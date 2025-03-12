一般來說，無菜單料理大部份都是走個人套餐居多

而個人套餐的呈現方式，要嘛是像X堤的西式，或者是日式

又或者是鐵板燒

中壢這家燦 台菜私廚，則是專走台菜的無菜單料理

讓你一個人也可以很輕鬆的吃到好吃的台菜

台菜一點都不俗氣~~

桃園中壢-燦 台菜私廚

電話：03 -4930777

地址：桃園市中壢區環北路80號 （點這裡開始導航）

營業時間：11:00~14:00、16:30~21:00

公休日： 有事才公休

停車資訊：附近路邊停車，或A21公有付費停車場

美食導航帶你走，讓芽月帶你吃

我去年六月就有來用餐過

那時燦台菜私廚剛開幕，推出了880元的套餐

份量跟口味也相當令人滿意

過年時的除夕宴更是一位難求

我的好朋友妮妮更是攜帶家人前往用餐

也直呼份量大到需要打包啊~~~

聽說這次推出了新菜色，那一定要來試試看呀！！







裡面的座位沒有什麼大改變

一樣都是以大桌合菜的方式呈現

讓客人們來用餐可以非常舒服不擁擠

其實老板很在乎客人的用餐舒適度

明明可以再多放點桌椅，但他還是以客人的感受為主~算是蠻值得讚許的

這次我們吃的是980元的春季台菜套餐

一個人是980元+10%

首先這個就是前菜

這個是一人份哦~~光是前菜就有四種食材啦







我很愛吃皮蛋，這個皮蛋有合我口味

可是它有點辣，但挺涮嘴的

烏魚子麻糬剛烤好，拜託你一定要先試這個

這樣熱呼呼的麻糬配上烏魚子

非常的香哦







金沙中卷還蠻好吃的

我跟任任都吃了不少塊

金瓜米粉

這個主食是我家小孩第一個下筷的

那個米粉一上桌就香到一個不行

這個也是一人份

上面還有滿滿的料呀







米粉炒的很溼潤，上面還加了一匙有點像XO醬

所以主廚有叮嚀

要食用前記得均勻的攪拌過~味道會更豐富

真的，這米粉超好吃的

兩個小孩直呼不過癮

米粉非常好吃啊！！

鱸魚五柳

精心挑選過無土味的鱸魚塊

耐心的油炸後，再淋上主廚特調的五柳醬

有點像是糖醋的做法，但是這個醬汁不會太酸

一般糖醋是酸甜特明顯，但這次主廚調的醬汁比較溫和







讓我比較意外的是

這個鱸魚吃起來會讓我聯想到小時候吃辦桌的魚

可能是外表用的沾粉有特調過

吃起來不會油膩，還帶點奶香

鱸魚炸的火候有夠，吃起來非常好吃，連骨頭都帶味

旭蟹桂花

當我看到這個旭蟹時，心裡直呼不妙

因為我很討厭吃螃蟹…..

再加上我的刻板印象裡面，旭蟹的肉很少

不過燦的主廚挺利害的

他把旭蟹料理的非常好







我吃這道旭蟹時，一直覺得，這個殼也太軟太好咀嚼了吧

他真的讓我覺得像是在吃軟殼蟹耶

很好剝開，裡面的蟹肉也很飽滿很鮮甜

我也有問主廚，有加桂花醬嗎~不然菜名的桂花從那裡來的

主廚說，其實底下的滑蛋就是象徵著桂花黃色花瓣，取其意境而不是真的加了桂花蜜啦







你們瞧，這裡面還有滿滿的蟹黃啊

真的是太邪惡太過份了~~

啊~~我沉浸在蟹黃的世界裡面不想醒來呀….







川味涮和牛

然後用餐到一半時，服務人員推著推車走了進來

接著說，現在是桌邊服務，由我們幫客人現場涮和牛哦~~~

帥啦帥啦~

這個是主廚精心熬煮的牛骨湯

有點像是川味牛肉麵的紅燒湯底







哇哇菜跟豆芽菜已經先在廚房煮熟再加以冰鎮過了

等等可以直接跟牛肉一起入口

真的~用牛骨湯來涮和牛就是不一樣

熟度由你決定

這個是兩人份的份量嘿~~







涮好的和牛舖好在上面

看起來就好好吃~~~~

跟著娃娃菜一起入口

娃娃菜剛好可以中和掉牛骨湯的鹹味

吃起來好搭好好吃~~這個組合很棒

爆炒小肥豬蝦

什麼是肥豬蝦呢~~其實就是斑節對蝦

肉質非常鮮嫩

有些斑節對蝦養到很大隻，那個長度可以跟手臂一般大呀







那個蝦肉好紮實好好吃哦

而且都幫你剝好殼了

直接可以優雅的吃~~真的很棒

所以逆女吃的很快……

東坡肉蛋酥白菜滷

這個是兩人份的東坡肉

早在上一次我來燦這邊用餐時，我就非常讚賞他們家的東坡肉

東坡肉實在有夠好吃

這次東坡肉還是有，只是又再換了新的食材下去搭配







我問主廚，為什麼會加蛋酥下去

這樣會讓我聯想到宜蘭的西魯肉

主廚笑著說，其實我只是單純的覺得腿庫不是只有筍乾可以搭配

再加上我喜歡白菜滷，所以我就把蛋酥跟白菜滷通通都加進去~~~~（我大笑）

原本我以為這個東坡肉吃起來可能會很膩

畢竟蛋酥也是先炸過的

沒想到蛋酥吸收了白菜滷的高湯之後

那個湯頭是清爽的耶

口感也相當的不錯







這個東坡肉是有附刀叉的，這樣才好分食

不騙你，那一刀切下去，真的很滑嫩吶

那個肥肉~~唉喲喂啊，好好粗哦！！！！（我就愛肥肉啊）

這個東坡肉真的好吃，我可以來碗白飯嗎~這是白飯殺手吶~~

花菇干貝雞湯

最後來個雞湯潤潤喉吧

這雞湯太鮮甜了

我們撈了一下

除了有花菇.干貝.雞腿之外

居然還有金華火腿

這就等於是魚+羊，湊成一個鮮字

鮮甜無比







兩個小孩非常識貨，喝到這個湯之後就完全停不下來

一口接一口

開玩笑，這湯可是精華吶~~非常甘甜好喝

大推！！

冰晶糕+飯後水果

水果的部份就是以當季水果為主

我不愛百香果，沒想到任任都吃光了

直呼百香果好甜







比較特別的是這個冰晶糕

老板說是採用古早味做法，外面的冰晶皮是用食材去提煉出膠原蛋白，加入桂花蜜再塑型

中間再放入麻糬後等他凝固成型

就是這個好吃的冰晶糕

非常的費工夫

但是好好吃，我甚至問主廚說

這個我可以提前跟你預購單買嗎~~~（笑）

你是否跟我一樣，熱愛台菜文化

你是否跟我一樣，骨子裡還是想著辦桌的美味

現在，來燦台菜私廚，不用很多人，一樣可以吃到古早又美味好吃的辦桌創意菜！！！

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店家/景點資訊

店家名稱：燦 台菜 私廚

所在地址：320臺灣桃園市中壢區環北路80號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-14:00-16:30-21:00

店家電話：03 493 0777

評價：★★★★★





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