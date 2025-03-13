嘉義好吃甜甜圈推薦「玩玩甜甜圈」！

說到嘉義最近最爆紅的，就屬這間「玩玩甜甜圈」了，還沒開店就開始有人在排隊，別說假日、就連平日過來，熱門口味沒有預訂還會買不到，第一次看到用炙燒方式來製作甜甜圈真的很稀奇，苦甜的焦糖脆片就這麼覆蓋在甜甜圈上面，一咬開還會大爆餡。

「完整口味菜單請點我」

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「玩玩甜甜圈」座落在嘉義的光華路上，別看他低調歸低調，但人氣可是高得不得了。

隱密藏在低調巷子裡，還是在不起眼的住宅區裡面，殊不知裡面可是藏了一間超好吃的甜甜圈。

人潮幾乎是沒有斷過，很幸運的是我還買到最後一個有包乳酪餡的，其它就只剩原味，所有口味幾乎都賣光光了。

現點現做，老闆還會招呼客人說歡迎來拍照，這個就是裡面很經典的焦糖醬，淋好淋滿，完全不手軟。

祕密武器還有這個焦糖粉，也是給得超級多。

用超過１００度以上的火烤來炙燒，現場可是噴出一堆花火。

製作的時間算非常快，想要拍照或錄影的朋友手腳真的要快，看那火餡不斷噴出來，香氣也整個瀰漫在空氣間，整個充滿焦糖香。

大火之後就冒出了陣陣白煙，這時候甜甜圈就做好囉！

▲燒糖原味 55元

甜甜圈上面覆蓋著一層剛烤好的焦脆，用手敲還可以敲出聲音來，光看就覺得很酥脆。

我買了兩個原味、很幸運還有撿到最後一顆燒糖起司乳酪，我覺得兩種都很好吃，原味吃起來焦糖滋味很鮮明，苦糖而帶有韻味，甜甜圈本身相當澎鬆，而有帶餡的則是超爆餡，一咬下去滿滿都是起司乳酪醬，我覺得有包餡的更好吃。

客人一直來，一間店裡面就擠了５～６個工作人員，說這間目前是嘉義最爆紅的甜甜圈，當然一點也不為過。

這間「玩玩甜甜圈」想吃真的要早點來，像我們下午一點多來的時候，不少口味都已經賣完了，而且一星期就只有營業四天，如果來買，要多注意一下時間呦！

玩玩甜甜圈 | 店家資訊

玩玩甜甜圈 | FB

店址：嘉義市東區光華路94號

營業時間：12：00 ～ 18：00 or 賣完為止（周一、二、三公休）

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