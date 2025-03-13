DeerHer甜點廚坊， 彰化甜點推薦 。彰化和美在地經營10多年的隱藏版甜點，一天只營業5小時人氣滿滿。DeerHer甜點廚坊主打手作甜點、蛋糕以及餅乾、客製喜餅禮盒。森林系風格內外都好拍，還有自家專屬停車場，開車騎車都方便。來到彰化一日遊想找間甜點下午茶，這間絕對可以收入口袋名單。

DeerHer甜點廚坊

地址:彰化縣和美鎮線東路二段712號

電話:04-733-0289

時間:13:00–18:00(一二休息)

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彰化美食推薦

DeerHer甜點廚坊在哪裡?

DeerHer甜點廚坊位於彰化縣和美鎮線東路二段712號，鄰近十字路口，交通方便。

DeerHer甜點廚坊停車場

店家提供免費停車場，開車前往也相當便利，直接停在店面後方就好。

DeerHer甜點廚坊環境介紹

店面布置滿滿的盆栽和觀葉植物，一進門就會被各種綠意盎然的植物包圍，感覺就像走進了一個小型的綠色花園。

店內的每個角落都有精心擺放的植物，從高大的觀葉植物到小巧可愛的盆栽，都讓空間充滿生氣。

還有可愛的打卡牆可以拍照。

綠色植物的點綴，不僅讓整體環境看起來更加清新自然，還帶來了一種輕鬆悠閒的氛圍。

DeerHer甜點廚坊菜單價位

Deerher甜點廚坊這裡每人低消100元，假日或客滿時段限時90分鐘。飲品種類蠻多的，喜歡奶茶、咖啡、花茶、果茶、氣泡飲這裡都有，選擇障礙會選很久哈哈。

甜點櫃的種類也是琳瑯滿目，泡芙圓潤飽滿、千層蛋糕的份量也很有誠意，水果塔的水果更是放好放滿。價位上也大多是百元出頭，CP值很高。

蜜蜂下蛋

蜜蜂下蛋將紅葡萄果醋的微酸、搭配滑嫩Q彈的蜂蜜果凍跟花粉子，酸甜清新又不膩，口感滑順，帶來層次豐富的酸甜風味。

可可拿鐵

可可拿鐵搭配上面一層奶泡，口感清爽又順滑。可可的香濃與奶泡的綿密完美融合，帶來一種甜蜜的細膩感，每一口都讓人感受到濃郁的巧克力風味。

璀璨寶石

璀璨寶石的葡萄口感鮮甜多汁，大顆又超甜，為整個塔帶來了豐富的果香。而底部的海綿蛋糕，搭配香柚餡的微酸與柑橘香氣，讓整個水果塔的層次更加豐富。

養生黑芝麻

喜歡芝麻的朋友選這個準沒錯~芝麻香非常濃厚，蛋糕體口感軟綿，一口蛋糕配上飲料也是一種享受。

藍莓乳酪塔

藍莓跟乳酪是水果塔經典組合，濃郁的法國乳酪餡和手工綜合莓果醬，每一口都充滿了豐富的層次感。藍莓的酸甜與乳酪的濃滑，再加上莓果醬的自然果香，讓整個塔的口感既清新又細膩，甜而不膩，帶來完美的味覺享受。

提拉米蘇

提拉米蘇口感極為細緻，馬斯卡邦乳酪滑順綿密，與鬆軟的手指餅乾融合後，吸收了咖啡酒的香醇，帶來濃烈的咖啡味與微微的酒香，層次感十足，甜而不膩。最後在放上一顆草莓，為這道甜點增添了一抹清新的果香，微酸的草莓完美中和了濃郁的味道，使整體口感更加清爽。

手工餅乾

店內還有販售手工餅乾以及一些常溫小點，如果有客製喜餅需求也可以洽詢店家。

客製喜餅禮盒

如果你正在尋找一份別具心意的禮物，DeerHer甜點廚坊客製喜餅禮盒是一個不錯的選擇。店內有多款的手工餅乾跟常溫小點可以選擇，絕對可以搭配出你最喜歡的組合。

店家資訊

DeerHer甜點廚坊

地址:彰化縣和美鎮線東路二段712號

電話:04-733-0289

時間:13:00–18:00(一二休息)

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