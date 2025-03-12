嘉義火鍋推薦-逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店是我們上週末去嘉義一日遊吃的午餐，火鍋湯頭20多種，還有4款素食湯底，超級平價，而且10點就開門營業哦!

而且，逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店還是從早上10點開到晚上10點，中午不休息，全天營業，即使錯過正常用餐時間，也不用擔心。

逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店主打有 椰香咖哩飯、壽喜燒飯、麻辣拌飯、高達8種麵食、豆芽菜、魚板、飲料、餅乾、冰淇淋 通通吃到飽，絕對不怕會吃到很空虛啦。

而且，我們還有點逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店的 豬肉片、生干貝買1送1 ，超級划算，如果到嘉義旅遊，剛好想要吃個火鍋暖暖身子，想省錢吃的到，推薦來逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店。

那就快點來分享逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店的食記。

目前好康活動：

平日中午google評論每鍋送30元小菜 (也可以補差價更換其它小菜)

提醒共鍋或使用其他優惠/無法同時做兌換

google評論五星送雞蛋1顆。

逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店店外觀

我們是坐火車到達嘉義火車站後，沿途一邊在5、6家娃娃機店玩，慢慢走到逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店，若是很認真的走，大約花7分鐘，距離火車站很近。

逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店用餐環境有兩層樓，店內光線明亮，整理的很乾淨。

我們坐在一樓，因為自助吧在一樓，坐一樓比較方便，而廁所在二樓，二樓也有用餐座位(可包區)。

逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店菜單

店家採掃桌上QR CODE點餐，但店員很貼心，若遇到年長者不會用，店員也會主動拿菜單給客人劃。

個人火鍋的種類超級多，像我們有帶小朋友的，不想要花太多錢，也可選擇共鍋方式，可以吃到比較多食材，也比較省錢。

店家採1人1鍋制，如果沒有點鍋，像我們家帶2個小朋友，可以每鍋共鍋限1位。

110公分以上沒有點鍋，共鍋費80元，可以抵單點。

140公分以上沒有點鍋，共鍋費100元，可以抵單點。

我覺得可以抵單點挺佛心的，有的火鍋店，共鍋是直接要付多少錢，不可以抵單點。

來看自助吧

只要不浪費食物，想吃多少，店家都不會攔你。

火鍋沾醬區很多種，我們喜歡吃到最後，用吸飽蔬菜、肉片精華的湯頭煮粥，再加一些蔥花和洋蔥點綴更好吃。

最右邊有復古的小飛機餅乾，丁寶看到時，超開心，吃了五六個餅乾才休息。

先來看比較特別的麻辣汁、壽喜燒、椰香咖哩拌飯，布仔蠻愛吃壽喜燒醬的豆皮，她說很入味。

我從小就特別愛吃肉鬆拌飯，看到懷念的肉鬆，馬上盛半碗吃光光。

飲料機有三台，兩台冷飲，一台則是熱飲機。

老公喜歡喝多酚無糖紫茶，我則是狂喝低糖薏仁水，布仔和丁寶猛力攻擊氣泡飲料機。

麵食吃到飽

有鍋燒意麵、王子麵、寬王子麵、黃麵、寬冬粉、烏龍麵、雞絲麵、細冬粉，超級多選擇，愛吃麵的，眼睛會發光吧。

小冰箱裡有新鮮豆芽菜、魚板也通通不用加價，隨客人夾，布仔和丁寶都愛吃魚板，超開心。

丁寶吃火鍋一定要點王子麵^^

對了~~店家人很好， 內用可加湯 ，需要加湯的話，跟店員說一聲就會協助。

小朋友最愛的餅乾

冰淇淋區

首先來的是海鮮牛奶鍋，它的牛奶湯底十分濃郁，布仔、丁寶都各喝一碗。

海鮮食材新鮮，蝦子也夠大尾，肉質也挺緊實的，不會像有的店家蝦子肉很鬆垮，口感差。

防溢鍋的設計，可以把煮好的食材先放在鍋沿，也能避免湯滾的時候不小心溢出來。

因為小朋友愛吃蝦子，額外單點蝦子60元，它的蝦子蠻大一尾，以60元來講，這份量夠誠意。

老公點的是超濃香蒜羊肉鍋，超合他的口味，這家逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店有個與其它家小火鍋不同處，大家有發現嗎？

就是逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店的肉片特別多，高達八片耶，肉食控看到會笑到嘴角閤不起來，太開心了。

火鍋的高麗菜很新鮮,還有火鍋料，種類豐富，湯頭是真的有用心呢。

尤其，我們又有加點豬肉片買1送1，12片才70元，好便宜!!!!

這餐的肉片吃的很滿足，差一點就吃不完了。

生干貝也買一送一，也就是12顆80元，推薦大家一定要點，很值得!!!

(提醒不要煮太久，免得干貝縮到很小)

布仔、丁寶最期待的飯後冰淇淋，逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店有覼淇淋、冰淇淋兩種，都表現不錯。

這次吃逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店，印象蠻好的，因為店員都好親切，也都熱心介紹有什麼火鍋及優惠。

下次如果又來嘉義火車站附近，我們還會想再來光顧逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店，因為它的火鍋價格便宜、本身肉片就比其它家小火鍋多，而且買1送1真的很划算。

還可以 外帶或外送熟食小火鍋，外帶熟食小火鍋「自取」加送一瓶飲料(比內用便宜10元) 。

簡單分享逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店的食記給大家，謝謝閱讀。

逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店

嘉義市西區仁愛路452號

週一~週日10:00~22:00

05-225-9797

粉絲頁：逸小鍋鍋物-嘉義仁愛店

逸小鍋 鍋の物 中壢健行店

桃園市中壢區健行路245-1號

週一~週日10:00~23:00 不午休

03-428-5757

粉絲頁：逸小鍋 鍋の物 中壢健行店