瓜米粉
這個主食是我家小孩第一個下筷的
那個米粉一上桌就香到一個不行
這個也是一人份
上面還有滿滿的料呀
米粉炒的很溼潤，上面還加了一匙有點像XO醬
所以主廚有叮嚀
要食用前記得均勻的攪拌過~味道會更豐富
真的，這米粉超好吃的
兩個小孩直呼不過癮
米粉非常好吃啊！！
鱸魚五柳
精心挑選過無土味的鱸魚塊
耐心的油炸後，再淋上主廚特調的五柳醬
有點像是糖醋的做法，但是這個醬汁不會太酸
一般糖醋是酸甜特明顯，但這次主廚調的醬汁比較溫和
讓我比較意外的是
這個鱸魚吃起來會讓我聯想到小時候吃辦桌的魚
可能是外表用的沾粉有特調過
吃起來不會油膩，還帶點奶香
鱸魚炸的火候有夠，吃起來非常好吃，連骨頭都帶味
旭蟹桂花
當我看到這個旭蟹時，心裡直呼不妙
因為我很討厭吃螃蟹…..
再加上我的刻板印象裡面，旭蟹的肉很少
不過燦的主廚挺利害的
他把旭蟹料理的非常好
我吃這道旭蟹時，一直覺得，這個殼也太軟太好咀嚼了吧
他真的讓我覺得像是在吃軟殼蟹耶
很好剝開，裡面的蟹肉也很飽滿很鮮甜
我也有問主廚，有加桂花醬嗎~不然菜名的桂花從那裡來的
主廚說，其實底下的滑蛋就是象徵著桂花黃色花瓣，取其意境而不是真的加了桂花蜜啦
你們瞧，這裡面還有滿滿的蟹黃啊
真的是太邪惡太過份了~~
啊~~我沉浸在蟹黃的世界裡面不想醒來呀….
川味涮和牛
然後用餐到一半時，服務人員推著推車走了進來
接著說，現在是桌邊服務，由我們幫客人現場涮和牛哦~~~
帥啦帥啦~
這個是主廚精心熬煮的牛骨湯
有點像是川味牛肉麵的紅燒湯底
哇哇菜跟豆芽菜已經先在廚房煮熟再加以冰鎮過了
等等可以直接跟牛肉一起入口
真的~用牛骨湯來涮和牛就是不一樣
熟度由你決定
這個是兩人份的份量嘿~~
涮好的和牛舖好在上面
看起來就好好吃~~~~
跟著娃娃菜一起入口
娃娃菜剛好可以中和掉牛骨湯的鹹味
吃起來好搭好好吃~~這個組合很棒
爆炒小肥豬蝦
什麼是肥豬蝦呢~~其實就是斑節對蝦
肉質非常鮮嫩
有些斑節對蝦養到很大隻，那個長度可以跟手臂一般大呀
那個蝦肉好紮實好好吃哦
而且都幫你剝好殼了
直接可以優雅的吃~~真的很棒
所以逆女吃的很快……
東坡肉蛋酥白菜滷
這個是兩人份的東坡肉
早在上一次我來燦這邊用餐時，我就非常讚賞他們家的東坡肉
東坡肉實在有夠好吃
這次東坡肉還是有，只是又再換了新的食材下去搭配
我問主廚，為什麼會加蛋酥下去
這樣會讓我聯想到宜蘭的西魯肉
主廚笑著說，其實我只是單純的覺得腿庫不是只有筍乾可以搭配
再加上我喜歡白菜滷，所以我就把蛋酥跟白菜滷通通都加進去~~~~（我大笑）
原本我以為這個東坡肉吃起來可能會很膩
畢竟蛋酥也是先炸過的
沒想到蛋酥吸收了白菜滷的高湯之後
那個湯頭是清爽的耶
口感也相當的不錯
這個東坡肉是有附刀叉的，這樣才好分食
不騙你，那一刀切下去，真的很滑嫩吶
那個肥肉~~唉喲喂啊，好好粗哦！！！！（我就愛肥肉啊）
這個東坡肉真的好吃，我可以來碗白飯嗎~這是白飯殺手吶~~
花菇干貝雞湯
最後來個雞湯潤潤喉吧
這雞湯太鮮甜了
我們撈了一下
除了有花菇.干貝.雞腿之外
居然還有金華火腿
這就等於是魚+羊，湊成一個鮮字
鮮甜無比
兩個小孩非常識貨，喝到這個湯之後就完全停不下來
一口接一口
開玩笑，這湯可是精華吶~~非常甘甜好喝
大推！！
冰晶糕+飯後水果
水果的部份就是以當季水果為主
我不愛百香果，沒想到任任都吃光了
直呼百香果好甜
比較特別的是這個冰晶糕
老板說是採用古早味做法，外面的冰晶皮是用食材去提煉出膠原蛋白，加入桂花蜜再塑型
中間再放入麻糬後等他凝固成型
就是這個好吃的冰晶糕
非常的費工夫
但是好好吃，我甚至問主廚說
這個我可以提前跟你預購單買嗎~~~（笑）
你是否跟我一樣，熱愛台菜文化
你是否跟我一樣，骨子裡還是想著辦桌的美味
現在，來燦台菜私廚，不用很多人，一樣可以吃到古早又美味好吃的辦桌創意菜！！！
店家/景點資訊
- 店家名稱：燦 台菜 私廚
- 所在地址：320臺灣桃園市中壢區環北路80號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-14:00-16:30-21:00
- 店家電話：03 493 0777
- 評價：★★★★★
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