【新北九份平價住宿推薦】H&九份緣憶│Nostalgic Inn (鄰近九份老街、九份必住人氣民宿、最美海景與山景套房!!!)

說到台北近郊自由行、景點旅遊、九份必住旅館與民宿推薦，位在新北市瑞芳區、九份老街附近的「H&九份緣憶」，擁有壯麗的山海美景套房，透過玻璃窗可欣賞到無敵山海景，讓人賞心悅目，一入住便開啟度假模式，可說是平價、高CP值的家庭、親子、情侶、背包客住宿選擇之一。

九份秘境-H&九份緣憶，帶爸媽、親子、九份自助也安心!!!

如果你計畫來九份、平溪、十分、基隆等熱門景點旅遊，又想要避開滿滿的觀光人潮，不妨住進夢幻山城；「H&九份緣憶」鄰近九份老街、基山觀海亭等熱門景點，讓你輕鬆遠離喧囂，盡情享山海絕景，體驗靜謐美學，來一場悠閒慢活的台北、新北2天1夜輕旅行吧~

H&九份緣憶│交通

Google地圖請點我 > 九份老街到「H&九份緣憶」

安妮王搭乘965(台灣好行-九份金瓜石縣)，從台北不到1小時就到九份老街了；另外，也可以瑞芳火車站搭公車「788」、「1062」等，約15分鐘就能抵達九份老街站，再步行一小段路就到了，交通整個超級方便的，超適合來九份慢慢玩、慢慢住~

從九份老街站下車後，走個大約3~5分鐘，經過熱鬧的老街、寧靜的小巷子後，隨著指標，就會看到一棟由紅磚和石材堆砌的建築物，正是安妮王一夥 人今晚要入住的「H&九份緣憶」啦!!!

H&九份緣憶│初訪

復古溫暖的橘紅色建築

「H&九份緣憶」以紅磚和石材堆砌而成，營造出溫暖質樸的氛圍，帶有濃濃的山城特色，融合了復古與現代感，展現簡潔、現代且專業的風格，非常適合商務、親子、家庭、情侶、朋友與觀光旅客入住，不怕找不到旅館 XD

遠離喧囂，細細品味九份的寧靜

如果喜愛探索秘境、追求寧靜的旅客，安妮王很喜歡「H&九份緣憶」的環境；民宿周圍被綠意環繞，木質步道搭配白色碎石，再點綴上綠意盎然的竹子，讓整個空間顯得清新又放鬆，彷彿走進一座小型日式庭院，讓人感受到九份的寧靜與悠閒，帶來一種隱藏版秘境的感覺><

明亮高雅的櫃檯，任何疑難雜症到櫃檯就對了!!!

「H&九份緣憶」的旅館人員很親切，快速核對入住資訊、遞房間鑰匙與交代注意事項後，就完成Check in手續囉~

想要九份旅遊地圖、雨衣、耳塞、茶包、咖啡包、飲用水等，也可以在1樓取用。

如果要提前寄放行李、Check out後再寄放行李等服務，也可以到櫃檯自行辦理，超貼心~

簡單的交誼區，休息是為了走更長遠的路~

在1樓櫃檯旁邊的休息區，墨綠色、橘紅色與木質咖啡構築而成的桌椅，在溫暖的黃色燈光照射下，營造出舒適又有質感的休憩空間，真是太美了~

H&九份緣憶│房型種類

多種房型，享受九份慢活的絕佳民宿!!!

「H&九份緣憶」總共有4層樓設計，讓部分房間擁有極佳的視野，從窗戶就能遠眺山海美景；且提供多種房型，舉凡單人房、雙人房、家庭房、四人房等，無論是背包客、情侶、小家庭，還是三五好友出遊，都能找到適合的住宿選擇。

安妮王一夥人拿到鑰匙後，跟著旅館人員的指引，爬了一些樓梯，來到位在4樓的「海景豪華套房」囉~

這木製鑰匙圈，刻有「緣憶」與「Yuan Yee」的字樣與LOGO，帶有濃厚的東方文化意涵，搭配皮革與金屬扣環，散發出溫潤質樸的手作感，讓安妮王隨身攜帶一份美好的九份旅宿體驗><

H&九份緣憶│海景豪華套房

房型：海景豪華套房

價格：安妮王一夥人是3月份入住，1個晚上原價8000~9500元，遇上民宿佛性大折扣後，大約3000~5000元，實際價格依旅遊淡旺季與訂房平台為主。

Booking訂房：Nostalgic Inn

靜謐放鬆的海景豪華套房，一家老少都喜愛!!!

「海景豪華套房」融合了 簡約現代與東方禪意風格，最多可以4人入住，配置2張超級大床，簡約的裝潢搭配溫暖的色調，整體氛圍很放鬆，不會太花俏但卻很舒服。

在設備上，有書桌、電視、室內拖鞋、熱水壺、杯子、衣架、吹風機等，該有的設備應有盡有。

除此之外，衛浴空間也整理得很乾淨，備有沐浴乳與洗髮乳，以及軟綿綿的浴巾與毛巾，讓安妮王一夥人可以舒舒服服地沖個熱水澡~

文青控絕對會愛上的小裝飾!!!

細細觀察，可以在「H&九份緣憶」看到毛玻璃窗花、藤編衛生紙盒等具有文化、復古氣息的設計元素；整體空間寬敞、佈置典雅，在這裡泡茶聊天，是一處適合放鬆身心的好地方。

H&九份緣憶│住宿體驗

窗外風景，讓人一秒進入度假模式!!!

安妮王最喜歡的就是那超大窗戶，打開窗簾就是無敵的九份山景與海景，不用跑到老街人擠人，就能在房間靜靜的、獨自享受屬於自己的美好的時光。

藍天白雲的窗外之景，充滿朝氣

安妮王一早起來，最先映入眼簾的便是這美麗的風景；房屋層層疊疊地坐落在山坡上，屋頂的鐵皮顏色各異，增添了城鎮獨特的風貌，與周圍綠意盎然的山脈融合，形成壯觀的山城美景。

在晴朗的天氣下，眺望遠方可以看到蔚藍的海洋，與蜿蜒的海岸線構成一幅壯麗的景色，就像把整個九份的山與海搬進房間一樣，完全是來九份度假的完美房型，適合情侶、朋友或親子同行，看窗外景色就值回票價了XD

夜幕低垂的窗外之景，燈火閃爍

山城燈火點綴著層層疊疊的老屋，交錯的小巷透露出濃厚的懷舊氣氛；遠方的海面閃爍著城市燈光的倒影，呈現出寧靜又神秘的美感。

微霧輕繞的山景增添了一絲夢幻感，在夜深人靜時，靜靜地欣賞著九份夜晚的獨特魅力~

誠實商店，響應環保

在深色木質層架搭配簡約的金屬支架上，除了陳列銅板價的牙膏、牙刷、刮鬍刀、香皂、泡麵等用品，方便旅客選購，解決住宿上的不便。

除此之外，還擺放精緻的書籍與復古裝飾物點綴，展現出優雅的生活美學，讓人不禁多看幾眼~

充滿溫馨與舒適的裝潢，絕對不能錯過

「H&九份緣憶」的設計充滿溫馨與文青感，牆上的開放式書架擺滿了特色小物與藝文收藏，再加上陶磚地板與竹編燈飾，增添了一絲日式禪意與復古風情。

這裡不只是休息的地方，更像是一個靜謐的閱讀角落，適合泡杯茶、翻翻書，享受九份的悠閒時光~

活動資訊，微光森林用餐9折優惠!!!

只要入住「H&九份緣憶」，在微光森林用餐，限定餐點可享9折優惠ㄛ~

H&九份緣憶│附近景點推薦

景點：九份老街

地址：224新北市瑞芳區基山街

營業時間：10:00–20:00

官網：https://tour.ntpc.gov.tw/zh-tw/Attraction/Detail?wnd_id=60&id=109990

九份老街，文青與美食愛好者的天堂!!!

說到台北、新北自由行推薦，「九份老街」可說是必訪的景點之一。

漫步在蜿蜒的石板小路上，兩旁是復古的紅燈籠、老茶館與各種傳統美食，那迷人的復古氣氛，彷彿走進了一幅懷舊的山城老街，是許多人來九份必拍的夢幻場景。

景點：昇平戲院

地址：224新北市瑞芳區輕便路137號

營業時間：09:30–17:00(平日)、09:30–18:00(假日)

官網：https://www.gep.ntpc.gov.tw/submenu?usein=2&psid=0G246415216907255656

昇平戲院，九份最具代表性的歷史戲院!!!

九份唯一的老戲院，保留了日治時期的風貌，是體驗文化的好地方。

走進戲院，可以看到懷舊的木製座椅、老電影海報等復古元素，看一場黑白老電影，讓人瞬間穿越時光，細細品味山城的光影記憶，讓這座擁有近百年歷史的「昇平戲院」再現風華。

景點：新北市立黃金博物館

地址：224新北市瑞芳區金光路8號

營業時間：09:30–17:00(平日)、09:30–18:00(假日)

官網：https://www.gep.ntpc.gov.tw/

新北市立黃金博物館，來場九份知性之旅!!!

結合礦業歷史、文化與自然景觀為特色的「新北市立黃金博物館」，位於九份旁的金瓜石，坐公車大約10~15分鐘就到了~

這裡過去是日治時期的重要金礦產區，隨著礦業沒落與新北市政府改建，讓這段輝煌的淘金歷史得以傳承。

在這裡，可以親手觸摸真正的金磚，還能參觀當年礦工的宿舍、礦坑遺跡，甚至體驗模擬淘金活動，感受當年礦工的日常生活。讓旅客一邊探索歷史、一邊享受大自然的魅力，是九份之旅不可錯過的一站~

H&九份緣憶│附近美食推薦

景點：阿柑姨芋圓

地址：22448新北市瑞芳區豎崎路5號

營業時間：09:00–20:30

阿柑姨芋圓，九份必吃的經典甜點!!!

這家老字號的「阿柑姨芋圓」，位於九份山城的高處，堅持手工製作的芋圓、地瓜圓Q彈有嚼勁，吃得到濃濃的天然芋頭香與地瓜香，還有那真材實料的綠豆圓，配上溫暖的甜湯與配料，每一口都是濃郁又綿密的甜蜜享受。

安妮王每次到九份旅遊，總會來一碗綜合圓；最棒的是還有觀景座位，邊吃芋圓邊欣賞九份山海美景，簡直是雙重享受~

景點：魚丸伯仔

地址：224新北市瑞芳區基山街17號

營業時間：10:00–19:30

魚丸伯仔，在九份品嘗基隆經典豆干包!!!

這間「魚丸伯仔」創始店在基隆，後來到「九份老街」開設分店；雖然圓滾滾的魚丸、貢丸、香噴噴的油豆腐、魯肉飯都很不錯，但安妮王更喜愛豆干包XD

將三角形的油豆腐挖空，包著滿滿的、鮮嫩多汁的絞肉，最後以魚漿包覆而成，作法與外觀有點像淡水阿給，是一道費時費工的台式小吃，獨特的口感與料理方式，絕對是喜愛古早味饕客的隱藏版美食清單。

景點：九份年代客棧牛肉麵

地址：224新北市瑞芳區豎崎路9號

營業時間：11:00–20:00

九份年代客棧牛肉麵，隱藏版的美味!!!

逛老街彷彿在吃遍所有台灣經典小吃，「九份年代客棧牛肉麵」主打濃郁的牛肉麵，牛肉燉得軟嫩入味，搭配Q彈的手工麵條，讓人一吃就上癮。

逛九份時，如果想來點熱騰騰的餐點，一碗牛肉麵、豬肉麵、魚丸湯等，絕對是暖心又暖胃的好選擇~

H&九份緣憶│住宿評價

住進九份老街旁，在「H&九份緣憶」感受慢活旅行的魅力!!!

「H&九份緣憶」以紅磚與石材打造，呈現溫馨且富有九份山城特色的住宿體驗；房型選擇多元，安妮王特別推薦「海景豪華套房」，擁有寬敞空間與壯麗山海景色，無論白天或夜晚都令人陶醉!!!

另外，住宿設備完善，衛浴乾淨，並提供免費飲水、旅遊地圖及行李寄放服務，貼心又便利。

最重要的是，距離九份老街僅需步行3~5分鐘，鬧中取靜，適合慢遊體驗。無論是情侶、家庭或背包客，這裡都是放鬆心靈的理想住宿選擇!!!

H&九份緣憶│住宿資訊

景點：九份 緣憶｜近老街

地址：224新北市瑞芳區烏勢巷52號1樓

聯絡電話：02-7729-7246

Booking訂房：Nostalgic Inn

官方網站：https://reurl.cc/36qWRV

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